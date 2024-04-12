快訊

離譜「開錯刀」恐釀逃院潮？病患逆風挺民生醫院：那是個案

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

黃金與波克夏創高 意義大不同

聯合新聞網／ 理財周刊

文．洪寶山

COMEX黃金續創每盎司2372.5美元歷史新高價！今年以來累積漲幅達+13.55%，從2015年的每盎司1045.4美元低點開始起漲，歷經九年時間，累積漲幅達1.27倍，同時期的COMEX白銀從2015年的每盎司13.635美元漲到2021年的30.35美元高點後就沒再創新高，漲幅明顯落後，在黃金漲不停的比價效應下，華爾街開始拋出白銀是否有補漲的條件？這得先探討驅動黃金創歷史新高的背後原因。

六大因素左右黃金漲跌 金價軌跡反映人類歷史

通膨、戰爭、地緣政治風險、美元升貶、避險情緒、供需等六大因素左右黃金的漲跌。因為處在聯準會抗通膨的年代，先從通膨因素開始。

近代投資史通常以1980年代雷根主政的貿易自由化做為分水嶺，1987年的美股黑色星期一大崩盤，當時COMEX黃金10月份收盤價為每盎司458.8美元，1990年柯林頓主政時的個人電腦科技起飛，科技進步造成的價格下滑，華爾街創造「通膨已死」一詞，1999年8月COMEX黃金收盤價每盎司257.3美元。

歷經2001年911恐攻事件到2003年SARS疫情的多重利空打擊，2002年3月是COMEX黃金最後一個月收盤價低於每盎司300美元的月份，從此黃金便踏上大多頭之路。

從2002年到2008年的金融海嘯，COMEX黃金漲到每盎司975美元，算是首次挑戰千美元里程碑，後來爆發的歐債危機就把COMEX黃金推升到2011年8月的每盎司1831.7美元，史無前例的貨幣寬鬆政策繼續影響著金價，COMEX黃金在2015年12月每盎司1060.3美元落底。

確認千美元有撐之後，從2018年9月的每盎司1191.5美元重新展開五浪上漲，此時影響金價上漲的因素轉變為美中地緣政治角力，2018年川普與拜登分別主政後，美中貿易科技戰成為驅動黃金上漲的新動力，包括俄烏戰爭、迦薩走廊的以巴衝突都算是美中地緣政治角力的延伸議題。

這輪金價漲勢最高潮還沒來 貴金屬大漲引動銅價也上漲

2020-2022年的COVID-19疫情，避險情緒始終維持高漲，就連2023年在聯準會暴力升息21碼的利空下，COMEX黃金最低也沒跌破1500美元，維持著低點越來越高的多頭姿態。

進入2024年美國總統大選年，4月伊朗駐敘利亞大使館遭到以色列空襲，COMEX黃金最高來到2372.5美元。說穿了，聯準會降息三碼的預期，加上沒完沒了的俄烏戰爭，以及伊朗正式捲入迦薩走廊衝突，相信這輪金價的漲勢最高潮還沒到來，越接近11月3日美國總統投票日，地緣政治風險越高。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1233期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

二期水稻轉作種蕎麥添收益 南市今年目標300公頃

詐團水房買賣黃金、虛擬幣等洗錢101億餘元 北檢起訴主嫌共14人

港破獲史上最大黃金走私案 146公斤黃金鑄成空壓機零件

今年漲幅已達11%！金價上看3,000美元 策略師：別怕現在進場買進

相關新聞

黃金與波克夏創高 意義大不同

COMEX黃金續創每盎司2372.5美元歷史新高價！今年以來累積漲幅達+13.55%，從2015年的每盎司1045.4美元低點開始起漲，歷經九年時間，累積漲幅達1.27倍，同時期的COMEX白銀從2015年的每盎司13.635美元漲到2021年的30.35美元高點後就沒再創新高，漲幅明顯落後，在黃金漲不停的比價效應下，華爾街開始拋出白銀是否有補漲的條件？這得先探討驅動黃金創歷史新高的背後原因。

■台積電，別追 等拉回再買？

《年終獎金放大術》 2024龍年初始，台積電如同非龍在天，快速衝高突破700元大關，加權指數也在其帶領下，不僅再創歷史新高，也準備挑戰二萬點大關。

Q2投信大換股 外資大戰高息ETF

清明連假過後，時序進入第二季，第一季集團、法人季底作帳已落幕，新募高息被動型基金(ETF)與外資激情對作戲碼也下檔，緊接著將是法人加碼股或大換股為來季績效做新布局準備，理周投研部整理歸納出短線股價有機會再度呈現強勢的成分股族群，以及基本面轉強，可能成為投信法人季初換股的標的股，高息成分股選股條件其一是個股股價修正跌幅達10%至30%，其二是現金殖利率仍在5%以下者，而基本面轉強的高成長股，第一季獲利年增率最好20%以上，全年每股稅後淨利(EPS)估也呈現大幅成長者，供投資人短線操作參考。

超越生命的苦難 活出快樂、有意義的人生

如果這一生要癱瘓，如果這一生要受到疾病的折磨，該如何好好活著，楊玉欣用生命給了我們最好的答案。

一招讓前10名基金操盤手幫你選到翻倍股

《年終獎金放大術》 每年底，上班族最期待的就是發年終獎金？到底是發一個月、兩個月，還是100個月？大家都非常期待，多領幾個月的年終獎金(大紅包)過好年。

Q1季報強股搜秘

台電虧損四月調漲電價，央行憂心通膨再起，大盤站上兩萬點時宣布升息半碼，造成多頭氣勢稍挫，指數在高檔震盪，不少投資人已在高點獲利了結，也有續抱持股者，只是短線操作難度大幅增加，即便用AI也因台股缺少兩萬點歷史數據造成生成或學習失真。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。