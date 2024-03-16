兩萬點 季底作帳操作揭秘

文．陳春霖

台股大盤指數攻兩萬點，有意朝歷史新里程碑邁進，市場整體以及類或個股量價均產生結構性變化，現階段適逢季底，也正是法人與集團作帳時刻，不管是集團、投信「作帳」，還是外資與自營商「結帳」，雖然原則不變，但因指數已在高點，個股的挑選上與策略操作上都跟以往都有差異。理周投研部建議，此次想搭季底作帳行情，最好採取作帳股與結帳股同時操作，會是勝率較大的方法之一。

比照台積電漲幅 大盤還有攻漲空間

首先來看看經濟數據，財政部於3月8日發布2月對外貿易數據，因農曆年假工作天數減少，不過，年增率仍有連續四個月成長情形，其中，又以AI相關電腦週邊產品大幅成長3.4倍，儲存記憶體增長達33%，這訊息透露出第一季資本市場即快速反應攻漲兩萬點的原因，而儲存記憶體的增加出口量，也代表著全球今年景氣逐步復甦的情形。

既然兩萬點的攻漲是有經濟數據所本，那麼把話題轉回封面故事主軸，3月原本就是季底作帳行情的月份，今年較過去提早攻上歷史高點，是不是行情也已經提早結束了呢？理周投研部表示，季底尚有半個月時間，季底作帳行情應該尚未結束，主要的觀點還是在台積電近日攻漲至784元高點，技術線型更創下六個跳空缺口的新紀錄，若以3月1日收盤價689元為起漲點，至3月8日784元計，漲幅13%，同期間大盤指數漲幅僅5%，因大盤指數相對台積電是落後指標，因此指數仍有攻漲空間。

理周投研部指出，按上述推論，短線指數仍有波段漲幅，那麼不管是作帳還是結帳都值得期待，集團與投信的季底屬於作帳類，投信要的是基金評比，集團要的是美化帳面，都是作帳績效表現，不會對短線標的股有實際處分作為，對於成分股或交叉持有的集團股，萬般拉抬只為作帳績效，但在操作手段上則略有不同，投信為吸取足夠籌碼或壓抑價差，往往會採取多空內外盤掛假大單的情形，欺騙一般散戶投資人，而集團股則會以基本面與題材面擇一進行量價操作。

外資與自營商操盤者要的是績效獎金，在個股操作上會有較多的實際進出作為，往往在季底時會看到自營商單日高達百億元的交易量就是這個原因，而外資成分股大都挑選大型股，投信與自營商則多選擇股性活潑或具題材性中小型為股，外資因無持股上限，但投信則受法規淨資產價值限制，對單一個股的持股率不會超過15%，因此過去季底作帳多數投資人會以投信為觀察目標，進行挑股操作的依據。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1229期，2024.03.15出刊。