泰茂實業公告一月營收 單月營收首破億創歷史新高
文．理財周刊新聞中心
泰茂實業（2230）是全台最大活塞環製造公司，去年(112年)業績及股價雙雙成長，市值增加，於1月22日納入富櫃200指數。
泰茂自結113年1月營收為1億0349萬4000元，創下歷史新高，和上個月的7882萬9000元相較，月增加金額為2466萬5000元，較上月增加31.28%；和112年同月的2426萬9000元相較，增加金額為7922萬5000元，較112年同月增加326.45%。
泰茂表示，活塞環的營收持續穩定，營收大幅成長的主要力道來自於去年開始經營的中國酒水事業，1月貢獻營收為6407萬1141元，營收占比高達61.9%，單以酒水事業來看，相較上月（112年12月）3886萬4206元，增加2520萬6935元，成長64.86%；與5月初投入時的營收702萬5423元相比，大幅增加5704萬5718元，成長8倍。
展望113年，泰茂表示，中國酒水市場如佈局計畫，今年期望能完成在江蘇省烟草零售終端網點布點至少30000家的目標。在新能源事業部的儲能事業也持續進行，已經開發1kw、5kw、10kw及50kw的儲能系統，因應未來辦公室、超商、住家、豪宅，節省能源及調節電源，有效整合使用太陽能、市電及儲能電池，利用離峰、尖峰電力調節達到創造能源、儲存能源與節省能源三合一的高效能源系統。
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