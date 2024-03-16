文．洪寶山

美國著名網路社群平台Reddit計畫三月於紐約證券交易所掛牌，股票代號為「RDDT」，在金融界，Reddit有著極大的影響力，該平台上的「r/WallStreetBets」社群，在2021年初時大量散戶聯合發起針對GameStop股票的軋空，最終導致多支對沖基金爆倉，是少數螞蟻扛大象成功的戰役，讓世人驚覺到社群平台的影響力。而詐騙集團也是看準了社群平台上有龐大散戶聚集，於是滲透其中，或發布假訊息，或誘騙到另一個社交群，聲稱有更好的資源可以謀取暴利，最終血本無歸。

明知被騙 還繼續把錢交出去

對於看熱鬧的人來說，可能覺得這些被詐騙的人怎麼這麼傻，自己一定不會上當，但是真的自己遇上詐騙時，往往也是不自覺的上當，更可怕的是，明知道自己已經被騙了，可是還是乖乖的繼續把錢交出去。

金管會去年除了修訂投信投顧法，從2023/4/10起，積極與Google、Meta兩大平台建立蒐報通報機制，但是詐騙投資廣告不減反增，因為詐騙的犯罪成本太低，2014年立院針對詐騙集團犯罪通過修法，新增第339之4條加重詐欺罪，明定冒用政府機關或公務員，或三人以上共犯，刑度為一年以上、七年以下，得併科最高100萬元罰金。法律並沒有要求詐騙集團吐出不法所得，並且等同金額的罰款，當然造成台灣成為詐騙集團的輸出國。

四大類詐騙投資廣告 引人上當

根據金管會調查，詐騙投資廣告主要可以分為四大類：「冒名金融業者」、「電話、簡訊及LINE群組勸誘買股」、「金融商品交易平台(APP)」、「虛擬通貨交易平台」。臉書投資詐騙廣告相當多，被害人經常在點擊廣告後，受邀進入詐騙投資群組，因此加入投資客服LINE帳號，以「穩賺不賠」、「高獲利」等話術詐騙。

其實有些人加入社群並不是真的想要獲得賺錢的機會，特別是那些有錢有閒的獨居中老年人，賺錢已經不是他們的生活目標，但是因為某些原因，他們或獨居，或是社交圈小，精神上的匱乏，發現了網路上的社群平台有著一個人，願意花時間陪她／他聊天，突然間生活豐富了起來。

人類很奇怪，有時候心裡的事情不一定會對熟人說，卻有可能在社群平台上對講沒幾句話的人，說了一大堆心裡話，那種有人願意傾聽自己說話的陪伴感，其實就是信任的開始。而詐騙集團就是深知這點，在社交平台上用帥哥／美女的頭像照片開戶，先用美色吸引受害者上鉤，然後閒聊出依賴感，有了陪聊的依賴感之後，就不知不覺地卸下心防，然後慢慢與對方建立信任感，有了信任感，什麼都好辦了。

網路陪聊解心防 秀對帳單誘人集資

詐騙集團開始聊自己的工作，無意間透露自己在忙著賺錢，所以沒空回覆訊息，這個階段的受害者已經開始依賴詐騙集團的陪聊，不自覺的接觸到加密貨幣、黃金、港股、美股…等，一堆境外的金融商品，然後把話題從感情切換到全球觀，詐騙分子會告訴受害者，要活得豐富精彩，要走出象牙塔、擴大眼界，例如投資加密貨幣就會主動關心到宏觀經濟的脈絡，關心全球的政治經濟正在發生什麼樣的重大變化，就算沒有賺到大錢，但也充實的過日子，提升自己的生命境界。反正一堆嘩啦啦冠冕堂皇的理由，好像沒有跟著投資就沒有話題可以聊，然後詐騙集團就會開始若即若離，讓受害者產生焦慮，為了要繼續打發寂寞，於是就投其所好。

當然詐騙集團此時會安撫受害者，主動提供很多賺錢的證據，並且會在初期讓受害者有小賺一票的感受，卸下心防，從下載下單APP，再轉一筆一元入金確認轉帳成功，然後小量入金試試手氣，到屢戰屢勝數錢數到手抽筋，然後鼓吹加碼入金，於是趁勝追擊就是套牢虧損的開始，此時如果及時停損不做了，只是少賠點，但要想將剩餘的本金取出，那就會一拖再拖，最後就是刪除聯絡人。

這還算損失少的，如果聽從詐騙集團的升級為VIP再加碼翻本，就會陷入越賠越多、賠越多越想翻本的惡性循環，一再加碼入金，最後被榨乾。

證交所呼籲投資人防範投資詐騙，謹慎研判投資群組或社群媒體有關股市或投資內容，如有任何疑慮，民眾可撥打證券期貨「反詐騙諮詢專線：02-2737-3434」，或是撥打「165反詐騙專線」，及時求證是否遇到詐騙事件，勿落入詐騙集團投資詐騙的陷阱。