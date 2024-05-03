找出AI最低PB股

聯合新聞網／ 理財周刊
圖片來源：Pixabay
圖片來源：Pixabay

文．陳春霖、蔡武穆

AI產業趨勢明確 美四大雲端業者動見觀瞻

AI的產業趨勢已相當明確，AI伺服器在產業營收由4%，今年會大幅提升至14%，美四大雲端業者包括臉書、Google、aws以及Azure的資本支出也由年初的300億美元提高至370億美元，其中，輝達(NVIDIA)與超微(AMD)的晶片估市占達80%以上，例如Google去年第四季資本支出達110億美元，季增37%，今年開始仍呈現逐季增長的情形。

此外，AI在去年仍僅在伺服器供應鏈上發酵，今年已逐漸延伸至邊緣載具，以智慧型手機為例，從去年第四季至今年第一季已連續兩季出貨年增2%，根據Gartner資料指出，估今年第一季智慧型手機出貨量可達近3億支，年增2.1%，末端有逐步恢復買氣的現象，全年估有12億支出貨量，年增1%；而搭載生成式AI智慧型手機包括三星與蘋果在功能上可無縫整合，因此預期掀起換機潮。

美股科技巨頭財報 牽動相關台股神經

如前述產業前景明確，台廠供應鏈受惠程度大，也成為大盤攻高多頭點火的標的，多數個股本益比都在20倍以上，而歷史區間則在10~15倍，部分例如IC設計或IP高價股，本益比甚至來到30倍高峰，顯示股價都處於高檔位置，加上近日指數進行大幅度箱型震盪，投資人在操作上難免會有起伏。理周投研部表示，AI股仍是台股中流砥柱，若再以本益比去挑遺珠股短線操作容易失策，從股價淨值比去挑股，或許能從中找到黃金股。

美股科技巨頭財報陸續登場，臉書(Meta)、微軟(Microsoft)、Alphabet上季財報皆優於市場預期，激勵Alphabet大漲10%、微軟大漲5%，唯Meta對本季財測黯淡，盤後重挫15%，本周超微、美超微、亞馬遜財報接續亮相，牽動AI股敏感神經，尤其美超微，過去幾季都會提前發布財報，這次僅聲明4月30日發表，引發市場疑慮，輝達盤後暴跌10%，美超微更是狂瀉23%。

台股的AI股從三月起就開始下修，原因不外是台幣貶值，外資不斷從台股提款，指標股世芯-KY(3661)二個月跌了1800元，跌幅40%，創意(3443)跌了520元，跌幅超過三成，其他組裝廠緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)，散熱廠奇鋐(3017)、雙鴻(3324)因有投信及ETF加持，一路震盪走高，四月以後ETF買盤結束，隨即進入修正，唯有鴻海(2317)，輝達GB200及超級電腦的訂單，成為繼台積電(2330)之後，帶領台股攻克20800點的奇兵。

以鴻海為例，個股之前受到主要客戶美蘋果(Apple)iPhone手機在中國大陸競爭激烈，市場下滑影響，去年全球銷售估2.2億支，另外，陸廠立訊打入蘋果組裝供應鏈，大幅影響鴻海份額，法人估鴻海今年iPhone組裝份額從65%降至45%，因此股價飽受壓抑。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1236期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

投資布局台股護國群山 靠台灣動力基金一把抓

投資台股護國群山 台灣動力基金一把抓

蘋果公布財報 法人維持台積電、大立光、鴻海買進評等

鴻海通吃輝達GB200液冷伺服器機櫃 2025年貢獻破兆

相關新聞

大象變狐狸

在這場AI競賽銷聲一年的蘋果，今年要怎麼改變競局呢？股價在165~200美元震盪的蘋果，目前市值2.61兆美元，暫居第二大，日前蘋果宣布不造車、不做手錶顯示螢幕microLED，然後宣布自研邊緣AI端的大模型，4月25日蘋果官網宣布端側小模型OpenELM，參數2.7億到30億，一台M2 Mac可跑起來。

找出AI最低PB股

台股大盤近日呈現箱型震盪，領漲攻指數除了AI股還是AI股，短線投資人很容易慘遭漲跌來回套牢，尤其AI股有些股價淨值比(P/B)已經來到10倍以上，有些則尚有一倍左右，當然與個股所處產業特性有關，理周投研部綜合各券商與外資報告，本期為投資人找出AI股中目前股價淨值比仍處於低檔，也就是股價在屬性相同產業中偏低者，並加入一參數首季獲利成長者，或許在現階段大盤進行大幅度上下波動時，這類股具防禦性也具攻擊性。

藝術投資 小額入手也能翻倍賺

藝術投資水很深？其實比你想像的簡單！藝市學老師黃河及小資理財教主楊倩琳用簡單的方式領我們進入藝術投資的世界。

蔡上機老師：迎福納財這樣挑就對了！四種必買好運外風水

購屋的時候除了地段與價格，不少人在買房的時候也會考慮風水學說，其實以科學角度來分析，居住環境會影響住在裡面的人的感受...

壓回就是買點

五月是傳統的報稅月份，華爾街流傳一句「五月賣股走人」，不知道這次準不準。統計一下加權指數從1987年到2023年的五月份，共十九次下跌，52%的機率，看似沒什麼作用，但是如果仔細區分在上漲趨勢跟下跌趨勢(包含區間整理)，發現在加權指數上漲趨勢中，五月下跌的機率是36.8%；反之，在下跌或區間整理的趨勢裡，五月份下跌的機率是63.15%。

準經長新政策股預測

崇越前董座郭智輝宣布入閣出任準經長，期間外資賣超台股近2,000億元，台幣匯率貶破32.6元，大盤指數重挫近千點，雖然市場諸多解讀，例如權值股台積電(2330)法說時指出，整體晶片出貨年成長由10%以上，下修至10%左右，被認為市況前景未如預期，其次地緣戰爭的後續發展，若擴大將影響油價與全球經濟，再來就是美國物價指數(CPI)未能有效壓制下來，降息延宕等利空因素，迫使外資大逃殺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。