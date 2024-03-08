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中捷藍線核定！沙鹿雙鐵站區買氣湧現

聯合新聞網／ 理財周刊
▲捷運別墅日後只會愈來愈罕見。
▲捷運別墅日後只會愈來愈罕見。

文．理財周刊

捷運藍線終獲行政院核定，預期10年完工通車，捷運墅「太聚曜美」乘勢推出，相比大樓競爭力更勝。

總統大選落幕後，台中市立馬迎來一份大禮，等待數十年的捷運藍線，終獲行政院核定，市府更指出藍線「不必久等」，全線預計10年完工通車，消息一出，台灣大道沿線各站即成為熱門標的，其中擁雙站交匯的沙鹿站區格外受關注，有業者乘勢推出罕有的「捷運墅」，搶攻首購、首換族群。

台中市民最企盼的藍線捷運，等了33年，終於在今年1月底綜合規劃獲得行政院核定，接下來只差招標、施工，最快10年時間，台中的交通大動脈台灣大道將不再只服務車流，更會帶來人流，預告台中軌道時代即將來臨，也意味不動產愈接近捷運站點，愈能在日後立於不敗之地。

在藍線各站點中，目前具備低基期、高潛力條件的，非「沙鹿站」莫屬，它位於沙鹿、梧棲區交界，是海線目前唯一有結合火車站，並納入轉運站、捷運規劃的站點，加上本身鄰近既有的家樂福商圈、沙鹿市場，在兼具捷運、台鐵、商圈、醫療院區等多重機能下，前景不可限量。

在生活機能之外，「腹地」對區域發展更扮演至關重要的角色，「沙鹿站」以東發展時間早，機能成熟但已飽和，西側則有寬廣的待開發住宅區，可說是當地的未來所在，深耕海線多年的太聚建設，就選在距離未來沙鹿站約700米、短短2分鐘車程處，推出少見的捷運別墅「太聚曜美」。

「太聚曜美」共35戶，分兩期推出，規劃主力社區型別墅，儘管主力總價落在1500~1600萬元，卻同時兼顧居住的舒適性，全案主力面寬5.2米，可停放雙車，標準戶衛浴也全部開窗，採用的台灣水泥、櫻花整體廚具、TOTO衛浴、國際牌暖風機等優質配備，也是太聚一貫的堅持。

業者指出，當地已有部分預售4房大樓，含1車位總價超過1500萬元，但實際可使用的面積僅約莫30坪，鄰近的「太聚曜美」，卻多在49坪以上，使用面積足足多了6成，加上節節高漲的營建成本，未來在「沙鹿站」附近，透天新案不只會愈趨稀少，價格也會更高昂，現在就是逢低進場買透天的時機。

※上述資料來源於太聚建設，僅供參考。

※以上行徑距離與時間皆參考自Google Map，實際情形仍需以消費者自行前往時間為準。

查看更多>https://reurl.cc/97ydkj

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