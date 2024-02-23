股權交易心法 助小資族翻身致富

【文．蔡武穆】

小資族如何翻身致富？股權專家黃毅夫(IF)擅長裸Ｋ交易，並利用權證槓桿倍數，幾年之內，資金從百萬累積到千萬，目前已是全職交易者並開課傳授交易心法。

技術分析有趨勢、型態、指標、價量，黃毅夫最初也是到處上課學習，他坦言，實際應用卻遇到障礙，例如，趨勢偏多，KD指標高檔鈍化，到底要不要進場？直到學習價量關係才豁然開朗。

*裸Ｋ交易 做波段或短線都有幫助

「新手看價，高手看量」，有量的關鍵Ｋ棒，才能帶來支撐、壓力，後來慢慢走入價量關係，研發自己的裸Ｋ交易。

黃毅夫說，裸Ｋ交易並非捨棄傳統的技術指標，而是把重點挪回Ｋ棒的本身，有量的地方才有關鍵的支撐、壓力，不容易被突破或跌破，使用上還是可以搭配KD和布林通道，對於做波段或短線都非常有幫助。

至於選股，他擅長用籌碼面搭配技術分析選股來提高勝率，他說明，技術面很棒，但籌碼面不好，勝算偏低，所以他會先找有特定主力布局或剛切入的股票，再以技術面判斷進場位置，如果當下不適合進場也不會把股票丟棄，會留在觀察名單內，等技術面好轉再進場。

*兩套籌碼絕活：看資金流向、法人動向

近幾年，籌碼分析成為顯學，黃毅夫手中有兩套籌碼絕活，一、觀察市場資金流向，找到主流強勢股；二、觀察三大法人動向，尤其是投信，挖掘投信默默布局的股票。

首先，他會觀察台股資金的流向，資金流到哪個產業、主流族群，進而找到主力大戶認真在買的股票，稱之為指標股，然後在大盤由空翻多時，第一時間進場。

很多人選股不選市，黃毅夫習慣「選股又選市」，不但要選好股，還要確定大盤的風向，跟大盤同方向才能提高勝算，因此，他會在大盤未翻多之前，先找到主力在底部默默布局的股票，等大盤翻多的那一天，跟著主力一起進場。

第二，觀察投信的動向，抓出投信正在布局的標的。他說明，外資、投信、自營商的特性不同，很多人常搞混，外資習慣作長波段，投信作短波段，自營商則是極短的隔日沖，市場上有遇到外資做短波段的，那就是俗稱的「假外資」。

*觀察「投本比」變化

投信作短波段，短期間會有爆發力，股價會在數周之內飆漲，黃毅夫有涉獵當沖，便以當沖做短、股票和權證做中長期的操作。

市場追籌碼，習以為常的以投信、外資買超張數或金額的排行榜抓出強勢股，黃毅夫則另闢蹊徑，觀察「投本比」的變化。

他說明，外資習慣操作權值股，要以買賣超的金額來看，投信作波段，喜歡操作中小型股，當然投信也會買權值股，不過，權值股的股價非投信能控制。

例如，台積電、聯發科股價上漲或下跌都得看外資臉色，投信當然有買台積電、聯發科，但金額太小無法左右股價。反之，投信操控的中小型股，(真)外資其實不太介入。

*找出投信用力在買的股票

但要如何找出投信認真布局的股票？

黃毅夫說，中小型股成交張數少則幾千張、多則一萬多張，若以張數或金額排行，投信跟著外資買的權值股，如廣達、群創，買超的張數、金額一定排在最前面，但這些大型權值股股價並非投信所能撼動。

因此，觀察投信的動向，不是成交張數，也不是成交金額，而是「投本比」，即「投信今日買超的金額或張數在股本中所佔的比例」。

「投本比」是以買超金額或張數除以股本所得到的比例，他解釋，外資持股比例沒有上限，甚至可以買百分之百持股，投信是基金單位，一檔股票不可以買超過基金規模的10%，因此，投信在一檔股票持股超過15%就算是高水位，所以如果投信持股比例一天或數天增加1%，就可視為投信很用力在買這檔股票。

結合裸Ｋ交易和投本比選股法，再透過權證的槓桿倍數，讓黃毅夫從上班族蛻變為全職交易者。

他認為，小資族若想賺零用錢，操作股票即可達成，但若想要翻身致富，就一定要借助槓桿，權證就是小資族通往財富自由的捷徑。

*資金有限 借助槓桿以小博大

「對於資金有限的人，做股票不能有效地分散風險」，假設本金二十五萬，買Ａ股票十五萬、Ｂ股票五萬、Ｃ股票五萬，如果Ｂ、Ｃ股票賺錢，而Ａ股票賠錢，總結起來還是賠錢。

如果改操作權證，就沒有這個問題。權證是以小博大，「損失有限、獲利無限」，看對方向，獲利會翻倍，看錯方向，最多賠光本金，是相對安全的工具。

權證價格相對便宜，買一張股票只要一、二千，一樣的資金，權證比起股票更能同時持有多檔標的，達成分散風險，你可以同時間壓五檔，只要三檔看對，二檔看錯，大多數的時候就容易賺錢，同時因為權證所需的權利金小，它容易做到資金的控管，如果一張一百五十元的股票，買一張要十五萬，但買這張股票的權證只需要一、兩千元，相對的便宜，所以在做權證時會跟過去操作股票不一樣，不會直接重壓，會把資金切割成多等份，例如切割成二十五等份，每一等份是總資金的4%，進場一開始壓一等份，看錯方向最多賠4%，若搭配停損可能只賠1~2%，若看對方向，4%就有機會變成6%、8%甚至12%，再透過加碼放大本金，便能加速獲利，真正實現大賺小賠。

黃毅夫喜歡作短波段，通常會在股價剛發動的第一天、第二天進場布局相關的權證，再伺機加碼，創造數倍的獲利。

*權證挑選六大要點

至於如何挑選權證，黃毅夫提出以下六點：

一、價格適中，最好是買一元以上、五元以下的標的：太便宜的權證，多屬於深度價外，槓桿倍數雖高，但和所追蹤的股票連動度低，可能股票漲，權證不漲。太貴的權證，通常已是深度價內，槓桿倍數下降，若低到二倍以下的槓桿，何必買權證，做融資即可。

二、差槓比小：差槓比是買賣差價比除上槓桿，比例越小越好。權證是券商發行的衍生性金融商品，券商會根據股票漲跌動態調整買賣報價，一般來說，買進價、賣出價的價差越小越好，投資人追求獲利，槓桿倍數當然越高越好，二者相除，所得差槓比越小，越容易獲利。

三、建議買價平的權證：權證價格有分價平、價內、價外，如第一點所述，過於價外、價內都不好，價平適中。

四、注意流通比率：流通比最好在50以下：券商發行權證，預計發行一萬張，已經賣出五千張，流通比50%，為何流通比要在50%以下？流通比太高，籌碼不知落在哪個大戶手裡，權證大戶對權證的控制能力比券商強，所看到的報價容易失真。

五、注意到期日：權證有時間價值，越近到期日，時間耗損價值越快，建議不要買到期日太近的權證，若股價盤整兩個星期，已耗損大量的時間價值，即便未來股價上漲，也可能嚴重侵蝕利潤，權證也有可能不會漲。建議買九十天以上或一百二十天以上的標的。

六、隱含波動率低：隱含波動率影響權證價格，波動率越高，權證價格越貴，建議選擇隱含波動率低又穩的權證，相對便宜。

最末，黃毅夫分享，資金有限的朋友，買高價股無法分散風險，勝負靠運氣，形同賭博，權證解決了資金控管和風險的問題，讓交易回歸於實力，而非運氣，這是他從上班族晉身為全職交易者最關鍵的要素。