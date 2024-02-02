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國發會換紅綠燈

聯合新聞網／ 理財周刊

文．洪寶山

廠商對今年第二季看法樂觀 第一季是上半年逢低進場機會

1月26日公布去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，九項構成項目中，海關出口值由綠燈轉呈紅燈，增加兩分，受惠新興科技應用商機活絡，且比較基期偏低，推升12月出口年增率續揚，其中，資通與視聽產品出口年增率高達95%。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，隨著供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，台灣景氣可走出谷底。

台灣經濟研究院1月26日發布景氣動向調查，去年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高；調查製造業廠商對未來半年景氣看法，看好者增加7.4%，看壞者減少10.7%，顯示廠商對今年第二季看法樂觀。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，資通與視聽產品出口從去年下半年開始由負轉正，因上游的電子零組件通常會在三季後轉好，預料電子零組件、半導體業在今年第二季起會有亮眼表現。

換言之，第一季將是上半年股市的逢低進場機會，但這對於股民來說卻是個艱辛的起步，處在今年上半年景氣的相對低點與股價的相對高點，要面對全球經貿許多不確定性，像是主要國家貨幣政策轉向時間點，以及美中角力、烏俄戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險等變數，任何一個變數只要往極端發展，都可能引發全球股市的蝴蝶效應，1月29日集中市場成交金額僅2290億元，反映了股民在農曆春節前的保守心態。

新興科技應用持續擴展 台灣景氣可走出谷底

但是正如吳明蕙所言：「AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，台灣景氣可走出谷底。」四大代工廠─廣達、仁寶、英業達、緯創等分別針對AI的布局釋出擴產的樂觀展望。

緯創的主要伺服器出貨地為墨西哥，為支應越來越大的訂單量，公司已持續提升廠區產能，第三期正如火如荼的持續擴建中，整體工程即將完成，預計今年第一季即可完工。

廣達目前已知旗下海外三個廠都會有擴充，包含北美墨西哥、泰國與歐洲德國廠在近兩年都一直有擴廠、擴產計畫，也考慮今年在泰國新建置L6產線。

英業達在馬來西亞、墨西哥、泰國等都有拓點，旗下泰國廠新產能預估今年年底可完工，最快2025年第二季啟動量產，將以伺服器產線為主。

今年電子業沒有「五窮六絕」 風險在11月美國總統大選結果

仁寶囊括「三大筆電品牌廠」AI PC新品的代工訂單，隨著2024年夏天正式推出AI PC後，仁寶成為AI PC換機潮的最大贏家。只是目前AI市場仍受缺料影響，出貨行情都還沒開始，最快也要等到第二季，至少5、6月行情也才會開始落實，也就是說，今年電子業沒有「五窮六絕」，所以股市的風險落在11月美國總統大選的結果。

520總統就職行情是當下護盤力量仍在場內積極運作的動機，既然第二季AI缺料問題可解除，那麼剩下的就是2月15日開紅盤後的多頭行情要怎麼延續，又換個說法，突破了18619歷史高點後，多頭要靠什麼續命？

主力布局方向與法人作帳標的 AI伺服器、先進封裝及缺電概念股

三至四月是董事會決定派發現金股息預案的旺季，卡位高殖利率股的除息行情，同時也是ETF更換成分股的時間點，甚至有些公司領先召開股東會，融券強制回補的軋空行情等，都成為今年AI業績行情啟動前的護盤側翼。

從總統大選之後的籌碼表來看，AI伺服器、先進封裝是主力布局的方向，搭配第二季的缺電概念股，很有可能成為第一季法人作帳的標的，例如：群創、緯創、廣達、神達、技嘉、英業達、文曄、欣興、奇鋐、華東、世紀鋼、大亞、智原、金像電、台光電、台燿、台星科、萬潤、雙鴻、神盾、訊芯-KY、前鼎、亞力、麗臺、森崴能源、華城等。

倒是前陣子因紅海危機而上漲的航運股，甚少出現在選後的買進名單，可是如果以巴衝突拖到3月底的話，那麼貨櫃輪就會營造5月的長約換約行情。

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