金屬市場狂潮 最佳投資機會

文．洪寶山

美元指數下跌 金屬市場鼓漲

美元指數的下跌，引發了原物料市場的波動，特別是金屬市場，首先是貴金屬的COMEX黃金，從4月30日的每盎司2297.3美元低點起漲，截至5月20日亞洲盤時間，已經創歷史新高，來到每盎司2454.2美元，不計保證金槓桿，累積+6.82%漲幅，今年已有17.97%漲幅。

多頭氣盛，許多投資者對黃金價格上漲的速度和幅度感到措手不及，眼看著黃金漲上去而沒跟上的買家，轉向同為貴金屬的COMEX白銀抄底，5月2日見到每盎司26.255美元低點，基於落後補漲的比價效應，5月20日COMEX白銀創波段新高每盎司32.75美元，不考慮保證金槓桿的情況下，累積24.73%漲幅。

推動金銀同創今年新高的背後原因，除了聯準會的降息預期之外，中東的以巴衝突，將伊朗直接捲入暴風圈，硬槓上以色列，繼四月伊朗從本土發射飛彈攻擊以色列後，5月20日傳來伊朗總統萊希乘坐的直升機大霧中於該國西北部山區硬著陸，擔心中東局勢突發動盪，金融市場避險的需求推升COMEX黃金續創歷史新高，COMEX白銀創十一年來新高。

金銀比常被拿來衡量白銀是否被低估的參考指標，2020年的金銀比約68，目前大約是80，意味著80盎司的白銀才能購買一盎司的黃金，仍相對便宜。

俄銅鋁鎳被制裁 銅供給缺口擴大

第二季向來是電子的傳統淡季，卻是原物料炒作的相對旺季，特別是在俄銅、俄鋁與俄鎳被美國經濟制裁後，銅供給缺口始終揮之不去，3月28日高盛指出，銅將在第二季出現25萬噸供給缺口，今年下半年銅將出現45萬噸供給缺口，到年底銅將漲到每噸一萬美元。

事實上，貴金屬的強勢早已外溢到基本金屬，5月20日倫敦銅價站上每噸11104.5美元的二年新高價，事實上，倫敦銅價早在3月13~18日突破2021年5月10日的每噸10747.5美元高點下降壓力線後，便完成底部型態，開始走強，四月下旬，倫敦銅價格自2022年以來首次突破每噸一萬美元，從3月27日的每噸8776美元低點漲到5月20日的11104.5美元高點，不計保證金槓桿，累積+26.53%漲幅。

高盛認為中國的需求強勁復甦，第一季銅需求預估年增率12%，其中一至二月終端需求年增率9%，太陽能需求上漲80%，風電需求上漲69%，和電網投資強勁，帶動銅需求大幅改善。另一方面，中國銅原料聯合談判小組提議聯合減產，建議減產幅度5-10%，這代表減產規模可能達到十萬噸，將對銅供應形成直接衝擊。

不過，儘管市場的分析指向銅礦產業的供需缺口繼續擴大，但銅期交易員認為，造成這波銅價上漲的另一個重要因素是，交易員在紐約商業交易所(NYMEX)和上海期貨交易所的期貨之間的套利行為，兩個市場之間的溢價達一千多美元，引發了軋空走勢，由於紐約商業交易所的期銅的最後交易日是5月29日，對於持有空頭倉位的交易者來說，他們面臨著在合約到期前結算部位的壓力，意味著可能遭遇到重大損失。

鎳價是否持續上漲 要看中國復甦力道

倫敦鎳上周大漲11.33%，原本只有俄鎳被經濟制裁的話，還掀不起市場的軒然大波，因為中國的電動車殺價競爭，電池的價格直直落，難以引發鎳價上漲。可是上周創下2022年十二月初以來單周最佳漲幅，原因是占全球產量6%的第三大電池金屬生產國─法屬太平洋領土新喀里多尼亞發生騷亂，對於原先操作倫敦鎳的交易員，大多保持著鎳產業處在供過於求的刻板印象，由於這場騷亂來得突然，多數的空單來不及反應，以至於造成現在的鎳價大幅上漲。關鍵是目前場內的交易員仍抱持著鎳價仍面臨嚴重的供過於求，認為這場反彈的延續性不會太久，所以鎳價能不能進一步上漲，關鍵恐怕是中國的復甦力道到底能不能讓市場跌破眼鏡。

此外，高盛也指出，全球鋁市場也將從第二季開始進入到供給短缺的階段，預估今年全球鋁市場將出現724萬噸供需缺口，有可能推升年底的倫敦鋁價達每噸2600美元，尤其是美國的巴爾的摩大橋坍塌事件對美國鋁市場來說是一個重要事件，超過10%的鋁進口要通過該港口。