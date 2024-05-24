資安即國安！台灣半導體業迎戰全球資訊安全新挑戰
為期三天、於5月16日落幕的台灣資安大會，是一年一度資安產業的盛事。今年創下新高，共有超過400家品牌參展，2萬名專業人士參與。會場展示了各類最新的資訊安全技術與解決方案。從這次大會的規模和影響力來看，可以得知全球對於資訊安全的重視程度與日俱增。
面對中國在技術轉移和智慧財產竊取方面的威脅，美國前國安顧問及現任FBI局長都指出，中國持續竊取美國的技術和創新，這已成為不可忽視的威脅，資安即國安的議題在此次大會備受討論。
美國國土安全部網絡安全和基礎設施安全局(CISA)的網絡安全成熟度模型認證 (CMMC)2.0計畫，也在這次大會受到重視。CMMC2.0是對先前版本的重大升級，旨在簡化和強化網絡安全要求。該計畫將網絡安全需求劃分為三個級別，並與美國國家標準與技術研究院(NIST)的網絡安全標準對齊，從而更好地保護敏感資訊並確保供應鏈安全。
美國CMMC規範乃是針對資料保護的嚴格要求，雖然是以國防供應鏈資安為主，但所有的資安控制皆以防止機密資料外洩為中心思想，絕對可以作為台灣各高科技及半導體產業的借鏡。台灣的半導體和IC設計產業應該參考CMMC的要求，提升資料保護和安全管理，這不僅是進入美國國防供應鏈的門票，更是確保競爭力和商業技術機密安全的重要措施。
目前，台灣的國防供應鏈企業如漢翔等已開始關注這些標準，但銓安智慧科技執行長鄭嘉信呼籲其他高科技產業也應該採取行動，確保自身的資訊安全。
鄭嘉信執行長表示，儘管他們公司目前未被納入美國聯邦政府的CMMC管制範圍，但其提供的產品仍符合美國FIPS 140的加密要求，這讓他們具備納入美國國防供應鏈的資格。他強調，公司一直致力於提供標準化和合規的資訊安全產品，這些產品已通過多項國際認證。
鄭嘉信強調，資訊安全的核心其實在於資料與數位資產的保護。該公司將繼續致力於提升自身技術能力，確保提供高品質的安全產品，並希望能在供應鏈中發揮更大的作用，協助台灣相關產業進入 CMMC 2.0供應鏈、並加強自我保護的發展。
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