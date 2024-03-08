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專業設計天然保健 家庭的後盾─健康設計家

聯合新聞網／ 理財周刊

文．林怡妏

根據國家衛生研究院統計，台灣外食比例高達七成，忙碌的上班族工作外的時間分秒必爭，餐餐在外是稀鬆平常的事。外食縱然方便，卻隱藏健康風險，多數外食者容易面臨飲食不均衡、營養攝取不足等問題，一不留意就可能落入三高、癌症等健康風險。

為了補足日常飲食可能存在的不足，許多上班族選擇吃保健食品。然而，市售保健食品品牌繁多，成分、功效複雜，讓人眼花撩亂，要挑選一款適合自己的保健食品可謂一門學問。

專業設計配方 照顧每一個族群

健康設計家創辦人鄭文華表示，消費者應該有權益知道自己買了什麼、吃了什麼。秉著「潔淨理念」、「專業設計配方」、「多元功效」三大初衷，健康設計家致力透過純天然原料，打造溫和、潔淨的保健食品，從成分選擇、複方研究到生產製造皆經過專業設計，希望用最好的品質守護每個家庭。

鄭文華提到，食品或保健食品中過量的添加物可能會對消費者的健康產生危害，因此，為了照顧不同族群，健康設計家堅持刪除或減少人工化學添加物，採用純天然原料，就連加工過程都強調精簡。

鄭文華舉例，「像是考量到家庭成員中可能會有素食者，所以在開發產品時，我們會使用植物性來源取代動物性來源，例如以天然海藻鈣取代動物性的鈣質來源、用納豆膠成分取代酪蛋白胜肽等。」除了堅持成分純天然，健康設計家的膠囊殼亦採用植物纖維，一次滿足不同族群的訴求。

除了從源頭成分著手，有別於其他品牌多採膠囊或錠劑，健康設計家特別研發不同劑型的產品，如市面第一款取得100%無添加驗證的液態益生菌、果凍劑型機能產品等，讓孩童、長輩也都能便利食用，營養補充不受限。

成分透明 安心保健

然而，要一次滿足不同族群，且讓功效最大化，營養素是否會互相競爭與抑制？

對此疑慮，鄭文華表示健康設計家產品的獨特之處在於「專業設計」。他解釋，「營養素間確實會相互競爭。舉例來說，有些葉黃素產品中會添加β-胡蘿蔔素，然而葉黃素跟β-胡蘿蔔素在吸收上會產生競爭抑制，導致兩個營養素吸收率都很低。因此，健康設計家的專業團隊深入研究營養素間的交互作用，就是希望這些純天然營養素都能發揮它的功效。」

細看健康設計家旗下產品，每個產品均採用複方配方，以葉黃素為例，內含金盞花萃取、紅藻萃取蝦紅素、山桑子萃取等多樣元素，除了解析各種成分的功效、研究成分間交互關係，達到1+1>2的成效，健康設計家也堅持成分透明，採用具科學研究證明的機能成分，並公開出示第三方認證機構百項檢驗合格報告，給消費者最安心的選擇。

葉黃素這樣吃事半功倍

談到葉黃素，很多人會問：葉黃素怎麼吃才能事半功倍？對此，鄭文華表示，葉黃素屬「脂溶性維生素」，建議在飯後食用，因為食物中的油脂會促進膽汁分泌，增加葉黃素吸收效率。

另外，鄭文華再次強調，食用葉黃素時，應該避免同時攝取大量的β-胡蘿蔔素，因為這兩者都屬於類胡蘿蔔素，在腸道的吸收路徑相似，有可能產生互相競爭的情況。

最後，一定要持之以恆地吃！鄭文華解釋，保健食品不是藥品，應該要像天然食物一樣，以溫和、潔淨的方式，補充人體所需，讓身體逐漸達到平衡來維持健康。要享受到葉黃素的功效與好處，重點在於「維持體內的葉黃素濃度」。有些人吃一天忘一天，體內葉黃素濃度沒辦法累積，也就無感。他建議大家，若能長期、穩定並定量補充葉黃素，就能看見它的效果。

隨著現代人的健康意識覺醒，保健食品的需求也愈發旺盛，面對琳瑯滿目的保健品，消費者除需挑選有專利認證或實驗證明的品牌原料，更重要的是，應該根據自身需求，找到適合自己的產品！

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