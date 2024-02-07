從電子新貴到超年輕FIRE族 陳雨德：「人生的經歷比財富更重要」

文．林怡妏

*目標放遠 射不到月亮也能射到老鷹

人生上半場看似順風順水，但其實陳雨德人生的跌宕比許多人都來得早。陳雨德父親曾是中藥大盤商，他記得國小時填寫家庭調查表，他總毫不猶疑在家境一欄勾上「富裕」，然而後來父親沉迷地下期貨，把賺的錢全賠進，頓時家中財務巨變。

那時陳雨德才小學四年級，一夕之間，被迫長大。為了幫忙家裡償清債務，他得在週末到化妝品工廠，坐產線，裝粉餅，也曾和同學騎著三輪車撿回收物賺錢，他什麼都做，一面努力讀書，從國小、五專到插大進入大學都是半工半讀完成學業。

歷險一趟，卻也磨練出他事事用盡全力、追求完美的堅毅性格，「當你的目標是把月亮射下來，就算射不到月亮，也能射到一隻老鷹。」往後的人生，陳雨德幾乎是用這樣的態度在完成每一個目標。

進入大學後，他開始接觸投資理財，在困頓中成長，賺錢早已成興趣。

陳雨德說那時他每天看經濟日報和工商時報，甚至跳修研究所的財務管理課程、研究線圖，他利用打工賺的錢買了幾檔基金與股票，「當時我買富達的歐洲新興國家、群益馬拉松以及中興銀行股票，後來中興銀行因為經營不善，股票下市」，陳雨德坦言大學時期因本金少，投資收穫並不多。

*拋下廣達招牌 要在小池裡當大魚

陳雨德職涯第一個十年的故事像場冒險，畢業後他先是進入廣達當工程師，公司閃亮的招牌、「科技新貴」的頭銜與優渥的待遇，讓他即便日日工作超過十二小時也沒想過要離開。

「科技業這塊大餅太甜了，廣達員工年年配股，而且每升一個職等配發的股票就會翻倍，要知道廣達當時可是股王！」在廣達任職逾三年的時間，陳雨德靠著優渥的薪水還完家中債務，人生第一份工作，看來前途無量。

讓他起心動念離職的，是當時廣達準備赴陸設廠，主管希望調派他到中國負責管理職，他深覺那種坐困工作圍城、沒有人生目標的生活不是自己所嚮往，毅然遞出辭呈，那年他二十九歲。

陳雨德說，當時就是最好的時間點，「如果我繼續升職，配到的股票愈來愈多，我會愈捨不得離開，我發現這是一個很可怕的陷阱，所以即便當時我還不知道下一步要往哪裡走，但我很確定我一定要離開那裡。」

許多職場新鮮人還在摸索、躊躇不前的時候，陳雨德摒棄人人稱羨的光環與薪酬，選擇面對未知，不是因為字典裡沒有害怕，而是他更想去看看前方還有什麼風景在等他。

因緣際會，一間做印刷與塑膠射出的廣達供應商邀請他出任公司經理人，陳雨德坦言，當時對他來說是很大的冒險與賭注。

「這間廠商只是一個十幾個人的小公司，老闆計畫在三年後退休，想找一個經理人來接手事業，他說如果我願意的話，三年後就讓我來當總經理，並給我25%的股份。」

「在廣達時期，我的年薪大約八、九十萬，另外還有公司配發的股票，現在跳到月薪只有三萬五的工作，萬一公司負債一億，我擁有公司四分之一的股份，還要揹二千五百萬的債務。」

如同千里馬遇上伯樂，陳雨德以接班人之姿管理公司大小事務，而老闆也如期在三年後將經營權交棒給他，讓他順利成為總經理與合夥人。

陳雨德回憶，在廣達時期，他覺得自己就像汪洋中的一條小魚，進到印刷廠、成為合夥人，宛如成了小池子裡的大魚，他有機會參與決策、學習如何經營一家公司，對他而言有趣多了！

「我去過許多中小企業，過去都曾經是廣達的供應商，後來都變很強，當時我就想，如果我能成為這種中小企業裡頭的核心，像是高階經理人，當有一天這間公司上市、上櫃，我就能真正賺到錢。」

*不戀棧頂峰 看見人生高點果敢離去

搭上產業趨勢，公司從位在五股工業區的小廠成長為在大陸有三處工廠、員工達五百人規模的企業，還成為蘋果(Apple)、宏碁(Acer)、華碩(ASUS)的指定供應商，陳雨德笑說當時朋友都稱他為「3A總裁」，他的年薪，含股東分紅、盈利分配，加加總總高達六百萬台幣。

人生邁入高點，陳雨德卻看見危機。

陳雨德用曲線圖解釋，「企業是有壽命的，當時我們公司已經是那個領域最強的公司，準備邁入最高峰，但我發現大陸環境漸漸變得不好，客戶愈來愈在意價格，我的工廠從事的包裝是產品最末端，當客戶要cost down，一定是從預算最低的先砍，」陳雨德接著說，「我看見客戶已經在擰產品的最後一滴水，再也不會有很好的利潤，我從事的印刷業已經是夕陽產業，如果不轉型，就沒有進步的空間。」

但轉型這一步，並不是所有股東都支持，於是他決定在三十九歲這一年離開職場。

*用房地產、特別股打造穩健退休財庫

工作幾年下來累積了財富，陳雨德說他本計畫在資產達到三千萬時退休，待他真的離開職場時，早已累積超過三千萬的資產。

他分享他的投資心法，「在印刷廠時期，一開始我把所有的資金投入股票市場，只買一檔，仁寶。」然而，股市每日都有波動，陳雨德自覺無法承受這股壓力，最終出清所有股份，將這筆資金拿來投資房地產。

陳雨德透過朋友轉介，在日本東京置產，「當時日本311大地震剛過，東京房價下跌，我用七百萬日幣在新宿一帶買房，如果不計匯率，當時租金報酬差不多9%。」

除了東京的房產，陳雨德在台北市也有置產，是最初成家時作為自住用，退休後，一家人移居宜蘭，便出租收取租金。

陳雨德的投資策略訴求穩健，除了房地產之外，退休後他透過特別股、VTI ETF與美國公債的投資創造穩定收益。

財務無後顧之憂，讓陳雨德能在一雙兒女尚在就學、開銷仍相對高的時期回歸家庭，挑戰各種新生活。他分享，退休後他與太太建立一個家庭公積金的制度，夫妻每個月固定投入三萬元到公庫，另外加上台北租金收入三萬元，一個月九萬元的公積金支應生活開銷已綽綽有餘。

陳雨德說，太太還在學校任教，為避免自己成為家庭主夫後，夫妻雙方經濟地位不平等，導致家庭失和，陳雨德堅持夫妻共同分擔生活開銷、經營家庭生活。

*自釀啤酒師兼視障陪跑員 人生追求經歷勝於財富

卸下工作、身分與頭銜，陳雨德沒有因此停下腳步，他想做的事更多了。陳雨德說自己物欲低，工作十幾年只用中古車代步，他認為「錢夠用就好了」，於是離開職場後，他回歸初心，重新定位人生方向。

「我列了一個清單，試想自己如果三個月後離開人世，有哪幾件事不做會遺憾？」他決定修補與父母的關係，定期規劃孝親之旅，花時間陪伴父母；維繫與太太和孩子間的感情，撥出時間陪孩子學習，規劃家庭旅遊。在自我實現上，他突破舒適圈，學習自釀啤酒、玩起三鐵；在回饋社會上，他成為視障陪跑員，幫助視障者完成夢想。

談起自釀酒這門學問，陳雨德如著魔般地投入，他說比起喝酒，自己更享受研究與製酒的過程，當然了，還有獲得自釀酒友以及國際大獎的肯定。

陳雨德將他凡事追求完美、認真的態度傾注到自釀酒這項愛好上，他回憶，除了自己上網找資料學習釀酒之外，每逢酒聚，他都會找有經驗的自釀酒友討教一番，他笑說，「我的酒量不好，所以每次問完之後都會躲到廁所把問到的資訊記錄到手機，否則喝到茫，回家就通通忘了。」

陳雨德坦言，釀酒釀出一番成就與心得後，開始有人問他要不要開酒廠、做品牌，「開創新事業的誘惑始終未曾離去」，說是「誘惑」，是因為賺錢、經營事業本非他學習釀酒的初衷，對他來說，在財富足以支應生活無虞的前提下，「人生的經歷比財富更重要！」

(理財周刊提醒您，飲酒過量，有害健康)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳雨德

學歷：中原大學工業工程系

經歷：廣達電腦工程師、印刷廠總經理兼合夥人

著作：《非喝不可：自釀冠軍的精釀啤酒地圖》、《一群傻瓜繞台灣：盲人環台為公益而跑感動紀錄》

現職：家庭主夫、視障陪跑員、啤酒釀酒師

▊陳雨德(右)退休後成為視障陪跑員，幫助視障者完成夢想。