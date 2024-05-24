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全台新建案議價率跌破1成 精華區買房這裡有解方

聯合新聞網／ 理財周刊
▲ 今年第一季全台逾3百個建案進場，評估議價率約6.9%。
▲ 今年第一季全台逾3百個建案進場，評估議價率約6.9%。

新政府上任，新青安房貸延續自住買房熱度，根據591新建案統計，今年第一季已累積近4百個新建案進場，總銷金額也逼近5千億大關，另外令人注意的是，全台新建案評估議價率降至7%以下，591房屋交易網新聞公關組主任畢務潔指出，新青安房貸給了許多購屋族莫大的「勇氣」，各地新案陸續有許多銷售佳績傳出，且目前建商也開始接地氣，開價平實，以五都來看議價率均在10%以下，其中像是台中市議價率5.9%，是為五都最低，可見當地開價跟成交價價差小，在諸多公建題材及大型開發案加持下，民眾對於新建案價格接受度高。

綜觀「591新建案」目前在線逾3千個在售建案，遍及各大都會區，買房網路蒐集資料是常態，591精選台北、新北、桃園、台中、高雄，五都各具特色建案，各建案特色資料以及區域潛力影片介紹，讓購屋族第一手掌握資訊，台北市開發早素地稀少，但近年來精華地段靠著危老都更量能推進，重點商圈都有新建案進場，想入主黃金門牌北市機會難得，新北市房價近年來漲幅不小，許多區域搖身一變成為蛋黃區，多條新興捷運線蓄勢待發，卡位潛力區趁現在。

房價外溢效應明顯，桃園市相對親民房價受青睞，今年第一季不光是新建案進場個數或是總銷金額都是五都之冠，可見建商熱度，桃園受歡迎的原因還有日溢方便的交通網路，除原有的國道、快速道路，機場捷運陸續有新站開通，補足大眾運輸機能。

中、南部房地產熱度依舊，台中三大屯區新案不斷，各大特色商圈任君挑選，海山線各有重點開發案加持，準備翻轉區域發展，各地建案開價也隨之水漲船高，高雄近年因為成功的城市行銷話題不斷，當然台積電設廠北高雄也點燃房市熱度，除了自住客以外，也有許多外地投資買盤南下，造就房市熱浪，想跟上這波房市熱浪，快看「591房價漲多跌少 趁勢進場選好房」專題。

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