證券期貨雙證照 分析師的ETF獨門操作心法

文．蔡武穆

有證券及期貨雙證照的吳佩奇目前在國泰期貨證期顧問部任職，每天撰寫海外期貨市場資訊，並常在報章雜誌發表專欄，令人訝異的是，他最喜歡的金融商品並非期貨，而是大家所熟悉的ETF，並有獨到的操作心法。

*選擇權採定期定額操作

目前他操作的商品包含股票、選擇權、ETF，吳佩奇說，投資一定要用閒錢，以他目前的資產配置，選擇權佔10%、股票及ETF佔15%。

吳佩奇每月都會定期定額五千元操作選擇權，壓台股方向，雖然單筆獲利不多，但長期累積下來也是筆不小的報酬，再把短線獲利投入股票及ETF作長線操作。

他說，操作選擇權一定要守紀律，每月就五千元，不拗單、不加碼，因此可以持盈保泰。股票則以電子股為主，像是台積電、聯電、友達都是他的口袋名單。

ETF是混合出來的指數商品，跟期貨比較，ETF沒有槓桿且波動度較小，漲跌幅最大只有10%，所以很放心把錢放在裡面。

*ETF相對抗跌 波動度小

ETT有市值型、高股息型、產業型、反向型、槓桿等商品琳琅滿目，吳佩奇偏好市值型和高股息型，其中，0050 ETF及00878 ETF是他獲利的首選。

「如果台積電和0050 ETF二擇一，我會買0050 ETF」，他說明，景氣上行時，台積電股價一路創高，但景氣逆風時，股價一樣慘跌，相對的，0050 ETF有很多成分股，可以做到平衡，相對抗跌。

另外，台積電以收盤價730元來算，一張要73萬元，對於上班族來說，仍是不小負擔，雖然有零股交易可以領股息、賺價差，但獲利不大。反觀0050 ETF一年配息兩次有相對高的報酬，股價148元相對便宜。

*突破月線長線行情啟動 可分批布局

吳佩奇說，ETF是最親民、最簡單的金融商品，可說是無腦交易，以月線為基準，股價突破月線，代表長線開跑，就可以分批買進。

國泰永續高股息00878 ETF規模有超越0056 ETF之勢，吳佩奇以00878 ETF做為長線投資，目前指數型和高股息型配置比重為六比四。

00878 ETF是以過去三年平均殖利率最高的三十檔作為成分股，以領股息為主，每年五月、十一月調整成分股，在調整之前，吳佩奇會觀察成分股每月、每季的營收表現，若營收不好隔年配息也會不好，再決定是否加碼或減碼，不用到公司發布財報才動作，等於領先市場一步，獲利安心入袋。

*績效好壞 觀察追蹤誤差

同類型的ETF很多，如市值型就有0050 ETF、006208 ETF、00922 ETF等，如何觀察績效好壞，他表示，可以觀察ETF的追蹤誤差。

由於ETF所追蹤的指數是算出來的，是一個理想值，但ETF的報酬是買出來的，實際交易過程會產生許多成本和差異，最顯著差異是內扣費用，內扣費用就是ETF的管理費。

吳佩奇說，只要挑選規模(市值)前五大的ETF，追蹤誤差都非常小，等於是幫你過濾掉不好的ETF。

至於如何判斷是否買在高點，則可以觀察「溢價差」，ETF有所謂的淨值，是ETF真實的價格，ETF的股價則是市場價格，兩者相減就是「溢價差」。

如果市價小於淨值，代表目前價格相對便宜，如果市價高過淨值太多，則代表過熱，有在高點的疑慮，市價要跟淨值差不多才算是合理的價格。

*台股格局偏多 外資持續追捧

隨著全球市場往上，台股躍上一萬九的高點，吳佩奇說，散戶及內資在一萬七出清很多，目前籌碼相對乾淨，外資用少量的資金就可以推升指數，所以目前格局偏多。加上中國政經情勢動盪，外資從陸股流入日股及台股，都促使台股、日股創下歷年新高。

唯一要擔心的是，日幣大幅貶值有利於日本出口，台廠同性質產品就會遇到壓力，恐怕影響台廠後續營收表現。

至於台股會不會上二萬點，吳佩奇認為，上二萬點是遲早的事，雖然大家會懷疑，但是行情總是在懷疑中誕生，建議有單者可以加碼續抱，空手者等股市回檔再上車。

他強調，美國聯準會可能在六月附近降息，降息代表經濟衰退，屆時股市將回檔修正，空手者要進場，六月會比較有機會。

*從ETF挖掘投信長期鎖股標的

吳佩奇擅長挖掘投信正在布局的股票，首先，證交所每日都會公布三大法人買賣超金額，找出投信的買超金額。二、找出規模前十大的ETF，將每檔ETF當日的成交金額減去前一日的成交金額，就可得知每檔ETF當日的買賣超金額。三、將前十大ETF買賣超金額相加，得出當日被動買盤的金額。四、將投信買賣超金額減去被動買盤的金額，就可得出投信主動買盤金額，判斷投信目前是作空還是作多，如果投信作多，就可以找成分股中的強勢股來操作。

由於ETF所投資的股票有雷同性，因此可從中挖掘投信長期鎖股的標的，他指出，首先找出規模前十大的ETF，然後分析比較找出目前成分股相同之處，就可以找到目前投信布局的標的，搭上投信列車，賺波段財。