COMPUTEX展 聚焦AI PC供應鏈

文．林澤義

去年生成式AI雲端伺服器爆發，激勵台股大盤指數攻漲兩千點，供應鏈相關個股平均漲幅都在30%以上，理周投研部認為，目前大盤指數處於高檔，欲再有千點漲幅不易，但欲跌也不容易，因此趁著電腦展聚焦AI PC，從電源管理IC、記憶體、高速傳輸、散熱到組裝、品牌等值得留意與著墨。

延續今年CES主軸 聚焦AI應用

首先來看看四大CEO將在COMPUTEX的主題演講內容。超微執行長蘇姿丰將探討AMD如何攜手合作夥伴在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破AI與高效能運算領域的極限。高通(Qualcomm)執行長Cristiano Amon將展示使用者可從新一代PC中獲得的AI加速體驗，及實現這些體驗所需的技術創新。Intel CEO Pat Gelsinger將展示英特爾下一代資料中心和客戶端運算產品，將AI融入到開放式生態系當中，讓創新技術得以普及，實現AI無所不在。聯發科執行長蔡力行將發表現今的AI運算，讓使用者體驗更加個人化且直覺。大家應從中觀察到生成式AI已快速從雲端應用，大舉朝邊緣端應用邁進，且剛好接續前兩年疫情所造成PC與NB的滯銷庫存與調整，AI PC的出現勢必掀起一波高換機潮。

根據研調機構Canalys的數據顯示，AI PC將在2025年成為市場主流產品，2026年AI PC銷售佔整體PC銷售的一半以上，並在2027年達到60%，也就是每三台筆電中就會有兩台為AI PC，年複合成長率更上看94%，並預估至2028年全球PC產值將上升至約2,890億美元，年複合成長率達9.1%。

另一個重點則是AI關鍵硬體創新，從前端算力到終端生成，生成式AI需龐大的算力需求硬體支援，將成為生成式AI發展的關鍵助手，帶動從產業到消費全新發展可能性。而每次論壇議題的設定，都可以觀察到科技產業未來的發展趨勢，應該也深刻感受到AI浪潮已經悄悄地改變產業發展的面貌。

生成式AI當道 AI PC成最大亮點

人工智能的發展一直是科學家關注的焦點，2016年3月，Google所開發的AlphaGo與韓國世界頂尖棋手的圍棋對戰，掀起了全球對於人工智能的一波狂潮，當時也是AI技術的重大突破的里程碑，讓人們對於人工智能的充滿想像空間。直至去年聊天機器人ChatGPT的誕生，直接引爆市場對AI的關注度，也讓包含Apple、Meta、Amazon等全球科技大廠，爭先投入資源發展AI，也是今年CES主軸五大亮點，背後都圍繞著AI各項應用而生。

相較於以往AI發展多以伺服器與晶片製造相關領域為主，全球晶圓製造龍頭台積電(2330)股價由去年初448.5元開始起漲，一度最高來到826元，波段漲幅接近八成，更帶動加權指數屢創新高，自從台股突破三十年前歷史高點12682點後，這波AI浪潮讓台股變得不一樣了，已經突破一個大的箱型整理區間，後續AI周邊商機已如雨後春筍般相繼而生，將有望帶給相關產業爆發力的成長。