電腦展後台灣AI元年啟動 台積電與輝達連動越來越大

文．陳春霖

CUDA8年將創造100兆元產值

首先為投資人爬梳重要CEO的演講內容，以黃仁勳在台大那場為例，歸納為數個重點，從IBM工業電腦到微軟Windows、蘋果iPnone至雲端服務，這世代仍停留在軟體工廠服務，目前則進入人工智慧服務，人機介面由下指令改變成「人機對話」，運算中央處理器(CPU)也變成CPU+GPU模式，可大幅增加100倍速度，降低3倍功耗與1.5倍成本，其所推出的軟硬體整合統一運算架構(CUDA)應用範圍廣泛，估8年將創造100兆元產值。

接著來談談輝達最新GB200 NVL 72機架系統，所謂GB200晶片是由一個CPU(G)和2個Blackwell圖形處理器(GPU)+高頻寬記憶體組成，預估8年人工預算效能能增加1,000倍，內有2080億個電晶體全由台積電4奈米先進程供應，而NVL 72機架系統由36個G與72個B組成，一個運算機架櫃需36X8個G與72x8個B，因此需採用液冷散熱提高效率降低2倍功耗，這也是台積電與輝達股價連動性大，截稿日(6/12)台積電股價站上900元大關的主要原因。

未來3至5年AI市場規模擴增

蘇姿丰則表示，未來3至5年AI市場規模將可達1,500億美元，而現在全球產能只能供應不到20%需求。但為何今年電腦展晶片大廠CEO全數到齊至台灣，法人表示，先不談周邊零組件，光半導體台廠IC設計全球市占24%、晶圓代工達67%、封測達58%，以這樣的實力，在產能供應市場需求不到20%情況下，晶片大廠CEO必須前來鞏固供應鏈，否則將在這場賽道上提前出局。

因此台廠從半導體上游IC設計、中游的先進製程、光罩、化學品到下游的封測、基板、導線架模組等訂單就吃不完了，若再到周邊散熱系統、交換器以及邊緣端的品牌廠，整體供應鏈已經動起來，說是電腦展後台灣進入AI元年不為過。

理周投研部指出，觀察前述CEO演講內容，台廠供應鏈有機會，當然股價早已反應，台積電目前更朝千元大關挺進，但市場總有遺珠或在整體架構中股價會有續強的標的，因此本刊綜合法人機構報告，挑選標的，例如在此次黃仁勳演講中，除背板秀出43家供應鏈廠外，品牌PC廠則展出華碩(2357)與微星(2377)搭載其晶片新機種，這兩家廠商在產品組合上稍有不同，華碩仍以PC與智慧型手機營收占比較高，與英特爾關係不錯，微星則以主機板與顯卡營收占比較高，且顯卡即是代理輝達產品。

法人估二者今年每股稅後淨利(EPS)華碩32.62元、微星12.43元，若以6月7日收盤價計，本益比大至相當近15倍，股價淨值比(PB)華碩1.38倍、微星3.24倍，兩家廠均受末端費性電子銷售疲軟而業績動能未見大幅成長，目前市場認為AI邊緣運算將帶動一股PC換機狂潮，二品牌廠目前尚未見到如此盛況，本益比僅15倍，股價買其未來性，提前逢低布局會是聰明投資人最佳操作策略。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1242期，2024.06.14出刊。