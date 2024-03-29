鮑爾放鴿 楊金龍耍鷹

文．洪寶山

COVID-19新冠疫情期間，世界各國都飽受供應鏈瓶頸導致的通膨上升之苦，走出疫情，各國的經濟復甦力道不一，使得2024年出現全球央行步調不一的情況，預告著今年的匯市可能出現意外的風險事件。

貨幣市場誰是老大？看懂相關眉角才能入匯市做單

先看有「全球資產定價之錨」之稱的美國十年期公債殖利率，在台北時間3月18日收盤來到4.34%，創今年新高，反映市場在3月20日FOMC之前，認為美國經濟再加速和二次通膨風險增加，聯準會將維持長時間高利率，年內聯準會三次降息的展望終將被壓縮。很合理的反應，尤其日本央行又終結負利率，提高利率到0.1%，加強了市場降低聯準會年內降息三次的預期─「強日圓、弱美元」。

結果日圓不升反貶到151.8638元兌一美元，美元指數不跌反漲，從103.41點上漲到104.5點，這種匯率走勢跟貨幣政策不一致的情況，經常出現，例如2008年雷曼兄弟倒閉引發華爾街大裁員，拖累美國經濟衰退。

照說，美元指數應該下跌，結果真實的情況是，2008年終美元指數收漲5.82%，日圓升值18.62%，收90.6元兌一美元，也就是說，美元指數雖然升值，但相對於日圓更大的升值幅度，變相的等於貶值。說白了，美元是老大，多數貨幣只能配合美國的需求，看懂這眉角才能入匯市做單，否則會被央行政策與市場反應搞到懷疑人生。

美國經濟需要什麼？聯準會再賭一把 順應大選

所以現在的美國經濟需要什麼？通膨持續降溫，聯準會才能結束長時間的高利率。但美國最新的宏觀數據是，二月份的消費者物價指數(CPI)年增3.2%，連續兩個月超出預期，但在通膨數據公布後，FOMC堅持維持年內三次降息的預期，同時大幅上調經濟成長預期。

雖然聯準會大多數官員仍支持降息，表示一、二月的通膨數據超預期是暫時現象，並沒有動搖聯準會降息的路徑，安撫了市場信心，但鮑爾也坦承，一至二月的美國經濟數據未提振聯準會對抗通膨取得進展的信心，顯示聯準會又再一次的賭上信譽，因為鮑爾在國會作證時曾表示：「聯準會將在總統大選前做好我們的工作。」市場解讀為聯準會將在十一月之前採取降息措施。

關鍵是，點陣圖顯示明後年的利率預測都有所上調，這是什麼情況，先降後升？還是只降一次，然後繼續維持長時間高利率？如果要避免引發市場有政治因素干擾，那麼最慢六月例會就會攤牌。

通膨降溫不如聯準會預期？貶其他貨幣可突顯美元指數強勢

如果通膨降溫的速度不如聯準會預期的話，相信聯準會不會認錯，因為一旦聯準會屈服通膨，那麼對市場的震撼將是史無前例，所以就算如2021年的「通膨暫時論」般的荒腔走板，預期今年聯準會不會改變降息的展望。萬一通膨沒有明顯降溫，美元指數又受制於降息預期，那麼那段尷尬的時間就會讓其他貨幣的貶值來彰顯美元指數的相對強勢，簡單說就是透過其他貨幣的貶值，間接達到美元指數升值的抗通膨效果。

理解了這點之後，再來看台灣的情況。二月消費者物價指數(CPI)年增率飆上3.08%，為近十九個月以來新高。前兩月平均年增2.43%，由於農曆春節之後物價持續上漲，再加上4月1日起電價平均調漲11%，央行分析，家庭電價平均調漲4.5%，估計將直接使得今年CPI年增率上升約0.04%，全年通膨率會在2%左右，有高機率超過通膨警戒線。

為壓制通膨預期心理，所以央行採預防性升息策略，當然也是緊跟著主要貿易國日本的升息動作，算是動態平衡，所以當日圓在升息後走貶，自然台幣也跟著走貶到32.047元兌一美元。

台幣升息走貶會是常態？第四季至春節前可望報復性升值

不過，由於美中兩強正在進行供應鏈重組，台商資金回流台灣投資是大趨勢，因此現在的台幣升息走貶異常現象不會持續太久，根據以往的經驗，等到出口旺季過後，第四季到農曆春節之前，台幣可望報復性升值，畢竟聯準會要兌現降息的承諾，而十一月選後有可能是聯準會年內最有機會降息的時間點，屆時台幣易升難貶。

全球央行進入降息週期，尤其是美元指數成分之一的瑞郎，意外領先降息一碼，成為G10第一個降息的國家，帶動歐元走弱，等於讓沒法降息的美元指數變相強勢，起到抗通膨的作用，預期美元走強還會持續一段時間，因此可能會有一段時間呈現「美債殖利率走低，但美元指數走強。」

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