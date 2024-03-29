用年終創造被動收入 複利加成3-5年看到成果

文‧方鈞

拿到一筆年終獎金，到底該如何運用？這大概是每個小確幸上班族甜蜜的煩惱，拿來投資理財、犒賞自己、包紅包、還債…每個人因為財務階段不同，選擇也不同，但如果你不是第一年領年終，邀請你回想一下，去年的年終，你有感受到「實質效益」嗎？如果你發現，好像當時花錢時候很快樂，但似乎又沒留下什麼，那麼也許今年我們可以換個腦袋來思考!

為什麼會有這樣的差異？原因很簡單，因為年終獎金跟工作薪資取得的性質不同，比起日常辛苦勞動所得，年終更像是發票中獎或是意外之財，它的本質是一筆「容易取得的大錢」，試問如果你中樂透10萬，你會很謹慎的使用它嗎？據美國統計中樂透頭獎，70%在五年內破產，或許年終影響沒有那麼巨大，但看看過往經驗，相信也有不少縮影在裡面。

首先，面對一大筆容易取得的錢，規劃運用肯定是重要的，在此，我們先區分為有債務及沒債務的兩類人，理財先理債，如果擁有的債務每年利息超過5%以上(EX：信用卡、高利貸)這類利息較高的，建議先拿50%以上的資金還債，因為在投資市場中，較難有既穩定又高報酬的商品，首重避免再給自己挖坑。而若利息低於5%(EX:房貸、學貸)，手邊又有不錯投資標的，投資利潤減去年利率為正時，表示手邊有不錯的現金流，不用急著還款，債務本身沒有對錯，能否創造出正現金流才是重點。

再來談談沒有債務的人，一般來說，理財的最終目的可分為兩個，一個是「放大本金」，一個則是「創造現金流」，同樣以買股票來說，台積電600元買入，小花在700元把它賣了，這時候小花得到了100元的收益，最終得到的結果是放大本金；而小美一樣600元買入，但無論股票漲跌都不出場，年復一年領著股息收入，這就是所謂的創造現金流，記得一件事，無論差價賺得再好，本金放得多大，只要沒有創造穩定的現金流，終有一天會坐吃山空，想要完善理財規劃，一定是從現金流開始。

第一步:準備6個月基礎開支

為了讓自己能在投資穩健，第一步必須先準備6個月的基礎開支，投資商品沒辦法保證穩賺不賠，誰都難預料金融市場黑天鵝，因此，讓自己無論面對何種環境，都能有安全度過半年的資本，是極為重要的，人唯有在安全情況下，情緒才能穩定，才能做出客觀判斷，對於投資的勝算才會高，因此，拿到年終建議先把基礎開支補足。

第二步：建立用年終創造現金流思維

上面提過投資依據最終結果可分為「創造現金流」及「放大本金」兩者，這邊不建議把年終用來投放大本金項目，年終是一筆完整資金，拿來把本金放大不是可以賺更多？通常有這樣想法的人，最後年終很容易以失敗告終，回到心理狀態來看，因為年終取得容易，相對來說，對於投入的標的並不謹慎思考，常常會落入人云亦云狀況，特別是在操作價差交易上，這種「不珍惜」資金的心理狀態更容易放大，如果拿辛苦賺來的錢去操作，賠了會心痛，反而更慎重挑選，但反過來說，拿的是年終，很容易產生一種沒差、隨興的心態。

既然運用年終獎金是一種人性考驗，那反過來說，只要以創造現金流的態度，那麼就能克服人性，舉例來說好了，把10萬的年終投到5%收益的商品中，到了年底，就會多出5000的額外加薪，來年，再年同樣操作，年底累加就有1萬的額外收益，反覆經過幾年，年終也不自覺放大，因此把年終放到現金流項目中，是每一年都要固定操作的方式，假設真的很想用來放大本金，那也盡量控制在投資比例30%以下。

第三步：選擇適合自己的現金流方式

唯有打造現金流才能創造被動收入，常見的投資現金流包括股息、債息、房地產、ETF、公司分紅等，以下針對幾種簡單介紹：

股息投資：買入穩健盈利的大型公司或者是高股息收益的股票，透過每年配股配息打造現金流，在選擇標的上，首重存股配息，以穩定為主，像是一些生技、航運等話題性股票並不適合，投資者在買入後也要有承受價格波動的健康心態。

債券投資：投資於具有穩定收入的債券，如政府債券或投資級別的企業債券，這些債券通常具有確定的利息支付，和股票不同，債券現金流通常是可預測並且固定，但購買債券初始所需資金較大，常見的做法是利用基金方式投資，像是債券型基金、股債平衡基金等，近年來受到世界熱錢流入股市影響，債市表現不佳，但後續如果經濟上出現風險，市場金流會從股市流向債市，此時，也不乏是個好的切入時機。

ETF投資：中文名稱為「指數股票型基金」，是由投信公司所發行之追蹤特定指數、商品期貨的基金，並可以在股票交易所中進行買賣，和基金不同的是，ETF的證券名單是依照「指數成分股」挑選；而共同基金則是由基金經理團隊篩選。近年來ETF當道，萬物皆可ETF，從最普遍的標的股票、債券、黃金甚至到比特幣都有ETF，其主因脫離不了投資簡單，配息率高，加上近年股票飆漲，獲利上都有不錯表現，資訊取得上也透明，對於新手小白來說特別友好，如果要說容易上手的投資標的，非ETF莫屬，除了年終配置外，平常也能定期定額投入，為自己打造現金流。

房地產投資：投資於房地產，通過出租房產來獲取穩定的現金流，只要確保收租超過每月貸款及開支，唯獨一開始需準備較多頭期款，若是資金允許，確實是個不錯的投資標的。

第四步：投入資金執行

在選定適合自己的投資方式後，接下來就是確實執行，在實務運作上，可以單筆投入，也可以定期定額參與，年終該如何分配呢？這邊建議如果是對自己財務不清晰亦或屬於消費型的投資者，建議單筆投入，確保資金準確用在刀口上，反之，如果在執行上能夠有紀律，那麼把年終獎金分成三或四等份分批進場，較能規避風險，年終放大術不是紙上談兵，唯有開始執行了，才能在來年有所成果。

所有讓資金放大的唯一途徑，就是不停創造正向現金流，一開始或許緩慢，但隨著時間推移，複利加成，三到五年後就一定會看到成果，擁有健康的金錢態度，朝著目標一步步前進，善用年終，相信來年的你，一定會認同現在自己的努力，讓我們一起把年終放大，創造更多收益。看更多資訊: https://reurl.cc/rrmX0E