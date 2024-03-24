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優游股海：盤後多練功 最基本的做到熟能生巧

聯合新聞網／ 理財周刊
每一個人都在找交易聖杯，有人用Ｋ線，有人從價量或指標。圖／本報系資料照片
每一個人都在找交易聖杯，有人用Ｋ線，有人從價量或指標。圖／本報系資料照片

文．蔡武穆

「高檔遇十字變盤線要出一半，甚至全出，為什麼？」課堂上，莊崧拿自己的實戰經驗跟學生分享，引導學員進入Ｋ線深處，思考背後的原理。

*參透線圖背後的原理

每一個人都在找交易聖杯，有人用Ｋ線，有人從價量或指標，他說，不論哪一種招式，若能參透背後的原理，就能適應各種盤勢變化，找出最佳買點。

莊崧跟隨朱家泓老師學習技術分析有十年的時間，融合價量及主力操盤心法，優游股市，目前擔任朱老師課堂助教，解答學員問題。

他指著線圖說明，多頭上漲的定義是今天的量比昨天的量更多，今天的價格比昨天的價格更高，如果不是這樣，都視為異常。

*多頭趨勢的節奏規律

「十字變盤線，上面空方、下面多方，紅Ｋ拉三、四根，突然出現十字變盤，代表多方力道漸小，就要準備下車。就好像太空人搭火箭升空，突然發現燃料只剩一半，這時候該怎麼辦？當然是準備跳船！」他解釋。

大家覺得難懂的波浪理論，他用簡單的描述，就能讓人輕易明白。

「想像你在海邊，海浪打來，一開始很小，隨後湧入幾波大浪，再來幾波小浪，然後浪潮慢慢退去」。波浪理論也是一樣，初升段量能還很小，主升段量能慢慢變大，末升段量能漸漸萎縮。

如同海浪，多頭趨勢也有節奏規律，初升段漲三退二、主升段漲三退一、再漲三退二、高漲盤整之後，漲三退二、漲三退三，正常情況拉回到五均，再回到十均，如果回到月線就差不多要休息了。

*精熟四大元素 一秒判斷情勢變化

初升段就好像在外生活，會碰到很多的壓力，月線壓、季線壓、前高壓，克服之後，才會走主升段，主升段漲幅大、壓力小，很多人想賺主升段，但是要有耐心等待。

莊崧把交易歸結為趨勢、均線、價量、支撐壓力四大元素，要精熟到一秒甚至零點五秒就判斷出情勢的變化。

所以觀察趨勢，還是要回到Ｋ線及下方的成交量，每一根Ｋ棒都在預告上漲動能有沒有改變。

以採訪當天漲勢最強的華城為例，十一點十五分，第一波帶量漲上去，回檔算正常，第二波漲上去，成交量開始萎縮，趨勢背離進入盤整，若求最大利益，就要賣在當天黑Ｋ。

他笑著說，只要精熟技術分析，盤中哪時候出場、要不要出場，都自己決定。

*讀懂Ｋ線 拆解主力心態

Ｋ線更隱藏主力的作為，若能讀懂Ｋ線，就能拆解主力的心態，對操盤有莫大幫助。

他說，底部的紅Ｋ都是主力做出來的，跟大眾宣告要拉抬一檔股票，然後聯合中實戶、三大法人一起做上去，因此，止跌過高，甚至跳空越過下跌的黑Ｋ、晨星轉折等都是底部起漲訊號。紅Ｋ上漲要越過前面的壓力，一關一關過需要非常大量，非主力不可能做到。

又如箱型整理，上有壓力、下有支撐，大家眼睜睜盯著頸線，觀察主力的心態，他若是有決心，就會跳空拉開或帶量突破，我們就可以知道下一步動作。

*選股選得好 勝率先佔六、七成

至於如何提高勝率？操作SOP定下來，就是熟練而已，選股選得好，一開始就有六、七成勝率。

選股和個人習慣有關，需要不斷的練習，他手上有好幾把刷子，從成交量選股、股價選股、評量表選股、三好股選股等都嘗試過，課堂中，他也會傾囊相授，讓學員挑選適合自己的方式。

有些人看到一檔好股票就迫不及待進場，事實上，選股過程好像在挑女朋友一樣，把美女一個一個找來，然後一個一個比較，比線圖、比趨勢、比均線、比價量，前面走的如何？是坑坑疤疤，還是一帆風順？然後挑選出最好的一檔進場。

以他來說，多頭上漲最多一次可以找到十五檔股票，按著條件一一分析比對，有時候自己也會犯錯，回頭審查才知周線有壓，當初沒有注意到。

*停損最難 市場存活關鍵

莊崧認為，新手最常犯的錯誤是該停損不停損、該停利不停利，甚至追高殺低、逢低攤平等，這些都是不遵守紀律所造成的。

操作十年下來，他最大的挫折就是不停損，最高紀錄一次虧損40%，心裡非常的痛，爾後才慢慢調整，把虧損控制在5%以內，現在絕對遵守紀律，圖形不對就走人，決不戀棧。

另一個錯誤是雖然遵循5%停損，但停損次數太多，後來他停下來檢討，嘗試下模擬單，慢慢修正自己的方法，找到最好的進場點位，提高勝率。

「交易的過程就是自我修練的過程，包含技術和心態，停損是最難過的一關，雖然老生常談，卻是在市場上存活的關鍵」。

*盤後練功 勝過盤中繳學費

對於高手來說，他認為有三項缺失：

一、選股偏差，喜歡找飆股，如果成交量不夠或不瞭解股性，容易被洗。

二、喜歡做逆勢，明明知道做順勢賺錢比較快，但手癢想做逆勢，結果慘遭軋空。

三、不做功課，喜歡在盤中選股，盤中股價已經飆漲一段，獲利空間被壓縮。

比方說，盤中漲8%才進場，震盪5%，勢必先停損，如果盤前選股，在3%時提早進場，自然能減少停損的次數，提高勝率。

建議投資朋友盤後多走圖，每檔股票都有自己的股性，走圖可以了解股性，提高獲利的機會，盤後練功，不要在盤中繳學費。

最後，他勉勵投資朋友，每個技術分析都有背後的原理，融會貫通就能觸類旁通，拆解到Ｋ線、趨勢、均線、成交量、支撐壓力，這些最基本的東西熟能生巧，自然能在股市中獲利。

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