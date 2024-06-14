快訊

稱十幾年前談AI沒什麼人理他 童子賢：現在看猶如「驀然回首」

發文爆羅智強要殷瑋幫拿公事包 名嘴張宇韶挨告...判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電腦展後台灣AI元年啟動 台積電與輝達連動越來越大

聯合新聞網／ 理財周刊

文．陳春霖

CUDA8年將創造100兆元產值

首先為投資人爬梳重要CEO的演講內容，以黃仁勳在台大那場為例，歸納為數個重點，從IBM工業電腦到微軟Windows、蘋果iPnone至雲端服務，這世代仍停留在軟體工廠服務，目前則進入人工智慧服務，人機介面由下指令改變成「人機對話」，運算中央處理器(CPU)也變成CPU+GPU模式，可大幅增加100倍速度，降低3倍功耗與1.5倍成本，其所推出的軟硬體整合統一運算架構(CUDA)應用範圍廣泛，估8年將創造100兆元產值。

接著來談談輝達最新GB200 NVL 72機架系統，所謂GB200晶片是由一個CPU(G)和2個Blackwell圖形處理器(GPU)+高頻寬記憶體組成，預估8年人工預算效能能增加1,000倍，內有2080億個電晶體全由台積電4奈米先進程供應，而NVL 72機架系統由36個G與72個B組成，一個運算機架櫃需36X8個G與72x8個B，因此需採用液冷散熱提高效率降低2倍功耗，這也是台積電與輝達股價連動性大，截稿日(6/12)台積電股價站上900元大關的主要原因。

未來3至5年AI市場規模擴增

蘇姿丰則表示，未來3至5年AI市場規模將可達1,500億美元，而現在全球產能只能供應不到20%需求。但為何今年電腦展晶片大廠CEO全數到齊至台灣，法人表示，先不談周邊零組件，光半導體台廠IC設計全球市占24%、晶圓代工達67%、封測達58%，以這樣的實力，在產能供應市場需求不到20%情況下，晶片大廠CEO必須前來鞏固供應鏈，否則將在這場賽道上提前出局。

因此台廠從半導體上游IC設計、中游的先進製程、光罩、化學品到下游的封測、基板、導線架模組等訂單就吃不完了，若再到周邊散熱系統、交換器以及邊緣端的品牌廠，整體供應鏈已經動起來，說是電腦展後台灣進入AI元年不為過。

理周投研部指出，觀察前述CEO演講內容，台廠供應鏈有機會，當然股價早已反應，台積電目前更朝千元大關挺進，但市場總有遺珠或在整體架構中股價會有續強的標的，因此本刊綜合法人機構報告，挑選標的，例如在此次黃仁勳演講中，除背板秀出43家供應鏈廠外，品牌PC廠則展出華碩(2357)與微星(2377)搭載其晶片新機種，這兩家廠商在產品組合上稍有不同，華碩仍以PC與智慧型手機營收占比較高，與英特爾關係不錯，微星則以主機板與顯卡營收占比較高，且顯卡即是代理輝達產品。

法人估二者今年每股稅後淨利(EPS)華碩32.62元、微星12.43元，若以6月7日收盤價計，本益比大至相當近15倍，股價淨值比(PB)華碩1.38倍、微星3.24倍，兩家廠均受末端費性電子銷售疲軟而業績動能未見大幅成長，目前市場認為AI邊緣運算將帶動一股PC換機狂潮，二品牌廠目前尚未見到如此盛況，本益比僅15倍，股價買其未來性，提前逢低布局會是聰明投資人最佳操作策略。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1242期，2024.06.14出刊。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1242期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

他花31萬買輝達抱十年「今飆破8400萬」！身價跟著黃仁勳翻倍 曬圖爽喊：謝謝NVIDIA

黃仁勳效應影響選填志願？ 中一中上榜電資人數大增

謝金河：黃仁勳旋風過後

黃仁勳支持台積電漲價 護國神山評價太委屈

相關新聞

Apple Intelligence 蘋果助理AI化

6月11日蘋果在WWDC 2024大會上公布了期待已久的AI戰略，結果股價跌-1.91%，收193.12美元，沒能突破前高199.13美元壓力，從去年第三季挑戰200美元整數關卡都功虧一簣，蘋果端出的AI全家餐沒能獲得市場的激賞，那麼驅動今年股價上漲的動能除了回購之外，去年蘋果力推的Vision Pro，今年也是焦點之一，更新作業系統，新增空間影片編輯、超寬顯示幕支援，手勢驅動控制選項，新增旅行模式支援火車。

電腦展後台灣AI元年啟動 台積電與輝達連動越來越大

電腦展落幕，黃仁勳、蘇姿丰、梁見後也先後離台，台灣AI元年卻才正式啟動，輝達(NVIDIA)將攜手台積電(2330)與台廠供應鏈，預計8年共創新台幣3,000兆元(約100兆美元)的新產業革命揭開序曲，這項劃世代工程台廠將肩負起硬體供應鏈的重責大任，也是未來10年各廠業績動能成長來源，理周投研部此次特別針對前述重要CEO演講內容，並綜合各大法人機構、券商投顧等報告，為投資人挑選出市場忽略的遺珠，或在整體架構中股價會有續強的標的供參考。

再生醫療雙法過關 細胞新藥業者可望受惠

經過長期的努力與期盼，生技界矚目的《再生醫療雙法》終於在6月4日於立法院三讀通過，不僅為台灣再生醫療產業開啟新的里程碑，亦有助如育世博-KY（6976）、沛爾生醫（6949）、向榮生技-創（6794）、仲恩生醫（7729）…等類型的細胞新藥開發公司之發展，嘉惠更多病患。

力麗聯手桃園總圖 端午前開啟「翻閱桃苗城市輪廓」畫展

一直遵循著「以藝術推廣古建築」理念，力麗社會福利慈善事業基金會Back to 1919，今年將與桃園市立圖書館共同舉辦《翻閱桃苗城市輪廓》畫展，預計於６月７日至８月４日，在總圖書館１樓新規畫空間「享讀拾光區」開展。展中以桃園與苗栗經典百年建築為標的，由54位畫家所創作之67件藝術作品，其中包含50件藝術畫作與17件「2022及2023古蹟樂起來積木大賽」得獎積木作品，期待藉由桃園與苗栗的經典建築畫作，帶領民眾了解桃苗歷史中，由各式各樣古建築所構成的城市樣貌，及其內含的社會與歷史。以多元方式展現臺灣的歷史古建築或著名地標。

從挫折到重生：浪人食堂重燃生活希望

無家者(街友)背後的故事千千萬萬，有些人中年遭遇惡性裁員，有些人因創業失敗而負債累累。可以確定的是，流浪前，他們經歷了無數挫折，流浪後，人情冷暖更顯著。路人的歧視和求職拒絕讓他們逐漸封閉內心，只能顧好當下的一餐，或靠酒精度過一晚，重複著看不見明天的生活。

輝達一家親 明牌報你知

嚴格來說，黃仁勳6月2日在台大體育館發表專題演說「開啟產業革命的全新時代」，內容談論的是一兩年後的未來，輝達將生成式AI的興起視為一場新的工業革命，一如去年就揭露了Blackwell架構將取代兩年前推出的Hopper架構，通過Blackwell的卓越計算能力，訓練一個具有兩兆參數和八兆tokens的GPT-4模型，所產生的功耗可以降低到1/350。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。