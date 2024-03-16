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新莊典華獨家限定 營造尊榮感皇家浪漫婚禮

聯合新聞網／ 理財周刊

文．顏瓊真

【理財周刊記者顏瓊真報導】新莊典華重現婚禮經典，以16世紀巴洛克貴族宮廷風格設計的熱門婚宴場地，全新演繹經典皇家主題式婚禮，保留空間原有的唯美浪漫，加上層層堆疊的氛圍，營造出更加隆重的儀式感，奢華宮殿式婚禮，古典元素再現凸顯貴族般的奢華氣派。

從餐具挑選至菜色重塑、質感金刀叉、特製雞尾酒吧、簡約優雅的桌花佈置以及新人專屬皇家禮炮、主桌獨有的特製菜單，不只如此，新娘房配備頂級香氛品牌Jo Malone London擴香、皇室御用TWININGS唐寧茶、精緻三層英式下午茶甜點，每個細節都是宮廷浪漫故事中不可或缺的一頁。

現在，一起進入一場皇家婚禮體驗！

皇家慶典是特定於皇室或國家的慶祝活動，通常代表著一個具有歷史性、象徵性或文化意義的重要時刻，這些慶典可以是慶祝皇室成員的生日、加冕典禮、結婚，或者是國家的重大事件。以下就來分享皇家婚禮專案不可不知的4個重點，重現優雅經典的絕對浪漫。

自帶浪漫氛圍的皇室宮廷

2024全新「皇家婚禮專案」位於新莊典華6樓，整體廳房以焦糖珠光感搭配奢華金，黑白格紋交錯的大理石地面、天花板延續宮廷風格設計與水晶吊燈交織，散發出有如歐洲藝術展般的氛圍，讓整個空間瀰漫著藝術氣息。

獨家設備，震撼新境界

整體場地挑高九米無柱空間，活動舞台及特選投影設備，透過升降星光大道的獨特設計，創造震撼的視覺效果，再加上空中纜車打破了場地的局限，將賓客視線從地面帶到空中，實現活動場地的立體空間利用。

精緻擺設&獨家限定西式餐食

主廚團隊打造全新菜單，多款菇類在濃郁奶油湯底中融合，口感層次豐富，伴隨香濃奶泡，猶如一杯Cappuccino；桌邊現切肉質鮮嫩的戰斧豬排，道道都讓人驚艷。餐具選用帶有金屬光澤質感的鑲金杯盤和刀叉；銀色口布環，如同一枚閃耀的戒指；藕紫色口布像一條柔軟的披風，兩個相互編織，象徵愛的承諾與保護，永遠相互陪伴彼此。

微醺專屬酒吧台

提供四款獨特特調調酒，以及特調水果冰茶，為賓客提供了清新的微醺選擇，讓賓客相互交流歡笑的同時，也在酒香薰陶的氛圍中編織一段美好回憶。

皇家婚禮提供獨一無二的精選禮三選一：包括六份手工香氛mixlab探房禮、華麗璀璨冷煙火、以及一晚新北新莊凱悅嘉軒酒店住宿；此外，還有迷人的加購項目，包括冷煙火加購價 NT$9,000+10%、儀式堂加購價 NT$20,000+10%，以及婚禮樂團折抵券 NT$10,000。

皇家婚禮體驗結合了限定西式餐食、冷煙火的視覺饗宴以及專屬酒吧台，為每對新人打造一場夢幻婚禮體驗。更多詳細資訊可上網查詢 https://www.denwell.com/xinzhuang-royal-wedding/

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1229期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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