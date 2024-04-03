台股站上2萬是末端嗎？不想錯過漲勢該如何切入

文．理周教育學苑

台股站上2萬點創新高，但半導體似乎處於漲勢初期指日可待，現階段投資人到底現該進還是退呢? AI狂潮帶領台股跳躍式創高，投資人害怕漲得快也跌得重，擔心這時介入剛好是末端抓交替，又不想錯過漲勢，到底該如何切入呢?

邀請曾任凱基證券高階主管，現為大唐投資公司董事長李澤澄，分享散戶操作的核心邏輯，只要方向對，財富之路不會太偏離，因要賺大錢憑得是邏輯，至於多數散戶喜愛「鑽研短線技術分析」，這對李澤澄來說都是繞遠路，散戶投資人可不必這麼忙。

李澤澄將從3個面向，提供散戶操作策略：

１． 大型龍頭股(為核心持股，亦是財富翻倍的最大功臣)

２． 個股(以波段操作為主)

３． ETF(不擅選股的懶人投資法)

一、龍頭股首選「台積電(2330)」

股價推升重要推手源自於「基本面」，2022年台積電曾跌破400元，市場哀鴻遍野，李澤澄認為，漲時重勢跌時重質，強勢龍頭股大跌都是彎腰撿黃金的最佳時機，心中無定見隨市場起伏者拋售換股，等於是拿黃金去換石頭。

持股信仰很重要，只要是多頭(年線上彎)，持股必「壓滿」，不選股不看進場點擁抱王者企業抱到底，大部位資金壓好壓滿就等著見證時間帶來的複利效果。

李澤澄提供投資人股價評估方式，可做為進場價參考，善用「本益比」法，強調:不同產業在多頭及空頭時會附予不同的本益比，舉例：多頭時台積電本益比為20，空頭時則為10，以2022年台積電跌至370元，是天載難逢的入手價。

股市裡要贏，拼的是「王者企業張數」，10~20年長期持股下來，1000%是常態，小散戶的人生階級向上跳動，就堅信這觀念，真的沒有多高深的學問。

二、個股「波段操作看K線、KD指標」

想參與股價波動練技術、盤感，可挪用一小部份資金，操作桿槓型商品(例：期貨、選擇權、權證)皆很適合，因是短線，這時才重「技術分析」。

台股雖上2萬點，李澤澄表示，現仍是台股「初升段」，加權指數買點看「KD指標只要落於超賣區(即K<20、D<30)」就是最佳買點，這時選股以ETF為主。

但不是每支個股都會碰KD超賣區該怎麼找買點？舉例見下圖：

範例：世芯-KY(3661)

以短線操作舉例：KD低檔黃金交叉、下跌區間單一K線留長下引線，亦是可以觀察的買點，組合K線出現下降三法，2/27再現止跌線，且近季線、指標落於超賣區買點浮現，隔日9:30進場(1日中最佳的買點時間為9:30)，加上低點不斷墊高，高點不斷創高，以波浪理論推算，等於先偷看到答案卷，這是送分題。直到出現高檔陰線吞噬短線賣訊出現，只要熟悉K線用法，長線亦可短做。

個股實戰交易守則:

「季線是最後的底線」只要破季線，毫不留情走

三、ETF (懶人選股法，資產亦可穩定增長)

如真不擅選股，不喜風險，則以低波動的0050為主，每年報酬率約+-20%，只要年線向上且站上，即可佈局，跌破年線就獲利了結，就這麼簡單不用到處問明牌。如果野心再大一些，冒一點風險追求更大的報酬，李澤澄表示，即便是ETF亦有王者企業，因科技始終來自於人性，未來的世界必「科技」股主導，依這理念投資全世界的科技王牌例：統一FANG+(00757)，擅於選強勢股的李澤澄，連ETF表現都一讓令人為之驚豔。看更多資訊: https://reurl.cc/mrE1XV