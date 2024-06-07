外資大逃殺 拒絕當韭菜 下半年快樂出航

文．林澤義

5月最後一個交易日，台股爆出6,000餘億元大量，外資短線賣超金額達1,030億元，外資大逃殺，本土投信與自營商跟著賣，那麼買盤到底來自何處？觀察融資餘額已正式超越3,000億元水位，來到近五年來高點，顯然買盤大都來自打死不退的散戶投資人，頗有拒絕當韭菜意味。

而從經濟數據來看，下半年景氣逐步復甦力道不弱，雖大盤已逢高點，但外匯存底短期激增400億美元，資金動能不虞匱乏，只要外資歸隊，仍有新高點可期待。

法人表示，所謂市場割韭菜戲碼標準模式(SOP)，第一階段是特定人底部吃貨，成交量放大股價走強；第二階段是法人開始買進，股價翻倍，利多消息出現；第三階段到達目標價，法人開始下車；第四階段雖利多消息不斷股價卻走弱，散戶持股增加。

個股如此，事實上大盤走勢也能套用此模式，但外資近來顯然操作模式，往往慘遭本土法人與散戶擺道而認錯歸隊，例如去年6月AI狂潮激勵大盤走勢，外資先賣後買；今年4月19日爆出成交量7,000餘億元，外資賣超857億元，最後都重回台股懷抱。

內資對台股充滿信心

此次從幾個面向觀察預估外資會打消看空的想法，其一是1至4月出口金額年增10.6%；其二是5月製造業採購經理人指數(PMI)達55.4，創下2022年4月以來新高，非製造業採購經理人指數(NMI)上升至54.2，創去年12月以來新高，顯示景氣逐步復甦跡象不假。

另外，根據台灣經濟研究發展中心最新調查顯示，5月份消費者信心指數上升最多的就是「投資股票時機」，由4月份24.65大幅躍升至59.35，而隨著台股指數從年初17930開始起漲，截至6月3日已上漲約20%，也激起投資人對於台股市場的投資信心。

近期受到歐系外資言論影響，認為台股漲幅已經超出預期，對於未來台股後市看法已轉為保守，而上周外資賣超1,030億，6月3日大漲362點當日，外資也僅僅買超約29億，顯示外資對於台股的確已經相對保守看待，而外資期貨未平倉空單口數也已達到16,699口。

但觀察至6月3日，上市融資餘額已正式超越3,000億元的水位，也已經來到近五年來高點，相比融資餘額逐步攀升，融券與借券餘額也同步提升，代表現階段的買盤力道大都來自散戶投資人與本土法人。