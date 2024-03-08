Sora狂潮來襲 盤點AI趨勢飆股

文．陳春霖

OpenAI生成式模型從文字學習，能進行人機對話，進而圖片學習，由人輸入需要的圖片，AI能立即產出圖片，現今Sora則是透過學習視頻，來理解現實世界的動態變化，並利用電腦視覺技術，模擬這些變化，從而創造出新的視覺內容由人輸入需要的影音視頻，AI能立即產出需要的影音視頻，但是因尚有些真實世界中物理規律性不理解，目前仍在測試階段。

AGI大未來 發展世界模型

法人表示，OpenAI最終想做的並不是一個文字生成影片這樣的工具而己，真正想做的是通用的物理世界模擬器(AGI)，也就是世界模型，為真實世界所有東西建模，這也就是OpenAI執行長山姆奧特曼要集資7兆美元，在全球建立AI晶片基礎設施的原因了。

這樣的發展不僅將改變全人類未來生活，產業結構與方向也會產生巨大變化，當然羅馬非一天造成，也非單一結構即能促成，山姆奧特曼要集資7兆美元建立AI晶片基礎設施就不難理解了，但因篇幅有限無法盡述，因此縮小範圍回歸資本市場中台廠未來扮演的角色。

事實上，大家都知道，生成式AI模型需大量資料的餵養學習，這就牽涉到算力、功耗、傳輸速度等等方方面面，去年OpenAI發布文字學習模型時，從上游IC設計、晶片製程到散熱系統、伺服器導軌等都已經是投資人耳熟能詳的族群或個股了，此次著重在媒體較少著墨的矽光技術，也就光電轉換技術增加資料傳輸速度的技術，Sora對速度的要求將由100G/400G逐步向800G發展，功耗及散熱亦會大幅增加，矽光在這部分非常重要。

CPO成長快 概念股活蹦亂跳

理周投研部表示，矽光技術在資料傳輸過程中可解釋為運算從矽(電)，傳輸以光，而矽光子技術則是將過去運算矽的基板與傳輸光的基板，由原本兩塊基板以共同封裝技術在同一基板上，可大幅降低未來800G所需功耗16W。Sora算力的發展將導致高性能交換晶片，高速率及光模組的滲透率加速提升，對網絡速率的需求是目前的10倍以上，矽光子技術顯得格外重要。