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過完年漲什麼

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

台股上演軋空大秀 籌碼戰維持多頭人氣

2/19櫃買市場共計二十五檔漲停板，其中只有兩檔價格超過百元，低價股成為多頭主軸。年前有神盾集團的軋空秀，年後永捷接棒軋空，根據上櫃融券張數排行，振發3653張、券資比39.08%，上詮3058張、券資比20.45%，英濟3036張、券資比30.16%，神盾2878張、券資比27.27%，新復興2147張、券資比17.66%，前鼎2147張、券資比28.96%。從上述個股可發現，融券套牢的個股大多股價呈現強勢，這部分的籌碼戰將有利於多頭維持人氣。

三月不容易有業績行情，除了營建股的329檔期。根據媒體報導，今年首季六都加新竹縣市(七都)推案量有望突破4500億元，較去年同期將挑戰兩位數的成長動能。

營建股去年十月起漲 今年房市買氣淡季不淡

591新建案表示，今年在利空淡化等優勢下，房市買氣反而呈現淡季不淡，建商嗅到商機自然積極進場，最明顯的例子是國建在2/17公告，以10.45億元買下台中市北屯區的北平路三段718坪舊透天厝，佔地面積達567坪，可望改建為住宅大樓。全案預計走危老重建方式，更新重建為住宅大樓，估計未來總銷可望在45億元左右。

一個重建案的潛在獲利都是翻倍計算，難怪連最保守的國建都跳下來買地，甚至台北大直的危樓倒塌，基泰股價不跌反漲，也是為什麼許多營建股從去年十月就開始漲不停，尤其是南部建商的股價更猛，例如永信建、華建、華友聯等。

疫情期間的通膨上漲，反映在美國聯準會拉高利率、建材成本上漲約三成的情況下，整體來說，預售屋與成屋成交量萎縮，房市的買氣由新青安貸款放寬金額吸引首購族支撐，首購族處在擔心現在不買、以後更高的心態，把房貸當房租來存款的心態購屋。有能力換屋或幫兒女置產的買家，基本上沿著科學園區的設廠路線購置重劃區新屋，基於台積電一奈米廠的位置尚未拍板定案，估計這群口袋深的買家還會繼續買。

電價看漲加上台電大單 投信布局重電與綠能族群

台積電持續將最新製程建置在台灣，代表著台灣的工業用電需求有增無減，雖然去年經濟衰退，全年不缺電，但台電虧損千億元的財政黑洞，政府已透過媒體釋出四月工業與民生全面漲價的試探訊息，促使電網強韌計畫的推動更加積極。

法人看好華城今年營收有30%以上的成長動能，2267張融券也是套牢，具備軋空條件，有利於重電與綠能族群的投資氣氛。投信開始布局士電、中興電、森崴能源，會掀起多大的浪潮，就看AI族群要休息多久。市場資金炒作合正，但士電剛掛牌的子公司玖鼎電力具有籌碼優勢。

MWC展本月底登場 法人卡位通訊相關個股

世界行動通訊大會(MWC, Mobile World Congress)2/26在巴塞隆納開幕，台灣有超過五十家廠商參展，投信與外資領先卡位通訊相關概念股，例如宏捷科、全新、啟碁、立積等個股，800G交換器概念股的智邦在2/15逆勢爆量下跌、收盤反抽長下影線，也創波段新高，在賴清德總統的五大重點產業裡有低軌道衛星產業，通訊族群也是長線追蹤的標的。

聯詠2/6法說會上表示今年ASIC方面營收會有些成長，2/19股價大漲7%，2/20傳出美系外資報告指出聯詠將跨入ASIC和IP領域，聯詠在行動裝置上有電源管理客製化晶片，甚至有機會與Arm結盟。由於台灣IC設計廠不管是在前端還是後端，都擁有豐富的IP資料庫與設計能力，所以外資也點名瑞昱可提供USB4 hub方案，連帶瑞昱2/20盤中觸及漲停板。

從安國與神盾跨入ASIC與IP的布局，再到聯詠與瑞昱，顯示AI晶片進入到邊緣運算後，AI晶片客製化的商機龐大，IC設計族群都會想分一杯羹，而股民對於這一題材高度認同，相信年內還會有其他IC設計公司跨入ASIC與IP領域。

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