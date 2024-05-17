駿吉引進梁見國新董事 打造傳產轉型AI科技傳奇

【文．蔡武穆】

槍釘廠駿吉-KY(1591)5月15日召開股東大會，選出三位新董事，其中，台超微國際股份有限公司董事長梁見國獲選進入董事會，當日駿吉股價爆量漲至80.6元作收，本刊此次特別專訪董事長李長賡，他表示，今年對駿吉而言是一個重要轉折點，有機會虧轉盈外，也希望在其任內能成功打造傳統產業轉型科技產業的傳奇故事，規劃未來三年AI伺服器與算力中心營收占比將高過槍釘達16億營收，引進梁見國擔任新董事成員就是朝此目標邁進，以下是專訪內容：

問：今年第一季每股仍虧損0.47元，四月營收開始大爆發，其主要原因為何？

答：槍釘市場屬於剛性需求，每年有1%至3%的增長率，70%產品比重銷至美國，但近年受印度及東南亞廠的削價競爭，市占逐步縮減，但公司一直堅持價格不降，去年十二月董監改選，今年一月中旬新經營團隊經營管理月會時即定出兩大發展主軸，一是傳統槍釘必須維持運作，因此進行產品組合優化與價格上稍做調整，四月開始見到實施績效；另一就是大舉轉型成科技業。

*傳統槍釘業轉型科技業 創建AI相關三大產品線

問：傳統槍釘業轉型科技業不容易，談談引進梁見國的歷程以及轉型規劃工程如何？

答：槍釘業轉型科技業不容易，能直接跨入AI更不簡單，與梁見國前後洽談時間長達一年，主要彼此達成共識是看好東協加一的市場未來發展，且馬國除不缺電電費也較低，駿吉立足馬國多年，有一定的資源且有閒置2,800坪廠房地，可以快速轉運伺服器機台。

未來三年將引進梁家資源與團隊，創建三大產品線包括AI伺服器裸機買賣、零組件銷售，以及在台灣、泰國及馬國投資設立算力中心，營收目標朝3億、8億及16億元努力。

問：今年營收與獲利目標為何？

答：槍釘營收目標如前述在產品優化組合奏效與價格調整後，加上今年景氣回溫，恢復出貨動能，第一季營收3,700萬元，季增99.1%，年增90.9%，四月營收2,700萬，月增36.8%，年增1126.3%，連續二個月年月雙增，擺脫負成長陰霾。AI產品預計在六月可以陸續接單運作，全年營收目標為3億元，公司今年有機會虧轉盈。

*槍釘業務有穩定現金流入帳 重心會放在AI伺服器業務線

問：公司轉型AI科技，槍釘業務是否會逐步放棄？

答：槍釘、傢私釘市場為剛性需求，美國年市場規模達100億美元，年複合成長率1%，市場相當穩定，偶有季節性或風災的重建需求，會拉高出貨量，未來每個月會以3000萬到4000萬穩定入帳，這是公司穩定現金流，未來會維持這樣的規模運作，不僅不會縮減，且預計隨著景氣回溫，槍釘營收將呈現逐年大幅成長。

當然重心會放在AI伺服器業務線，且會是挹注業績成長主要動能，舉例槍釘一個貨櫃量價值20萬美元，伺服器一個貨櫃量價值1,000萬美元，這樣的差異也是公司轉型的原因。

問：AI伺服器主要銷售市場會鎖定那裡？原因為何？

答：公司將以馬國廠房為營運中心，裸機與零組件鎖定東協加六等市場為主，尤以印度會是相當具潛力的地方。另外，人工智慧推升算力需求蓬勃成長，目前四大雲端服務商Meta、Google、微軟(Microsoft)、AWS都在自建資料中心，資本市場及投資圈投資AI算力中心，在東南亞電力較便宜的國家建立算力中心，銷售給有需要的客戶會有相當高投報率，有助提升公司整體毛利。

問：此次私募主要用途為何？

答：公司去年虧損，無法辦理增資與發行可轉債(CB)，但為朝轉型科技業，仍需投入資本，此次私募股本將達3.88億元，年底會再辦一次，預計募集5億元資金將全數啟動AI伺服器新業務用。由於美中科技貿易戰，中國大陸海底線纜供應中斷，算力遭到限制，泰國、馬來西亞等國電力充足且較為便宜，因此選擇馬來西亞為營運中心，粗估該營運中心需投資5億元。