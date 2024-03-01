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超微、美超微、輝達 AI供應鏈總體檢

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．蔡武穆】

魏哲家透露 AI、HPC需求強勁

回顧這一波的AI漲幅，不得不提到台積電(2330)，1/18法說會上總裁魏哲家透露AI、HPC需求強勁，今年營收有望繳出年增21%~25%的成績單，隔天股價跳空大漲38元，加權指數跳空反彈站上月線，來到17681點，AI類股回神，一吐選舉以來的悶氣。接著，1/30美超微財報捎來喜訊，預估本季營收比上季再成長二倍，激勵台股在封關前收在最高18,096點，市場抱股過年信心十足。

封關期間，美股那指、費半消化英特爾、超微、Google母公司Alphabet財報平淡的賣壓，相繼創下歷史新高，顯示投資人對AI仍充滿期待，台積電ADR在台股封關期間大漲近8.8%，比價效應下，台積電新春開紅盤跳空大漲53元，加權指數再度創下歷史新高18725點，投資人紅光滿面。

新春開紅盤 投信是最大贏家

然而，AI類股可沒那麼順利，新春開紅盤第二天至今紛紛回檔修正，世芯-KY(3661)修正21%、智原(3035)修正23%、廣達修正3%、緯創修正14%、技嘉修正14%、緯穎(6669)修正11%、英業達(2356)修正7%，金像電、台光電、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421)等AI指標股回檔5%~10%不等，僅美超微概念股華泰(2329)、麗臺(2465)在截稿前小幅拉回力守五日均線之上。

股價創高、獲利了結是正常的事，但是要搞清楚到底是誰在賣股、為什麼買股、未來還有沒有機會入場？元旦以來到新春開紅盤，投信可說是最大贏家。一月初，受到大選影響，台幣貶值，統計到1/18前，外資賣超台股1,438億元，投信響應政府護盤，買超317億元，台股力守16500點上下，直到1/18之後台積電法說報喜，外資認錯回補807億元，此後台幣貶轉升，外資在買方，台股創高一萬八，投信則一路站在賣方與外資對作。

投信雖然農曆春節封關前就站在賣方，但由於美超微財報極為亮眼，也跟著市場做多AI股，緯創、廣達、技嘉、金像電、台光電、奇鋐、雙鴻就這樣被買了上來，股價頻頻創新高。好景不常，2/16廣達財報出爐，一切豬羊變色，廣達一月份營收729億元，月減21%、年減19%，一月份PC為傳統淡季，市場看好的AI伺服器因GPU晶片缺貨，最快要在五、六月才能舒緩，引發失望性賣壓，同時間，緯創、技嘉、金像電、台光電、奇鋐、雙鴻等AI一軍紛紛開高走低，隨後幾日回檔修正。

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花了三十六年的時間，日經225指數終於突破1989年38957.4前高點，來到39426.29點，不得不佩服去年巴菲特採取「棄最好的台積電，買更好的日本五大商社」的投資決策。 深陷通縮的日本總盼著通膨來救，結果三年的COVID-19疫情拉了日本一把，加上台積電2022年宣布赴日本設廠，熊本當地企業擔心人才跳槽，紛紛加薪挽留人才，意外出現熊本當地「地價漲、薪資漲」的現象，進一步有利於日本解除負利率政策。更重要的是，預期日經225指數還有續創新高的能力，因為上世紀八○年代全球半導體霸主的日本，有機會借助台積電之力，振興日本在全球半導體的地位。

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過完年漲什麼

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元宵股匯轉勢

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