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龍飛股舞 抱強股過年

聯合新聞網／ 理財周刊

文．陳春霖

農曆年封關前近兩周台股大盤或個股走勢深受台美超級財報法說影響，1月18日台積電(2330)恢復實體法說會，不僅去年營收與獲利符合市場預期，更看好今年第一季展望，台股指數應聲攻上萬八，英特爾(Intel)1月26日因本季財測讓市場失望，造成台美股市下跌。

理周投研部表示，科技大廠財報法說不僅是牽動大盤指數關鍵，其台廠供應鏈個股也是盤面焦點，而投資人抱「強股」過年的最好選擇除挑選基期較低者外，最好布局投信第一季作帳尚未買滿10%的成分股，這類個股預期年後尚有補漲空間。

台股佔權重最大的台積電(2330)1月18日舉辦疫後首次實體法說會，是此次指數攻上萬八的主要功臣，聯發科(2454)於1月31日召開法說會，前夕本土法人與外資雖同時認為今年5G高階手機是其業績主要成長動能，外資估年營收增長率有機會達20%，但本土法人卻因中國大陸廠華為的競爭，可能造成聯發科獲利已觸頂的預估，因此對其目標價看法分歧，市場多頭紛將其法說後的股價表現，視為指數再次攻漲波段漲幅的指標股。

台積電與聯發科輪動 大盤萬八還能再墊高

理周投研部指出，5G高階智慧型手機確實如前述本土法人所說，可能面臨華為的競爭影響，至於AI手機也預計要至下半年才有能見度，獲利預估市場已先後調整兩次，EPS由55元調高至56元，即是反映高階手機出貨占比增加所致。不過，1月31日法說會聯發科將發布的天璣9400晶片，有可能炒熱市場話題，題材性的攻漲也不容小覷。

去年11、12月大盤指數由萬六攻至萬七九是由台積電與聯發科相互輪動激盪造成，當時聯發科高點來到12月28日的1,055元，因此市場法人認為此波段漲升，兩檔個股再度呈現輪動攻漲，那麼指數雖站上萬八，短線仍有上漲機會。

本周至2月5日封關日尚有蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)以及聯發科(2454)等科技大廠財報法說登場，媒體將這些台廠供應鏈包括智慧型手機以及AI、AI PC等大型指標股大立光(3008)、台光電(2383)、和碩(4938)以及台積電、廣達(2382)、緯創(3231)是抱股過年的好標的。

不過，理周投研部認為，目前大盤指數已來到萬八相對高點，且供應鏈大型股就是此波攻高的主流，因此短線需留意前述指標股高點壓力是否能跨越，否則回檔盤整難免，因此抱股過年挑什麼樣的強股，農曆年後尚有攻漲的機會顯得格外重要。

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