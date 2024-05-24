你不能錯過的後520行情 聯電大解套 股價大噴發

文．林澤義、蔡武穆

觀察歷屆新舊總統交接後520行情，2008年馬英九就任因有金融風暴衝擊，指數520後一個月下跌12.86%，但2016年蔡英文520上任後一個月指數上漲6%，此次520新總統賴清德在兩岸關係著墨上，企業界普遍樂觀看待，當天大盤表現則中性偏弱，不過，多數法人認為，因仍由民進黨繼續執政，產業景氣持續向上，又無經濟或非經濟因素干擾，後520行情應值得期待。而在類股或個股著墨上，除了相關財經政策仍將延續外，賴清德鎖定的「五大信賴產業」，以及再生醫療雙法在立院闖關都是值得關注的標的。

理周投研部表示，歷屆後520行情，可往前推至1996年李登輝就職即使有中共導彈干擾，大盤指數後一個月仍有10%漲幅，後三個月則有4.89%漲幅。2000年陳水扁因第一次政黨輪替，指數呈現1.47%與6.38%跌幅。2008年馬英九當選適逢全球金融風暴，指數下跌12%與22%。到了2016年蔡英文就任新總統時，指數分別上漲6%與10%。

新經長產業背景備受市場期待

法人指出，此次賴清德就職，原本外界擔心其演講內容可能造成兩岸關係緊張，幸好並未脫稿演出，且企業界普遍樂觀看待，加上產業景氣向上，資金相對寬鬆，尤其新經長郭智輝來自半導體業界，給予資本市場諸多利空想像空間，520後一個月與三個月指漲機率達7成。

總結蔡政府這八年來，由2016年就職時，當日指數收8,131.26點，直至新政府就職的前一日21,258.47點，合計上漲13,127.21點，漲幅約161%。這八年歷經香港反送中事件、美中貿易戰、新冠疫情爆發與美國FED快速升息等重大事件，除了指數偶遇亂流有拉回外，市場受到資金持續寬鬆、AI浪潮帶來的產業機會、台灣ETF募集的大幅資金流入，即使外資一路大多賣超的情況下，指數仍穩健上漲，並自從突破30年來的歷史高點12,682後，長久以來投資人認為的台股天花板，反而已經轉變為長期的支撐點，包含這段期間航運股的飆悍漲勢，造就了許多少年股神，反而是有著豐富交易經驗的老手，受到既有台股框架的影響，反而錯失這波台股後520大行情。

「後520時代」的投資機會

相信許多投資人每天關注各種財經與總體市場資訊，但總受到股市位階是否在高點的陰影下，遲遲無法進場布局，更是有許多股民在庫存解套後，就只能空手看著股價上漲而捶心肝，即使台股已經突破兩萬點，但仍有許多好公司值得投資人中長線布局，後續將透過幾個角度來幫投資人剖析「後520時代」的投資機會。

新政府本周上任後，勢必有一些新政策規劃或延續的政策執行內容可以來仔細檢視。最近受到熱烈討論的是「五大信賴產業」，包含半導體、人工智慧、通訊產業、軍工與安控領域，從這五大產業中再深入研究，半導體與人工智慧已經是這幾年發展相當火熱的產業，也是大家朗朗上口的話題，除了伺服器之外，隨著AI相關應用推陳出新，相關AI硬體的大量推出也有助於硬體的更換與換機潮，也有助於AI PC與AI手機後續的成長動能。另外，因為AI高速運算所帶來需解決的散熱需求，包含氣冷與最新的水冷式散熱模組，也是另一項隨著AI發展會持續受惠的另一項產業。