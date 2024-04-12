黃金與波克夏創高 意義大不同

文．洪寶山

COMEX黃金續創每盎司2372.5美元歷史新高價！今年以來累積漲幅達+13.55%，從2015年的每盎司1045.4美元低點開始起漲，歷經九年時間，累積漲幅達1.27倍，同時期的COMEX白銀從2015年的每盎司13.635美元漲到2021年的30.35美元高點後就沒再創新高，漲幅明顯落後，在黃金漲不停的比價效應下，華爾街開始拋出白銀是否有補漲的條件？這得先探討驅動黃金創歷史新高的背後原因。

六大因素左右黃金漲跌 金價軌跡反映人類歷史

通膨、戰爭、地緣政治風險、美元升貶、避險情緒、供需等六大因素左右黃金的漲跌。因為處在聯準會抗通膨的年代，先從通膨因素開始。

近代投資史通常以1980年代雷根主政的貿易自由化做為分水嶺，1987年的美股黑色星期一大崩盤，當時COMEX黃金10月份收盤價為每盎司458.8美元，1990年柯林頓主政時的個人電腦科技起飛，科技進步造成的價格下滑，華爾街創造「通膨已死」一詞，1999年8月COMEX黃金收盤價每盎司257.3美元。

歷經2001年911恐攻事件到2003年SARS疫情的多重利空打擊，2002年3月是COMEX黃金最後一個月收盤價低於每盎司300美元的月份，從此黃金便踏上大多頭之路。

從2002年到2008年的金融海嘯，COMEX黃金漲到每盎司975美元，算是首次挑戰千美元里程碑，後來爆發的歐債危機就把COMEX黃金推升到2011年8月的每盎司1831.7美元，史無前例的貨幣寬鬆政策繼續影響著金價，COMEX黃金在2015年12月每盎司1060.3美元落底。

確認千美元有撐之後，從2018年9月的每盎司1191.5美元重新展開五浪上漲，此時影響金價上漲的因素轉變為美中地緣政治角力，2018年川普與拜登分別主政後，美中貿易科技戰成為驅動黃金上漲的新動力，包括俄烏戰爭、迦薩走廊的以巴衝突都算是美中地緣政治角力的延伸議題。

這輪金價漲勢最高潮還沒來 貴金屬大漲引動銅價也上漲

2020-2022年的COVID-19疫情，避險情緒始終維持高漲，就連2023年在聯準會暴力升息21碼的利空下，COMEX黃金最低也沒跌破1500美元，維持著低點越來越高的多頭姿態。

進入2024年美國總統大選年，4月伊朗駐敘利亞大使館遭到以色列空襲，COMEX黃金最高來到2372.5美元。說穿了，聯準會降息三碼的預期，加上沒完沒了的俄烏戰爭，以及伊朗正式捲入迦薩走廊衝突，相信這輪金價的漲勢最高潮還沒到來，越接近11月3日美國總統投票日，地緣政治風險越高。