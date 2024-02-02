全台首座7D MR沉浸式劇院開幕 沙漠魚誓作台灣WEB3.0的生態核心

聯合新聞網／ 理財周刊
▲ 台灣第一座7D MR沉浸式劇院今日開幕，數位發展部數位產業署長呂正華、國發會產業發展處長詹方冠等國內產官學界人士蒞臨親身體驗。
▲ 台灣第一座7D MR沉浸式劇院今日開幕，數位發展部數位產業署長呂正華、國發會產業發展處長詹方冠等國內產官學界人士蒞臨親身體驗。

文．理財周刊新聞中心

費時半年，斥資5700萬元重金打造，台灣第一座7D MR沉浸式劇院於27日正式開幕，開幕當天是由一場華麗奇幻的沉浸式投影秀揭開序幕，從微觀到宏觀，從虛擬到真實，讓現場來賓享受到7D的沉浸式體驗。未來該劇院將提供品牌產品發表會、影視串流直播、虛擬演唱會，以及進行新型態娛樂內容研發等深入的專業領域需求。

這座7D MR沉浸式劇院是曾於2022年首創以「曲面裸視（錯視）3D牆」，在士林夜市展出栩栩如生的「士林萌虎」而備受矚目的沙漠魚科技（Samoi）所打造的。所謂的7D MR沉浸式劇院，就是一處提供7D沉浸式投影體驗的場域（Mixand of NatureDigit 深度沉浸式體驗），沙漠魚科技董事長李厚豪表示，「一般的動畫影像基本上能做到3D的效果，而沉浸式投影則是4D的效果，而沙漠魚想要創作出更好的作品，於是集合全台最高規格設備，加入MR（5D）、嗅覺（6D）及體感（7D），打造7D沉浸式投影，希望透過互動科技、動畫特效、程式技術，引領觀眾進入虛擬與現實共構的世界。」

李厚豪表示，「沙漠魚不單是一家公司，也是一個生態鏈，希望透過我們在每一個場域所累積的豐富經驗，未來能讓更多人、更多品牌透過7D MR沉浸式場域，與沙漠魚作品牌之間的結合，共同為創造價值而努力。」

李厚豪指出，過去的市場是大吃小，現在是快吃慢，如何做到快吃慢，就是合作創造一個生態，彼此退一步打造一個價值出來。而WEB3.0就是一個生態，必須匯集各種不同領域的人參與，為協助台灣早日實現WEB3.0數位轉型，沙漠魚誓作WEB3.0生態中的「核心」，走在市場的前沿，從打造這個７Ｄ沉浸式場域開始，建立起一個生態系，開放硬體及技術邀請各界共同參與，一起創造一個價值，開發、引進更多技術，讓世界看見台灣，進而成為新的護國神山。

現場與會的來賓包括數位發展部數位產業署署長呂正華、國發會產業發展處處長詹方冠、資訊工業策進會數位轉型研究院總監洪毓良等，均親身體驗了一場7D MR沉浸式投影秀。對此，數位發展部數位產業署署長呂正華表示，在數位內容的推動當中，沉浸式場域能做到7D真的不簡單，在算力不斷往前推動的今日，沙漠魚創辦人暨其團隊能在今年設立這樣一個場域並開放運用，著實是一個好契機。他期望好的廠商、好的技術，在台灣不斷的往前推進。因為數位產業發展得好，台灣的產業才能發展得更好，因此，應該多鼓勵像沙漠魚這類新創公司能夠成長茁壯。

國發會產業發展處處長詹方冠則認為，5G之後，MR的發展突飛猛進，雖然商機很大，但是也有很多挑戰，政府非常理解這些問題，台灣不能只靠IC半導體產業，推動創新創業公司，成為我們下一代的台積電，是非常重要，也是政府的責任。對於創新企業，政府願意提供很多資源，不論是資金、數位人才，甚至拓展國際市場，期待沙漠魚就像是獨角獸一樣，逐鹿台灣，跨足國際。

然而，目前市面上的沉浸式投影，最大的問題就是亮度不足、飽和度不足。為解決上述問題，沙漠魚特別採購兩台最新的投影設備Panasonic PT-REQ12B。Panasonic PT-REQ12B是尚未上市的最新機型，全球第一次公開使用便是在此次的沉浸式投影秀中，它擁有12,000流明雷射光源，能長時間使用，不必擔心光衰問題，擁有光亮色彩控制技術，可同步平衡多台投影機亮度色彩，清晰的4K影像並支援流暢的240Hz投影，呈現震撼視覺效果。對此，李厚豪非常感謝台灣松下的支援，願意提供最新的設備。

在嗅覺體驗上，沙漠魚特別邀請香水設計世界冠軍P.seven茶香水創辦人潘雨晴為其創作。潘雨晴致力於嗅覺藝術創作，2022年以暗香Aged Tea獲得國際香水界最具公信力與專業度的A+OA獨立設計獎，其品牌足跡跨足至日本、威尼斯、布達佩斯、越南等地。

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