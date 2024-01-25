萬八關卡vs.半導體產業復甦

文．洪寶山

2024年元旦後開黑盤，那斯達克指數從去(2023)年12月28日開始連跌五個交易日，原以為是市場對於聯準會三月降息可能推遲到六月，失望賣壓湧現，結果才兩周時間，AI科技股相繼創新高，AMD的MI300X正式出貨，連漲三個月，從去年十月的98.5美元漲到174.72美元，累積漲幅達+77.38%。

在輝達GPU大缺貨之際，華爾街看好MIX300可以搶食AI晶片大餅，輝達股價也沒有因為AMD的強力競爭而走弱，相反的壓制輝達大半年的500美元關卡終於突破，一口氣來到603.31美元，去年AI泡沫比擬2000年網路泡沫的聲音消失，取而代之的是唱多。

Q1伺服器 Q2邊緣AI 下半年還有AI新應用可期待

伺服器大廠美超微股價截至今年1月23日為止，累積+60.9%漲幅，重新激發市場對AI科技股的熱情，微軟股價突破400美元關卡，累積+6.08%，Google漲到150.02美元，距離前高152.1美元僅差-1.39%，Meta創390.35美元歷史新高，+8.83%，一甩元宇宙的悶氣。

三大雲企業的多頭走勢，代表2024年科技業仍是以AI構建的架構下推進，第一季伺服器先行，第二季看邊緣AI，高通的走勢也悄悄的連漲三個月，創波段新高，距離2022年的187.5美元前高還差-18.13%，從高通的股價，以及三星S24 Ultra的AI科技來看，下半年其他大廠不同的AI新應用可以期待。

聯發科大買子公司 搶攻智慧汽車市場商機

去年底聯發科公告買進子公司達發六千張，在營收與獲利都沒有看到明顯動能之前，大動作引起注意，1月24日達發車用衛星定位晶片通過AEC-Q100 車規認證，並與聯發科Dimensity Auto平台完成系統整合以及技術測試。

聯發科先前跟輝達合作進軍車用市場，透過晶片與AI的整合，從打造為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案出發，預計2025年末推出，2026、2027年供應到汽車客戶端，搶攻智慧汽車市場龐大商機。

聯發科1月31日召開法說會，會重演台積電激情上漲嗎？去年底股價見到1055元高點，反映市場看好專為生成式AI功能打造的天璣9300 5G旗艦晶片，但突破千元後的階段性獲利了結的賣壓將股價打回到879元，拉回-16.68%，可能是反映第四季消費性電子的需求降溫速度超預期，不過，那都已經反映在股價裡面。

這次法說會的焦點之一，就是聯發科的AI手機晶片出貨量上看多少？2022年聯發科手機晶片出貨量超過二億套，市場預估今年第一季天璣9300與天璣9400的出貨量可達1200萬套，按此速度估算，全年AI晶片出貨量可望佔四分之一。

話題性新產品 搭AI Pin概念股列車

由於生成式AI將可望強化語音辨識技術，需要更高規格的微機電(MEMS)麥克風，截至1月24日為止，鈺太本周股價上漲+6.39%。值得注意的是，鈺太同時也搭上AI Pin概念股的列車，相關概念股如菱生本周漲+13.81%、華晶科漲+5.52%、揚明光漲+7.8%、和碩漲+4.24%、美律漲+1.48%，新產品的新鮮度還是有一定的影響力。

AI Pin沒有顯示螢幕，能提供搜尋或翻譯、導航服務，最大特色是要張開手，以雷射投影畫面在掌心操作或者聲控。產品問世初期宣稱將取代手機，但筆者不以為然，試問有誰希望自己手機內的隱私透過投影在公共空間被看到，而且並非具備手機所沒有的特殊應用，所以AI Pin算是名人時尚圈或是年輕人之間具有話題性的新產品。

輝達明年下半推新一代AI晶片

AI算力不單只靠GPU，還需要高頻寬記憶體(HBM)搭配，三星電子將於2024年積極擴產HBM，這意味著AI晶片的需求還很強，而輝達規劃2025年下半年推出新一代AI晶片GB100，採用HBM3e記憶體，這意味著從2024年起，半導體將開啟為期十八個月的成長週期，而HBM需要用到CoWoS，這也呼應了台積電法說會上釋出預測未來五年內將以接近50%年增率成長，並占台積電營收約一成，相當於1100億元的商機。

去年第一批炒作CoWoS概念股是自動濕式清洗機台的弘塑、批次濕式清洗機台的辛耘、點膠機與AOI檢測的萬潤，台積電法說會後，萬潤與弘塑創波段新高。

但這波CoWoS概念股以低價股為人氣指標，包括供應英特爾先進封裝用雷射及電漿設備的鈦昇、高精度黏晶機的均華、自動光學檢測設備的易發、AOI 設備與高精度平面研磨機的均豪、貼模設備的志聖、感光性介電絕緣材的律勝等。

其中剛打入半導體封裝製程的律勝，BRINA感光性介電絕緣材是針對IC封裝規格需求應用，具有低溫硬化、低熱膨脹係數，以及高解析度等特點，不過這家公司財報從2020至2022年連虧三年，2023年前三季也是虧損，操作上要留意技術面爆量的出貨訊號。

產業利多展望 股價逆勢下跌

不過也不是所有的CoWoS概念股都受到法人的青睞，起碼創意最近就遭到土洋法人的連續賣超，而且是在今年的產業利多展望下，股價逆勢下跌，顯然法人們擔心第四季財報恐爆雷，所以先賣等著2月2日法說會後，伺機逢低回補。

簡單說，法人通常對於公司釋出的展望會用放大鏡來看，第三季財報公布時，給了法人第四季營收跟第三季持平的展望，結果第四季營收季減7.27%，法人預估第四季毛利率可能下滑2.4%，單季EPS約5.35元，單季獲利衰退近三成。造成去年獲利衰退的原因是有兩個五奈米的晶片延遲到今年來量產，所以今年的營收展望是成長三成，屬於先蹲後跳的格局。

法人先賣 再逢低撿便宜

對照技術面來看，去年七月見到2015元歷史新高，然後出現跳空下跌到1225元低點，跌幅達-39%，如果這段跌勢算ａ波回檔，然後在大多數的IP股陸續創新高之際，法人連續賣超創意顯得特別的突兀。

統計總統大選之後，1/15~1/24，外資累積賣超創意達84.63億元、4919張，投信賣超23.04億元、1341張，估計法人們大概是擔心法說會變成法會，來個跳空大跌，正好落實了技術面的Ｃ波下跌的潛在風險，然後等到新聞公布後，再逢低撿便宜，以今年的營收成長三成、EPS約37.5元來估算，挑戰2015元前波高點的機會是存在的，所以創意的股價跌得越深，將來上漲的潛在空間就越大。

這兩年 先關注AI推動半導體產業成長

至於到底是跌到年線止跌？潛在上漲空間達五成？還是直接跌到千元，潛在上漲空間達一倍？這就看法人們後續的動作了。因為創意在IC設計族群具有影響性，所以可以發現近期投信開始集中賣超股價創新高的IP族群，基本上玩的就是訊息落差，以及情緒控管。

至於2月15日開紅盤會往哪個方向走，這不是重點，2024-2025年是AI推動半導體產業成長的週期，別老惦記著18619高點以來的大Ｃ波下跌潛在風險。