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不看Ｋ線、不預測總經 大學教授靠能力圈選股每年領息70萬

聯合新聞網／ 理財周刊

文．林怡妏

股市是考驗人性的修羅場，有的人屢戰屢敗，血本無歸；股市也是歷練場，有的人不斷提升認知，研擬策略，喜嚐勝利果實。

「切老滾雪球粉絲頁」版主謝毓琛初嚐失敗滋味是在大學時期。他回憶，「大學時期跟企管系的朋友一起去修他們系上的投資學課，我們兩人合資六萬元買了一張統一(1216)，退伍後我請朋友把股票賣出，沒想到一人只領回一萬五，投入的本金腰斬了！」

投資生涯前十年，謝毓琛在黑暗中摸索，2008年金融海嘯，他與許多股民一樣在股市中慘遭滑鐵盧，才發現自己投資缺乏章法，自此逐漸摸索出屬於自己的一套投資哲學。

*危機與轉機：海嘯中發現績優股，長線持有創造複利

「當年金融海嘯台股最慘時有一半以上的市值灰飛煙滅，我的持股也不例外，市值近乎腰斬，慘賠一百多萬。」謝毓琛回憶道。

謝毓琛自認不是投機型投資人，但在對股市沒有全盤了解、投資過程沒有完整的心理圖像之下，仍慘變韭菜。「當時我買了一堆自己不熟悉的電子股，或是看到市場上正在炒作的議題我就會跟著買進，很容易誤判，儘管我不操作短線，但也很難買到持續成長的企業。」

那次股災後，謝毓琛發現，手上的持股中只有遊戲股─鈊象(3293)與隱形眼鏡概念股─精華(1565)兩檔股票沒有虧損，是當時台股中少數能維持在百元以上的個股，於是他賣出虧損部位，把手頭上的投資型保單解約，將所有資金押注在鈊象與精華上。

聊到與鈊象的不解之緣，謝毓琛回憶，「我本身是學動畫的，2006年因緣際會到鈊象參訪，聽內部人員說明他們發展的前景與規模，讓我清楚看到這間公司的競爭力，我認為它是一間很優秀的公司！」

至於精華，謝毓琛笑說，大學時熱愛籃球，打球時戴的就是精華光學做的隱形眼鏡品牌帝康，後來每回只要去買隱形眼鏡，就會向老闆詢問帝康的銷售狀況，老闆總回他「是第一名。」於是他便將精華納入他的投資組合。

金融風暴後，謝毓琛把身上所剩不到兩百萬元的資金全數投入鈊象與精華，2013年精華股價漲到八百元以上，他手中的持股連本帶息，市值成長到千萬元。

「這個階段我的思考開始出現轉變，我發現比起跟隨市場風向，或許我應該買自己熟悉的公司、自己有研究的產業。」謝毓琛表示。

謝毓琛堅持長期持有這兩檔股票，直到發現公司開始走下坡、競爭力不再時才開始出脫換股，幾年累積下來的豐厚報酬讓他更加堅定：要在股市中賺到倍數增值，就要長期持有優秀企業。

*分散風險，組建夢幻球隊

要想成為洞悉股海的投資老手得身經百戰，僅僅挺過一次危機恐怕不夠。

謝毓琛回憶，從2013年到2018年間精華經歷三次的暴漲與暴跌，每一次的暴跌他都秉持長期持有的信念，沒有拋售，而每次股價也都如他所願重回高峰。

2018年隱形眼鏡市場出現變化，精華光學缺乏研發與自動化能力，競爭力不再，然而過往的經驗讓他堅信自己的持股終有重回高峰的一天，沒想到這個念頭讓他在股市再次栽了跟頭。

「我在精華高點時零星賣出幾張股票，剩下的還是繼續抱著，等到認清精華已經失去優勢，出清持股時，股價早已腰斬。」

無獨有偶，謝毓琛最初因看好鈊象，而重押較多資金，沒想到原以為會高速成長的股票，遇上中國打壓電玩業，每股盈餘從十三元跌到最慘時剩下不到二元。

儘管精華與鈊象多年來連本帶息報酬豐厚，整體而言損失不大，但終究浪費了數百萬元的報酬，這讓他意識到，重押一兩檔股票的風險非常高。

這個教訓，促使謝毓琛再次調整自己的投資策略，他花了兩到三年的時間將資金分散到不同產業的台股與美股標的，每一檔都盡量不超過20%，並根據市場狀況，汰換競爭力衰退的個股，或佈建具未來性的潛力產業，強化組合中的產業板塊結構與當中的成分股。

「過去兩年我陸續添加了組合中比重比較少的生技醫藥板塊、電動車等，最近則是調整原來的租賃業板塊，我將美股租賃龍頭United Rentals慢慢放進投資組合中，減少我在台股租賃板塊的持股，避免受到中國經濟疲軟的負面影響。」

對謝毓琛而言，如何用安全、平衡的策略創造成長，比高報酬來得重要，他建議投資人可以根據個人目標，打造屬於自己的投資組合。他以籃球為例呼籲投資人組建自己的夢幻球隊，「可以將股票配置分成攻擊型與防守型兩種類型。攻擊型股票以高成長型股票為代表，股價波動可能比較容易受到市場情緒影響；防守型股票則是有穩定收益、股價不易大起大落的績優價值股。」

*掌握能力圈，相信生活經驗比分析師更敏銳

受到股神巴菲特的啟蒙加上長期經驗的積累，謝毓琛發展出屬於自己的一套投資心法：「能力圈選股」。

「巴菲特談企業護城河時，很多都是從人性觀點出發，例如企業領導者、品牌的心理魅力、用戶對產品的黏著度等，透過這些面向來找出企業的競爭優勢。然而，要搞懂一個產業與一家公司難度相當高，因此不妨從自己熟悉的事物中去發掘好企業，」謝毓琛表示。

他以自身為例，「我是讀設計的，重視人的需求更勝生產製造的效率，因此比較不容易被起伏的業績或市場的雜音所影響。舉例來說，對很多人來說，鈊象可能只是一家線上遊戲公司，但我就會去思考麻將和吃角子老虎跟一般線上遊戲有什麼差別、消費者對遊戲的黏著度、跨文化能力、開發的成本與擴張的可能性等。」

謝毓琛表示，「當你真正了解一家公司，你就能比一般人更早看出它的優勢，也能在股價波動時比一般人更能堅持持有。」

他進一步強調，「能力圈」不單指高深的學問，還包括每個人在生活中所累積的不同生活經驗，這些生活經驗能讓投資人比分析師更了解公司的競爭優勢。

「掌握能力圈，不跟風市場追捧的個股，接著以財務指標尋找有好業績、前景看好的公司，買進之後耐心持有，」這是謝毓琛在股海打滾近二十年的心得。

他引用聖經傳道書中所羅門王給世人的話：「快跑的未必能贏，力戰的未必得勝！」呼籲投資人，在股市中，觀念勝過技巧，耐心勝過努力！

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