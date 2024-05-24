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達人傳授外匯交易心法 排除盲區提高勝率

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

DREAM從事外匯交易十二年，曾待過投顧業，後來在保險公司接觸外匯，由於當時國內外匯市場並不透明，他曾遠赴英國、瑞士考察券商的真實性，讓自己的交易更扎實篤定。

股票vs.外匯 投資主軸大不同

談起股票和外匯的差別，DREAM表示，股票是投資公司、外匯是投資國家，股票容易被主力炒作，外匯不會，因為各國政府有進出口的考量，對於利率的決策會很謹慎。

他更說明，任何投資都有風險，外匯當然也是，應該要反過來問，如何面對風險，最大的風險就是不瞭解自己的投資屬性，很多人本來做短線，套牢之後，就改稱為價值投資，長線、短線混為一談，隨機使用，就是最大的風險。

DREAM擅長歐元、美元、日圓、黃金等外幣商品，精通中短線操作，交易在三日以內，以技術分析為主、消息面為輔進行操作。

美元做短 歐元適合程式交易 日圓中長線操作

「雖然做短線，但不違逆消息面」，他舉例，升息環境，美元強勁，非美元疲弱，就不要跟市場對抗，硬要做多非美元，順勢而為，就能持盈保泰。

對於貨幣之間的關係，他分享，美元量體最大，很好做短線，如同台積電帶領其他貨幣，最主要觀察美元指數，美元指數漲，歐元就跌，歐元波動小，狹幅震盪容易盤整，適合程式交易，在區間裡作價差。

日本是低息國家，日圓走大趨勢，適合中長線操作，通常一個趨勢就是好幾個月或更久。黃金則是避險貨幣，只要國際重大事件、消息就會引起波動，適合做短線的價差。因此，回看一個產品的波動週期，就大略知道這項產品的特質，進而規劃如何交易。

過去還是外匯小白時，他曾協助許多名師開設技術分析課程，學習各家精髓，融化為自己的交易心法，他說，技術分析本身不會有問題，若照規則操作，該獲利、該止損，會賠錢通常都是因為技巧的盲區太多，賠了錢開始不相信技術分析，導致心態出了問題。

最大盲點：只有交易方法，缺乏完整的交易邏輯

他所接觸過的投資人，最大的盲點在於只有交易方法，沒有完整的交易邏輯。就好像麥當勞餐點隨意一樣，Ａ搭Ｂ、Ｂ搭Ｃ，沒有一個定法。

「好的交易方法，有一套完整的底層邏輯，就像生產線流程一樣，Ａ、Ｂ、Ｃ流程順序不能跳來跳去，邏輯和方法相呼應，並且有一致性。」

他解釋，就好像工作，都有一套固定模式，不可能變來變去，工作如此，交易亦然。

舉例來說，過前高進場似乎沒錯，但每次都停損，就是進場的邏輯出問題，應該要回頭檢視進場的SOP及點位是否有誤。

在外匯市場打滾十多年，賺賺賠賠，DREAM曾出書分享交易經驗，「最狂的時候，多空來回做，一周賺進1200萬元，覺得自己很厲害，患了大頭症，最後亂下單，1200萬元全部吐回。」

年少輕狂，賺很多錢的時候，去買名牌，喝完酒之後，五萬美元當五百美元30手、50手下單，隔天早上醒來，只剩五百美元。

賠錢當下別下單 先關機七天沉澱心情

「做外匯一年，等於做股票六年」，十年間經過幾次大賺大賠，他開始尋找自己的盲區，提高交易勝率。

「賠錢都有情緒，當下最好不要下單」，他說明，客觀來說，要關機七天以上，因為七天過後，那行情已經跟你沒關係。

這七天是一個哀悼期，哀悼你的錢不會瞬間回來，在心裡面真正接受虧損，接受之後，才會進入一個健康的心理狀態。

經過七天的沉澱，才能真正檢討大賠的原因，「是聽信消息面而造成的大賠？是技術面的僥倖、貪婪，還是心態高傲所造成的大賠？」過程中可能很模糊，通常要來來回回摸索好幾次，才能清楚了解自己的劣根性，認清自己是何種人，才會認真看待技巧。

修正心性 找到適合自己的交易邏輯

最重要的是，修正心性，把心態調整到健康的狀態，不苛責自己，不怪罪別人，過程中慢慢修正方法，找到最適合自己的交易邏輯。

以他來說，會賠錢的原因有兩種，一、停損之後，急著想把錢賺回來，再次押大注，二、過於主觀覺得這個點位會賺錢，不自覺押大。

後來他調整心態和資金控管，規定固定金額交易，每次下單控制在五萬美元，不會無限放大。

另外，他強調，做交易要訓練自己獨立思考，無論做空做多都要有充足理由，下任何決定都要為自己負責。

「大賠之後，真的很難賺回來」，DREAM坦言，還好自己創業，每月有固定的薪水入帳才能度過難關，因此，他建議要進入外匯投資的新手先要有一份穩定的工作，閒暇時間充實外匯基礎知識，把一、二個技巧練到純熟，排除盲區，才能在外匯市場獲利。

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