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熟悉的記憶最對味 芎林公有零售市場蛻變再生

聯合新聞網／ 理財周刊

文．林怡妏

近幾年竹科效應外溢新竹縣，靠近竹北高鐵區的芎林受惠交通優勢吸引人口流入，新建案如雨後春筍般湧現，讓這座美麗慢城時間流動愈來愈快。

儘管如此，慢城裡的老菜市似乎沒受影響。踏入文仁街的公有零售市場，彷彿進入時光隧道，歲月在此凍結數十年。肉攤、生鮮蔬果、熟食店座落，街邊流動攤販叫賣著，他們依循自己的時間步伐，日出、日落，往復生息。這座四十年舊式建築，或為木造，或為磚砌，庇蔭一代人立業與成家。

這幾年，台灣各地不少老市場開始進行改造計畫，透過新興硬體設備改善老市場動線混亂、充斥髒污與異味等問題，而芎林公有零售市場也在這一波改造名單之列。芎林新市場在文德一街與文德七街交叉口重建，除了硬體機能層面的提升，改造團隊也透過攤位的規劃與設置重建空間秩序，讓菜市場整體呈現整齊美觀，並透過內外部裝潢延續老菜市的空間記憶。

有句話說，熟悉的記憶最對味，除了空間記憶的移植，菜市場中最重要的主角，莫過於攤商。未來芎林新市場除了舊有「資深」攤商進駐，也引進特色商家，並規劃青創產品區，讓老菜市記憶、客家文化與青創活力在這個空間中雜揉，激盪出獨具一格的菜市仔風采。

芎林老菜市蛻變再生，新公有零售市場遷址新竹縣芎林鄉文德一街8號，預計在三月底開幕，歡迎在地鄉親共襄盛舉！

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