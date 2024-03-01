10年累積千萬資產 吳易燁：學做自己人生的財務長

【文．林怡妏】

回首人生幾次跌宕，個性積極、樂觀的吳易燁說，「碰上了就面對它、處理它」，十年內她不但還完擔保債務，還靠著不動產與股票、基金與ETF投資存下千萬以上的資產。

*國中學記帳、大學畢業存到一桶金，吳易燁：對金錢進出很有感

談起自己的財商啟蒙，吳易燁說是來自父母。「我們家是在做生意的，父母工作繁忙，常讓我們幫忙整理現金，我記得每天進出的貨款就高達上百萬，從國小開始媽媽就會將數十萬的現金跟存簿交給我，讓我去銀行存錢。」

上國中後，吳易燁開始幫忙理帳，確認客戶還款週期並查看是否有呆帳，吳易燁對數字敏感，有一回她發現一家下游中盤商還款週期過長，立即提醒父母要暫停出貨，果然沒多久這間廠商便傳出倒債。

吳易燁的父母從小就讓她學習管理金錢，除了幫家中生意理帳，也讓她學習支配零用錢，並養成記帳習慣。吳易燁笑說，「因為這些原因，我從小就知道錢很重要，而且也很愛錢。」

吳易燁大學讀的是經濟系，經常閱讀財經類報章雜誌，對經濟情勢具有一定的掌握度，她努力打工，利用存下的錢開始學習投資。「那時適逢1997年亞洲金融風暴，台股非常低迷，我在補習班認識了一位台大經濟研究所的學長，跟著他在股市低點一起進場投資。」搭上股市順風車，吳易燁大學剛畢業就順利存到第一桶金。

*從零開始

當空服員的日子，吳易燁沒有時間盯盤，她選擇投入定期定額基金，同時利用下班時間到政大進修部學習投資理財。吳易燁說，雖然有在買基金，但心裡還是癢癢的，想透過股市學習投資，「當時宏盛(2534)股價落在七塊錢左右，淨值十四元，股價淨值比有落差，因此選擇買入，漲了三倍後才賣出。」

「股價淨值比是一個很好的參考指標，」吳易燁補充，「有些公司股價會被低估，透過股淨比去做評估就可以買到體質良好的績優股。」

父親出車禍後，吳易燁為了就近照顧家人，她回到高雄並進入銀行擔任理專。「當理專後，我更沒時間盯盤，加上銀行當時推行基金，我覺得要跟客戶推薦，自己要先研究好並買入，所以當時我手上最多有二十二檔，買入後我就放著，去看經理人操作的狀況。」其中，新興市場、礦業、能源等多檔基金表現亮眼，加速吳易燁財富累積的速度。

2008年金融海嘯，吳易燁家中生意面臨財務虧損，她拿出好不容易存下的千萬資產來支應，沒想到這些錢一夕之間付之一炬。

一切從零開始，吳易燁自知沒有時間難過。「每個月我有三分之一的薪水必須被法扣，另外還有六到七萬元的開支，所以月薪至少要十萬才能打平。」為了達到薪資目標，吳易燁選擇進入壽險業。

保險業務員薪資彈性高，扣掉固定支出後，吳易燁順利存下一些本金，她先投入法拍屋市場，有所獲利後，進一步投資預售屋，透過轉賣做價差。

「當時房市低迷，我跟房仲朋友合資做法拍屋投標，順利標到房子後，我們把房子重新整修再出售。」吳易燁坦言，在她經濟較為困頓的時期，房地產是幫助她快速翻身的重要投資。

*打造現金流，有餘裕的生活更美滿

「哪些特質幫助妳快速且有效地累積財富？」

吳易燁自認是膽識與穩定性。「投資是反人性的試煉，」她強調，「大家不敢接的時候，我就會進場，在大家一窩蜂的時候，我會冷靜觀察。」

吳易燁坦言自己沒有太多時間研究個股，因此比較注重基本面，她會到公開資訊觀測站了解公司的財務狀況，同時透過國際情勢與經濟數據，從總經的視角判斷市場走勢，以此策略操作就能創造不錯的報酬。

然而穩健的財富不單單來自股票，吳易燁將資產分別配置在不動產、金融投資與保險規劃三大塊，她用不動產與保險打造財庫地基，四十歲達到財富自由的目標後，將更多資金配置於高殖利率個股、美股ETF、配息ETF與月配息基金，打造穩定現金流。

吳易燁說，擁有財富安全能讓人心靈平和、身心健康，當生活有餘裕便能更美滿，因此，在成為理財顧問後她積極輔導客戶打造財庫。

她回憶自己曾輔導一位家庭主婦，「這名家庭主婦本身財務狀況不錯，但她不知道如何理財，她希望在不靠丈夫的支應下，透過自有的資金打造每年五十萬的現金流。」

輔導過程中，吳易燁發現，她的資金多半投入儲蓄型保單與投資型保單，在沒有定期檢視績效下，資金便一點一滴地流失。

經過系統性的盤點與規劃，客戶順利達成財務目標，「她告訴我，她的婚姻關係因此改善了，有了固定的現金流，她把自己的生活過得非常豐富，而丈夫也開始主動參與家庭活動。」

「有財務做底氣，才能擁有自己想過的日子啊！」吳易燁強調。

*分散風險，穩健退休財庫

除此之外，吳易燁也特別提到退休理財的重要性。

「許多人在進行退休規劃時會把錢全部放在單一部位，像是股票投資，還有老一輩會買不動產，但身上卻沒有現金養老。」

她接著解釋，「如果單買股票，股市起起伏伏，當急需大筆現金，就可能賣在低點，導致資產流失。如果都買不動產，可能導致沒有現金花用，或是未來孩子繼承時沒有現金繳稅，而無法順利繼承，這些都是在輔導客戶過程中常見的案例。」

吳易燁建議透過保險規劃與投資工具來分散退休風險，她自己即買入年金保險，透過時間產生的複利，達到未來可持續供應穩定現金流的目標。此外，她也買入高殖利率個股、ETF與債券基金等相對安全、穩定的投資標的來打造退休財庫。

「台灣許多公司經營表現良好，且有穩定的股息政策，買入這種體質好的高殖利率個股，就能擁有穩定的配息收益。另外有許多債券基金一年能創造5%-7%的報酬率，且收益具備可預期性，這些都是比較安全的資產布局。」

人生下半場，經濟已然無虞的吳易燁有更多的時間做自己有興趣的事，除了持續以理財顧問的角色協助客戶達成財務目標，她也開設課程，並在臉書粉專-吳易燁CFP理財小酒館以及Podcast節目分享財商資訊，她想幫助更多人打造財務安全，經營好「晚」美人生！