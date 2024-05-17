夏月電價啟動 省電夏一跳

【文．洪寶山】

夏月電價啟動，5月16日到10月15日適用特高壓用電大戶，16~22時夜晚尖峰時段，全年一律適用每度7.49元電費；而半尖峰時段，其夏月電價提高為每度4.64元(非夏月每度4.34元)；離峰時段，夏月電價每度調升到2.08元(非夏月每度1.89元)。台電表示，因高壓、特高壓等用電大戶的電價本來就比較高，因此夏月電價對產業電費增加差異不至於太明顯。

6月1日到9月30日1400萬民生用戶適用夏季電價，非夏月每月用電度數平均為339度，夏月每月用電平均為428度，增加約30%，前者每月電費約68247元，後者約1078.7元，夏月每月電費增加約58%。

居家省電有撇步 小心隱藏版吃電怪獸

對於民生用電戶來說，定期檢查並關閉不必要的電器，是有效實現節能的第一步，根據經濟部能源局的統計，2021年全國家庭年度用電量前五名的電器分別是「冷氣機」佔29.46%、「電冰箱」佔11.98%、「照明」佔9.92%、「電熱水器」佔9.90%，以及「電視機」佔6.69%。

冷氣機平均一小時就會消耗將近一度電量，其實，最耗電的並非冷氣，而是「電熱水器」，其待機耗電極高，相當於全天候運作，耗電量竟將近二十度，相當耗電。台電提醒民眾關閉免治馬桶的暖座功能，以及拔掉電熱水瓶插頭等這兩個吃電怪獸，可以減少待機消耗的電力和電費支出。

在夏季冷氣機的用電量更高達49.25%，成為家庭用電的最大宗，此外，電鍋、電熱水瓶、電視機上盒也是家中隱藏的「吃電怪獸」。冷氣節能的方法，例如調整冷氣溫度為26-28℃，每提高一度可節省6%用電，搭配電風扇使用，並裝設自動溫控設備。選擇變頻冷氣機，並且選購高CSPF冷氣機，CSPF值越高，越省電，每提高0.1可節省2-3%的用電量。

外出不超過半小時 不必頻繁開關冷氣

避免頻繁開關冷氣，如果外出不超過半小時，建議將溫度調高1℃並維持冷氣運轉，回到室內再調至原先設定的溫度即可。其他冷氣省電小撇步還包括睡覺時啟用舒眠功能，定期清洗空氣濾網、安裝百葉窗或窗簾、定期清潔室外機。

台灣是個缺乏能源資源的海島，近年來在反核主導能源政策下，天然氣成為台灣發電的主要救援手段，預計到2025年天然氣發電佔台灣發電佔比超過50%，雖然有利於逐步淘汰燃煤發電機組，改善空污，但台灣的天然氣庫存量僅十一天，要是南海的運輸路線受阻，估計全世界都會為台灣的半導體供應鏈緊張起來，所以除了發展綠電減碳之外，儲能也佔台灣能源政策重要的一環。

不缺電議題熱燒 助漲重電儲能相關概念股

在觀塘液化天然氣接收站啟用後，根據國發會表示台灣到2030年都不缺電，現在的局部地區停電事件，肇因多為輸配電的耗損可能高達三成至四成，加上再生能源間歇性發電，相關儲能也沒做好，於是台電規劃利用十年的時間，斥資5645億元進行強化電網韌性計畫，在台股引發了華城、士電、中興電與亞力等重電族群的翻倍大漲，此外，具備儲能系統概念股的上緯投控、世紀鋼、國碩、倉和等個股也逐漸擺脫底部震盪上漲，由此可見市場對於不缺電議題的重視。

在台電的強化電網韌性計畫裡，約有十億至二十億元左右的預算，是用於「區域電網儲能計畫」，台電規劃在全台選定二至四座變電所設立微電網，其中台達電取得台電嘉義新塭變電所建置區域電網儲能系統標案，台達電將在變電所端連接柴油發電機、太陽能電力系統以及用戶終端用電負載，所搭配的配電級微電網儲能系統，容量達5MW/7.68MWh，打造一個可併網也可獨立運行的微電網，預計年底完工。

台達電儲能事業部接下來的商機，還包括用電大戶條款上路後的儲能需求、台電開放民間業者競標的電網需量反應等。台達電的節能減碳經驗，即從自身節約用電做起，是最有效的辦法，而且馬上就能做。

全球用電最高的就是建築物，佔整體用電比重最高可達40%，如果每個人能夠擁有正確的使用者付費觀念，就能在節能減碳的過程中，避免使用者沒效率用電的最可怕情況發生，所以為了建立正確的使用者付費觀念，政府應該讓台電漲價反映成本，捨棄用補貼來替台電續命。