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一種高勝率 適合散戶的操作模式

聯合新聞網／ 理財周刊

文‧理周教育學苑

以學生考試為例，考前在即，最後衝刺一定是看歷屆考題抓重點以及出題方向分析，而不是拿出課本從第1頁開始翻，不能死記硬背，一來時間不足，二來變化就不會變通，為了助於記憶理解，很多考生會擅用心智圖、樹狀圖。

那在變化多端沒有100%標準答案的股市，是否也有能讓散戶助於「做對判斷」的交易模式呢？放眼股海高手，還真找到了一位「察爾思」即是股市裡擔任彙整統合的第一把交椅，考試高分班套用於股市就是「高手班」了。

察爾思現為專職投資人，曾經在1年間期貨績效賺到9位數，邏輯結構性明確而聞名，擅於多商品交易達到縮小虧損放大獲利的目標。

察爾思表示:「不會有哪一招術能讓你長年獲利，而是一整套的邏輯。做對該在哪加減碼，做錯該如何避險降低虧損甚至轉為盈，這都是有背後的邏輯在運行，而不是看多結果走勢不如預期，只好停損出場，或硬凹，這是膚淺的「賭一把」行為。」

而交易的邏輯sop，察爾思統稱為「系統」，共4個步驟，缺一不可：

1.數據判讀標準化

→技術線型(趨勢、量價與關鍵點位)

→籌碼量能(找出分點，這些分點喜歡在哪些位置動作，以及偏好長線或短線)

　→基本面

2.波動思考模組化

→盤整波的推演與判斷

→攻擊波放大利潤與續強加碼

3.操作布局

→進場(關鍵點進場、事件型交易)

→出場(洗出、停損與停利)

4.風險控管

→資金配置

→風險對冲

察爾思分享一個勝率高適合散戶的操作方式：

股價漲高乖離過大，拉回跌破65均線時，在K線2~3根內，如再攻擊再站上65均則買進，且此時指標macd通常會碰0軸，股價反彈幅度多為黃金分割率的0.5或0.618，這在股市中常見以勝率也頗高。

但察爾思強調即便出手10次成功10次，也不能放大野心於第11次重壓，原則只有做對時才能加碼，且加減碼有比例限制的，重壓則犯了「預測行情」的錯誤，交易都以「風控」為首。

-參考圖例-

以及回測65均拉回的過程中，可籍大戶持股比例的增減，來判斷大戶是集中(大戶增散戶減少 )還是發散(大戶減少散戶增 )，如是集中這稱為洗盤為好現象。

拉回的時間、幅度、 型態，因越大型的個股，越有對稱性、從創高至跌破亦有黃金公式，通常為「33+-6」天

支撐壓力看「價格大量區」最準，非「成交量」

投資人進場前要先搞清楚，這個策略是要賺什麼錢?很多人在做股票時，都用同樣方式去操作所有標的，及所有位置，很容易遭受到損失。

以上流程都是在操作一檔個股時要判斷的必要條件，不是這麼單純的「站上均線買，跌破就賣」，因這無法解釋為何有時會成功有時會失敗。看更多資訊: https://reurl.cc/g4Oln4

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1231期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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