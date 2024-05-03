藝術投資 小額入手也能翻倍賺

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

黃河1985年到法國學習藝術法規，學習作品估價，接著又到英國鑽研拍賣學，融合成為藝術市場學，成為進入藝術投資的起手式。

藝術市場學 藝術投資的起手式

藝術市場學，簡單來說，就是研究藝術市場構成的學科，包含畫廊、博物館、拍賣場之間的關係及評估作品價值與價格的方式，可以縮短摸索及學習的時間。

尤其藝術法規，是初學者的必備選項，黃河說，羅丹的《沉思者》僅有一件，全球美術館搶著收藏，但羅丹已經過世，不可能再有第二件《沉思者》，於是法規開放後製，限量六件，這六件在法規的保護下，尚能保存其價值。

後製品與複製品不同，後製品是用原件拷貝出來的，還有一定的價值，複製品尺寸較小，如從羅浮宮複製出來的《維納斯》雕像散布在全球各地，較無價值，價格當然也較便宜。

他舉例，《沉思者》一件五千萬元(新台幣)，朱銘的《太極》一件八千萬元，朱銘的作品怎麼可能比羅丹貴？原因是朱銘的作品是生前做的，而羅丹的作品是身後做的(後製品)，法規限定造成價格上的差異。

從美的角度 進階到投資的角度

理財教主楊倩琳2015年跟隨黃河學習藝術投資，她分享，過去都是從美的角度欣賞畫作，現在多了一層投資的角度，「這件藝術品為何有價值？市場上對這件藝術品的評價？」

五年前，她跟黃河老師一起買的法國印象派RENÉ GENIS的靜物畫作，入手價七萬五千元，隔一年五十萬元賣出，足足賺了七倍，後來她自己買李重重、楚戈的水墨畫，二萬至三萬元買進，幾年下來漲了六倍之多，目前還掛在家裡捨不得賣。

黃河辦公桌後方有一張丁雄泉的作品，成本價七十萬，目前市價大概三百萬，他早年收藏過常玉的畫作，當時五、六十萬入手，隨著時間推移數度轉手，目前市場上已有上億元的價值。

藝術品vs.股票

藝術品和股票有同有異，不同的是，股票的價格大多可以預估，如EPS、ROE、未來成長性等，藝術品的價格很難預測，背後諸多的因素，如藝術家在藝術史的地位、作品存世總量、是否有知名收藏家收藏等，都會影響其價格。

例如，歌手周杰倫收藏馬丁尼斯畫作，馬上被市場傳開來，本來一張三十萬元被加碼喊到一千二百萬元，周杰倫有世代的影響力，若換成別人，可能很難有這般的漲幅。

相同的是，都著眼於經濟學的供需原理，供給大於需求，價格不漲，需求大於供給，價格就狂飆，丁雄泉創作量大，在世作品有六千件，常玉作品僅二百多件，物以稀為貴，價格表現自然不同。

黃河指出，過去台灣人買藝術品以收藏為主，直到二十一世紀初才有藝術投資的概念，原因是中國崛起，一時間，成千上萬的收藏家搶買張大千、于右任，張大千的作品被炒到上億的天價，其次是2008年金融海嘯，美國無限的QE，推高房地產及藝術品價格，常玉的作品在拍場從幾千萬元喊到破億。

門檻高 新手要做功課

藝術投資進入門檻高，新手要做足功課，黃河說，第一，多逛畫廊、美術館或博物館，畢竟好眼力從腳開始，第二，要學習藝術史，了解藝術家及其作品在藝術史的地位，以便能了解其藝術價值。

藝術史繁雜，黃河建議從藝術市場學入門比較簡便，他說明，文藝復興時代米開朗基羅、達文西的作品都在博物館裡，暫時先不用念，他教藝術史，從印象派開始教，中國藝術從齊白石、張大千開始，這些作品在市場都看得到，容易有共鳴。

鑑定真偽 藝市學四個字搞定

藝市學簡單實用，鑑定真偽要三十年才能出師，就藝市學角度來看，只要三分鐘──來源有敘──四個字搞定。

每件藝術品收藏、買賣的過程會有紀錄，「張大千的畫作不可能橫空出世，是曹興誠放出來的，還是林百里放出來的？如果是就是真的，因為他們在張大千在世買的，拍賣公司有賣過，書籍有出版過，所以『來源有敘』四個字足矣。」

蘇富比曾出版常玉的生平總集，立青文教基金會也出版丁衍庸作品總集，這些總集齊全被稱為「藝術家聖經」，超出總集以外的作品，就有可能是偽作。

小資族可從新銳藝術家開始入手

張大千、趙無極、朱德群、常玉等作品已是千萬甚至上億天價，小資族難以企及，楊倩琳建議，可以從較便宜的新銳藝術家開始，如王懷慶一張油畫四、五千萬，喜歡他的作品可從版畫開始，數十萬就可入手。

「收藏藝術好像談戀愛」，她提醒，新銳藝術家怕是有風險，要賭一把，前提是你真心喜歡這個畫家，即便是作品不漲，擺在家裡也開心，它帶給你的不僅是金錢的價值，還有精神上的享受。

「五力」評估作品價值

至於如何評估作品的價值，買到有潛力的畫作，黃河提出五力，分別是原創力、生命力、表現力、存在感、歷史感來評估。

原創力，如有一個藝術家用牛仔布貼畫，打破傳統用畫布作畫，就有很高的原創性。其次，生命力─原創是否持續，表現力─藝術技巧夠不夠成熟，是否能統御思想與題材，存在力─臨摹別人的東西永遠沒機會，是否脫胎換骨走出自己的路，歷史感─是否在藝術史上有地位。

要注意的是，價值與價格不同，價格與市場的運作有關，藝術市場有發行市場(或稱一手市場)及拍賣市場(二手市場)兩種，發行市場是畫廊辦的，為市場公開價，拍賣市場有拍賣價，一般來說，作品上拍賣市場競價才會被認可，表示作品有流通性、知名度高，容易被藏家所注意。

「要買有拍賣價的作品，才有流通性」，黃河說，如果不知道自己收的有沒有流通性，只要把畫作寄到拍賣公司測試，看他們的評斷如何，便可略知一二。

價格虛實 回歸藝術價值評斷

價格也與收藏層有關，常玉的收藏家都是法國人，這些人收藏畢卡索，也收常玉，當時畢卡索一張畫好幾百萬，常玉作品才幾萬元，以類比的方式，藏家必定看到常玉有過人之處，不出幾年，常玉的畫作飆到天價。

藝術品常被炒作，如何避免買到高價，黃河說，炒作有兩種，一種是有價值的炒作，一種是無價值的炒作，前者如朱銘的作品，當時收藏家認為朱銘作品的價格太低，沒有反映價值，於是收購所有朱銘的作品，再一一放到拍賣市場競價，後者如草間彌生，在世的作品比畢卡索還貴，超出價值太多，就有過度炒作之嫌，因此，「藝術品價格的虛實，還是要回到藝術價值來評斷」。

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