文．洪寶山

中國經濟成長力道病懨懨 並未回復到疫前水平

2021年因為COVID-19疫情供應鏈瓶頸，所以重複下單累積庫存，2022年2月24日爆發俄烏戰爭，當時以為閃電戰很快就會結束戰爭，當時第一季普遍還沒有意識到去庫存的問題，四月爆發中國動態清零的上海封城，時間長達六十六天，中國的物流幾乎停擺，導致2022年全年GDP從8.1%降至3%，雖然2023年第一季走出動態清零，單季GDP回升到4.5%，甚至外媒普遍認為中國官方宣稱的2023年的GDP達5.2%有摻了水分在內，就算5.2%沒有美化修飾的問題，中國經濟成長力道仍然沒有回復到COVID-19疫情爆發前，2019年GDP值達6.1%的水準。

所以從2022年下半年持續到2023年的去庫存進度一直不如預期，原本廠商的預期是，經過2023年第三季傳統旺季與第四季的歐美零售旺季，庫存就可以去化完畢，結果真實的情況是，庫存的去化要到2024年第二季才會落底，整整兩年，這並不是廠商的預期失準，而是中國的消費力一直因應環境而動態的往下調，這點從上證指數2月5日盤中再創2635.09新低點就可得知一二，試問如果連股票都沒有慾望想持有，民間消費力能好到哪去？

中國經濟有多差 網路笑話活靈活現

中國的經濟有多差呢？從股市的走向可以略看出經濟發展的走向，上證指數從2021年2月18日的3731.69高點，歷經三年時間，跌到2635.09低點，達-29.38%跌幅，平均一年跌-10%，表現上看起來好像還好，但有個網路笑話很貼切的形容了當下的中國民間對於景氣的感受：「同學會上大家分別回顧過去三年的工作經驗，林先生拿100萬投入滬深股市，在家閒閒的三年，結果賠了100萬。陳先生拿100萬做餐飲，早出晚歸地浴血奮戰三年，也賠了100萬。張先生拿100萬繳恆大的房子頭期款， 現在不光是賠了頭期款，還倒貼三年的房貸，房子還是爛尾樓，後面還要繼續還房貸。吳先生拿100萬做跨境電商 每天加班，現在店鋪被人告侵權封號，還要罰100萬，帳號資金被監管，還欠供應商和物流100萬。同學們總結心得一致認為還是買股票最穩當。」

從這個角度來看IMF最新的經濟預測認為中國2024年GDP成長率為4.6%，等於是進一步下滑的展望，但是另一方面，IMF又上調全球經濟成長率0.2%到3.1%，這次調高成長預期，主要原因是有鑑於美國經濟仍然比預期來得更強韌，而中國則是可望推出財政刺激方案，所以跟美國連接的相關產業會比較有成長性。

人工智慧與高效能運算商機旺 北美AI需求火熱推升進出口

根據主計處的說法，隨人工智慧、高效能運算等新興應用商機活絡，上半年庫存有機會去化完畢，特別是智慧財產投資方面，廠商為了維繫競爭力，即便景氣波動，研發支出的減幅仍比營收小，甚至呈現增加，由此可知，股市的投資機會就在人工智慧、高效能運算。

台灣內需消費火熱與對岸形成明顯對比，2023年第四季民間消費實質成長5.44%，較預測數增加0.17%，有超過4%是台灣民眾國外消費貢獻。今年民間消費力依舊不錯，去漢來海港吃下午茶還要排隊。

中經院預估，2024年台灣經濟成長率為3.10%，成長一倍，主要是去年基期較低因素。經濟成長率中，內需貢獻2.29%，國外淨需求貢獻0.81%。去年經濟成長由民間消費獨挑大樑，今年民間投資和商品進、出口都由負轉正，主要是北美的AI需求火熱所致。

半導體開始補庫存 台股有機會連漲三年

廣達預期AI缺料的情況在五、六月得到舒緩，半導體進入到補庫存階段，瑞銀分析「存貨周期」與加權指數的關係發現，只要存貨達到一個高峰期，接下來的兩年加權指數會持續上漲，例如2018年即正值存貨峰期，以當年為一個觀察基點，後續台股即呈現連續三年的漲勢。

由於台積電最新的營收成長率展望是21-26%，瑞銀預估今年加權指數先蹲後跳，低點落在16450點，衝高到19920點，最高可挑戰二萬大關，後市看好。

大摩認為台股今年獲利將成長18%，遠優於去年獲利下滑16%，在獲利成長、外資重新關注，以及總統大選不確定因素消除等三大利多催化下，大摩認為，未來六至十二個月，台股獲利預估可望被上調，基於外資持有台股部位低於歷史均值，外資有可能增加部位，樂觀情境上看二萬點。