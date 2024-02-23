【文．陳春霖】

台股龍年開紅盤，指數大漲500餘點，接下來投資人要面對的是元宵的關鍵點，勢頭走向如何攸關短線策略操作，理周投研部表示，除權值股台積電(2330)牽動大盤技術線型外，美科技大廠財報優劣、投信低基期個股輪動以及交易量三大指標可斷定指數尚未達滿足點，至於個股則可依前述美科技大廠供應鏈與投信績效表現低基期軌跡選股，應可在龍年行大運。

台股波段漲勢尚未滿足

不落俗套，先來觀察歷年元宵後的盤勢，除去2020年疫情爆發的這三年，自2007年以來元宵節後5個交易日與10個交易日，大盤指數上漲機率高達80%以上，但開紅盤上漲機率就沒有那麼高，尤其是今年大漲500點，指標股都已處於高點位置，投資人追高又怕短線受傷害，因此元宵盤勢轉強或轉弱顯得格外引人矚目。

理周投研部指出，以目前趨勢股AI族群與低基期個股輪動情形來看，此波的高點滿足點尚未見到，也就是說元宵大盤勢頭攻漲萬九至二萬點仍可期待。

有這樣的推估是有所本，本刊在1222期曾以台積電短線量價變化與大盤指數高點關係著墨，台積電在去年5月26日爆出9.6萬張大量，收在566元，之後在6月13日成交量5.6萬張高點594元，期間漲幅4.9%，同期間大盤5月26日成交量達3,754億元，指數16,505點，6月15日成交量達3,775億元，指數來到17,346點，漲幅約5%與台積電相當，只是落後兩天。

台積電七字頭 大盤拚兩萬點

此次台積電於1月19日爆出16萬張大量收626元，2月15日開紅盤量能達11萬張，盤中最高來到709元，收在697元；同時期大盤1月19日爆量4,239億元，指數上漲435點至17,681點，2月15日量能達4,935億元，指數大漲548點至18,644點，期間台積電以收盤價計漲幅11.34%，大盤指數僅5.4%，尚有近6%的上漲期待，也就是說大盤指數上看萬九七至二萬點。

台積電從外資上看目標價700元，本土法人也以今年第一季毛利率大幅優於市場預期1.8個百分點，營收年增達25%，以今明兩年預估平均每股稅後淨利(EPS)42.3元，給予18倍本益比，目標價上看730元，這也是開紅盤當天台積電盤中一度站上700元的原因。