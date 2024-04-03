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Q1季報強股搜秘

聯合新聞網／ 理財周刊

文．陳春霖

台電虧損四月調漲電價，央行憂心通膨再起，大盤站上兩萬點時宣布升息半碼，造成多頭氣勢稍挫，指數在高檔震盪，不少投資人已在高點獲利了結，也有續抱持股者，只是短線操作難度大幅增加，即便用AI也因台股缺少兩萬點歷史數據造成生成或學習失真。

四月進入Q1季報發布期 法人早有估算提前布局

理周投研部表示，四月進入第一季季報發布期，法人機構早早即已預估個股季報表現而提前布局，因此短線採季報三條件挑選強股，會是大盤處於高點時，仍有多頭點火賺價差，更有基本面護體的標的股。

法人指出，台電去年虧損近2,000億元，四月起調漲11%，用電大戶更達15%至25%，包括水泥、鋼鐵及軍工、航太、半導體廠、面板以及記憶體等均面臨較大調幅，不過，以半導體廠為例已進行完善的全球布局，因此保守估計對獲利影響約1%至2%，整體獲利表現衝擊不大。

儘管如此，二月消費者物價指數(CPI)月增幅0.48%、年增幅達2.71%，三月年增幅仍估在2%以上，央行除CPI尚未壓在2%以下，更憂心四月電價調漲後可能帶來通膨，因此宣布升息半碼，此作為一方面大盤指數攻高至兩萬點，壓壓過熱的多頭氣焰，另一方面調節電價調漲後物價預期心理，台股大盤指數短線上將呈現高檔區間震盪的格局走勢。

事實上，指數站上兩萬點，已有不少投資人早已處分持股先落袋為安了，當然也有續抱持股者，但不管是哪類型投資人，大家感受就是操作難度大幅增加，類股或個股股價也都處於高點位置，進場怕套牢，空手又擔心搭不上兩萬點多頭波段順風車。

加權指數站上兩萬點

操作難度大幅增加

理周投研部表示，四月開始進入第一季季報發布期，法人機構除早已推估個股業績表現外，更以第一季財報預估全年獲利進而加碼布局，從季報挑強股確實是指數處於高點時，即便慘遭套牢中長線也有基本面的保護，但欲從短線賺價差可採三條件選股，其一是三月獲利年增在20%以上者，其二是技術線型在20日均線上短線漲幅未達30%者，其三是投信持股率未達8%者。

當然上述選股條件僅是供參考，有時會以個股量價波動在比例上做增減調整，避免有遺珠之憾，市場教學與法人機構從季報挑股多數以營益率連續多季創新高、營收近三個月年增大於20%，另就是以法人在季報發布前後買超情形做為進出個股判斷，但以這樣時間點挑季報好股，屬於資訊落後布局，個股股價漲幅很可能早已漲過一波了。

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