文．陳春霖、蔡武穆

AI產業趨勢明確 美四大雲端業者動見觀瞻

AI的產業趨勢已相當明確，AI伺服器在產業營收由4%，今年會大幅提升至14%，美四大雲端業者包括臉書、Google、aws以及Azure的資本支出也由年初的300億美元提高至370億美元，其中，輝達(NVIDIA)與超微(AMD)的晶片估市占達80%以上，例如Google去年第四季資本支出達110億美元，季增37%，今年開始仍呈現逐季增長的情形。

此外，AI在去年仍僅在伺服器供應鏈上發酵，今年已逐漸延伸至邊緣載具，以智慧型手機為例，從去年第四季至今年第一季已連續兩季出貨年增2%，根據Gartner資料指出，估今年第一季智慧型手機出貨量可達近3億支，年增2.1%，末端有逐步恢復買氣的現象，全年估有12億支出貨量，年增1%；而搭載生成式AI智慧型手機包括三星與蘋果在功能上可無縫整合，因此預期掀起換機潮。

美股科技巨頭財報 牽動相關台股神經

如前述產業前景明確，台廠供應鏈受惠程度大，也成為大盤攻高多頭點火的標的，多數個股本益比都在20倍以上，而歷史區間則在10~15倍，部分例如IC設計或IP高價股，本益比甚至來到30倍高峰，顯示股價都處於高檔位置，加上近日指數進行大幅度箱型震盪，投資人在操作上難免會有起伏。理周投研部表示，AI股仍是台股中流砥柱，若再以本益比去挑遺珠股短線操作容易失策，從股價淨值比去挑股，或許能從中找到黃金股。

美股科技巨頭財報陸續登場，臉書(Meta)、微軟(Microsoft)、Alphabet上季財報皆優於市場預期，激勵Alphabet大漲10%、微軟大漲5%，唯Meta對本季財測黯淡，盤後重挫15%，本周超微、美超微、亞馬遜財報接續亮相，牽動AI股敏感神經，尤其美超微，過去幾季都會提前發布財報，這次僅聲明4月30日發表，引發市場疑慮，輝達盤後暴跌10%，美超微更是狂瀉23%。

台股的AI股從三月起就開始下修，原因不外是台幣貶值，外資不斷從台股提款，指標股世芯-KY(3661)二個月跌了1800元，跌幅40%，創意(3443)跌了520元，跌幅超過三成，其他組裝廠緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)，散熱廠奇鋐(3017)、雙鴻(3324)因有投信及ETF加持，一路震盪走高，四月以後ETF買盤結束，隨即進入修正，唯有鴻海(2317)，輝達GB200及超級電腦的訂單，成為繼台積電(2330)之後，帶領台股攻克20800點的奇兵。

以鴻海為例，個股之前受到主要客戶美蘋果(Apple)iPhone手機在中國大陸競爭激烈，市場下滑影響，去年全球銷售估2.2億支，另外，陸廠立訊打入蘋果組裝供應鏈，大幅影響鴻海份額，法人估鴻海今年iPhone組裝份額從65%降至45%，因此股價飽受壓抑。