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年終運用六大重點 退休生活擁有更多資金優勢

聯合新聞網／ 理財周刊
聯合報系資料照
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文‧吳易燁

由於年終獎金是一筆額外或無法確定的獎金，在運用這筆資金時投資人必須先思考以下幾點 :

1.利率高的貸款是否提前償還?若有超過5%以上的信貸或車貸，可提前償還，因為要找到5% 投報率的投資標的不難，以資金運用的效率來看，若房貸2%左右可以不急著償還，但利息較高代表支出成本高的貸款可考慮先還。

2.檢視緊急預備金是否足夠?緊急預備金一般會準備6個月以上的生活費，若遇景氣不佳遭資遣、無薪假或轉換跑道的空窗期，這筆錢可以支付無收入的生活所需，或應對不可預測的支出，也可以避免因為急用賠售，要賣掉投資部位支應的狀況。這筆緊急預備金可以存在高息儲蓄帳戶，多賺點利息，或放一個月定存設定本利續存，都比活存有更多利息，並保留資金運用的彈性。

3.想買的物品，趁年終好好犒賞自己，也是必要的慰勞! 比如說買個 洗脫烘 洗衣機，或 洗碗機 讓家事更省事、更有效率，換節能冰箱或冷氣更省電，也是可優先支出的必要開銷，就可趁拿到較多獎金時購買。

4.想提升自己的本職學能、學習跟工作相關的課程，或對自己的財務規劃、生活品質有關的進修課程，也可以趁這時候下定決心趕快購買。例如，報名 理周教育學苑 的【好命退休計算機】課程，可以學到如何規劃財務，做好退休準備，為自己財富增長做好基本功的扎根學習，對自己人生有很重大的影響，就是一個CP值很高的投資。

5.接著，就是要讓錢幫我們賺錢 ! 投資於多元化的金融商品，例如ETF基金、股票或黃金。已把各種需支應的費用剃除後，這筆資金就是可用於長期投資，尤其是未來退休金的準備。

(1)可選擇具有穩定成長的基金確保長期增值，例如市值型ETF或債券，以穩健方式增加資產。小資族或新手投資族，因為財富起步階段，本金不多、經驗較少，可零股分批買入或透過定期定額投入，將年終獎金分批投入市場，可以有效降低市場波動的風險，免去判斷進場時點的困擾。

(2)聚焦有成長潛力的產業，關注一段時間且價格被低估的股票，可逢低布局，因為是閒錢可以等待它成長，通常會有較佳的投報率。

(3)第一季有配息的股票，挑選股價淨值比 較低，現金殖利率較高，每年配息穩定且股價走勢穩定向上的公司。錢越早拿到越晚付出去，中間你就多了利息差與時間應用的效益，因此，早拿到配息，又有多的資金可再投資，這就贏在起跑點了! 我有觀察到有一些第一季配息的公司，不只穩定配息，股價也是穩步墊高，就是值得投資的標的。

(4)也有不懂投資，不懂金融市場的朋友，就可以考慮買金條或小金豆，也可開黃金存摺，投入抗通膨避險的資產~黃金儲備。買金飾除非你有配帶裝飾的需求，若要賣出會比小金豆或金條價格低，因為有飾金的失重折價約 5%的損失。

6.挑選投資標的，要考慮自己對投資工具的了解與研究，還有也可以衡量自身風險的承受度，再決定投資商品。

(1)年紀越輕的投資人，可參與市場的時間較長，投資失利重頭來過的機會成本較低，因此風險承受度較高，相對可承擔更積極的投資商品。跟積極型投資人一樣，可購買知名企業股票、單一產業基金等追求更高報酬。

(2)穩健型投資人，適合民營的金融股，或集中投資大型企業的ETF，如：0050、006208等。

(3)三明治族群，可能有穩定現金流的需求，可以考慮高殖利率個股，或高股息ETF，例如 0056、00915、00878等。

(4)保守型投資人，適合波動低，領息型的投資商品為主，例如公營的金融股、美國長年期公債等

不同風險類型的投資人應選擇對應商品，搭配這些金融工具可以形成多元化的投資組合，有助於降低風險。根據個人的退休目標、時間和風險承受能力，可以調整不同工具的配置比例，定期檢視投資組合，根據市場變化進行調整，確保資金一直在最有利的配置上，年終放大的同時還可安心睡好覺。最後，不要忽略持續學習投資知識，這有助於做出更明智的財務決策，以及在做任何投資之前，諮詢專業理財顧問以確保符合個人情況是非常重要的。年終獎金是一個良好的起點，讓你在未來的退休生活中擁有更多的資金優勢，善用它、放大它，讓錢替你賺更多錢!看更多資訊: https://reurl.cc/095na6

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