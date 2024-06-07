從職棒球員看財務規劃的重要性

文．小印(綠點財務建築學苑/財務建築師)

在台灣，職業運動員的故事經常充滿了激勵和挫折，而黃勇傳的經歷更是其中的典型案例。他是一位年輕運動員，曾被統一7-ELEVEn獅隊以五百萬簽約金簽約，寄予厚望。日前卻因為財務問題，在二十歲這個年紀就面臨人生的重大轉折，被球隊開除。這個事件不僅讓我們看到職業運動員的光鮮外表下隱藏的風險，也讓我們深刻理解到財務規劃的重要性。

黃勇傳的財務困境

黃勇傳的財務問題源於很多方面的原因。在新聞上看到他的財務資料：擁有五百萬簽約金(部分信託)，今年每月收入雖有八萬元(實領七萬多)，但因為花錢從不手軟，什麼都想要用最好，他的開銷相當高：租房費用2.7萬元、車貸1.5萬元、加上自己跟老婆及兩個小孩的生活開銷，每月信用卡費用高達六、七萬元。這樣的支出結構使他即使有高收入，依然入不敷出。此外，他還累積了212萬元的債務，這包括民間借貸和友人借貸部分。

黃勇傳的情況並非個例，許多海內外的年輕運動員在獲得高額收入後，缺乏財務管理知識，容易陷入揮霍和借貸的陷阱。這使得他們雖然收入不菲，但依然生活在經濟壓力下，甚至影響到職業生涯和個人信譽。

財務規劃的重要性

黃勇傳的經歷再次提醒我們，無論收入多高，財務規劃都是不可或缺的。以下是身為個人財務顧問的我的五點建議，希望能幫助各位有效管理財務：

1.制定預算：制定每月的預算，確保每月收入大於支出，並有一定的儲蓄可以存下來。預算的制定可以幫助減少不必要的支出。

2.儲蓄與投資：每月將一部分收入存入儲蓄帳戶，並進行安全穩健的長期投資，以增加資產。這不僅可以應對未來的突發事件，也能為長期的財務目標(如購屋、子女教育、退休金)做準備。

3.控制債務：避免過度依賴信用卡和高利貸。在可負擔範圍內消費，避免因為債務而陷入財務困境。

4.簡單生活：避免過度消費和追求奢侈品，簡單的生活方式不僅可以節省開支，還可以讓你更加專注於長期目標。

5.尋求專業指導：在面對複雜的財務問題，已經快無法負荷時，請尋求專業的財務顧問的協助，制定客製化的財務計劃。

不要放棄希望

如果遇到財務困境，不要逃避，積極面對問題，尋求解決方案。儘管可能因為債務影響了目前的生活與工作，但我們仍然可以通過努力工作來償還債務，並重新找尋專家重建自己的財務基礎，不要放棄任何的希望。

財務規劃的基本原則

無論你是職業運動員還是一般人，以下這些基本的財務規劃原則都應該遵循：

1.緊急基金：建立緊急基金，一般受雇者至少要有三至六個月的生活費用，這樣可以在失業或突發事件時有資金應急。

2.保險：適當的保險可以為你和你的家人提供重要的保障，避免因為疾病或意外而陷入經濟困境。

3.債務管理：高利率債務應該優先償還，同時避免累積新債務。可以考慮使用債務整合的方式，降低整體利息負擔。

4.長期目標：制定長期的財務目標，無論是購房、退休還是子女教育，並根據這些目標制定相應的儲蓄和投資計劃。

5.持續學習：市場和政策不斷變化，持續學習財務知識，關注市場動態，有助於做出更好的財務決策。

黃勇傳的故事既是一個警示，也是一次學習的機會。我們應該從中汲取教訓，認識到即使在擁有高收入的情況下，沒有合理的財務規劃，依然可能陷入財務困境。

無論你是什麼職業，無論你的收入多少，財務管理都是不可忽視的重要課題。希望每一個人在追求夢想的同時，都能夠擁有穩定的財務基礎，走出屬於自己的成功之路。