2024台股投資策略

文．林怡妏

2023年台股繳出亮眼漲勢，漲幅達26.83%，漲點達3793.12點，是多頭豐收的一年。展望2024，在市場預期聯準會降息、美國經濟軟著陸、台美利差縮小推動外資匯入等因素加持下，市場看好今年台股可望延續多頭行情，前景樂觀。

上半年高點震盪 增加操作難度

仲英財富投資長陳唯泰表示，從總體經濟層面來看，聯準會預估2024年美國GDP年增將下滑至1.4%，經濟增速從強勁轉向溫和，但在通膨仍高於預期、經濟仍具備支撐力道的情況下，整體環境朝向溫和擴張，今年經濟有望達成「軟著陸」。

陳唯泰認為在美國總經環境樂觀的情境下，將提振台灣經濟前景，「美國是內需導向的國家，它內需的強弱會影響各國的經濟，而台灣是出口導向的國家，美國作為台灣第三大出口國，當其內需轉強，台灣就能間接受惠。」

陳唯泰補充道，台灣對美國主要出口貨品包含電子零組件、光學精密儀器等，美方作為全球最大消費市場，其經濟環境牽動終端商品和半導體的需求，因此一旦美方經濟環境轉佳，就能帶動台灣出口動能。

展望後市，陳唯泰認為台股在降息的預期心理之下已提前反應並來到歷史高點，預料上半年會持續處於高檔震盪格局，在這個階段操作難度高；農曆年後至三月底，企業財報陸續公布後會出現一波修正，接著在第二季回歸基本面走勢，並隨即在下半年展開新的多頭循環，伴隨美國大選行情，龍年年底可望再見到高點。

陳唯泰解釋，「按照過往經驗，每逢大選年，該國的股票市場表現都不會太差，且根據美國大選的回測結果，美國選後行情平均而言會穩步上漲，因此下半年能再現榮景。」

綜合上述可見，2024年台股將呈現開高、壓低、再創高，類似「打勾」符號的盤勢格局，而針對市場普遍看好台股能在今年攻上萬八，陳唯泰認為站上萬八不是問題，問題在於「能否站穩？」

「台股能否站穩萬八取決於是否有出乎預期之外的基本面，」陳唯泰解釋，「像是獲利數字特別好，或是有新的題材與應用，但現階段都還不是很明確。」

AI伺服器啟動出貨 四雄都有機會

2024伊始台股話題繼續聚焦AI商機，但去年已經熱了一整年，今年還有戲嗎？陳唯泰表示，AI應用目前有兩大主軸，一則為AI伺服器，二則為AI PC，去年台股主要受AI伺服器題材帶動飆上高點，當時的作夢行情，已陸續在去年第四季看到出貨放量，預計今年AI伺服器出貨有望翻倍成長，AI供應鏈將持續受惠。

根據研調機構數據顯示，整體AI伺服器出貨今年將成長逾33%，AI伺服器佔整體伺服器比例近12%，陳唯泰認為台系供應鏈中以代工大廠廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)、仁寶(2324)受惠最大。

繼AI伺服器之後，今年市場由AI PC引領話題，品牌廠甚至押注AI PC會是帶動PC產業在今年回春的重要舵手。對此，陳唯泰認為AI PC的軟體應用尚未成熟，消費者也還需要時間接受，2024年雖然會看到AI PC上市，但需求真正爆發應該要待2025年，且初步會聚焦在B2B市場。

「不過值得留意的是，即便是在B2B市場，真正買單的也是少數科技龍頭，要廣泛推行到中小企業同樣還需要時間。」陳唯泰補充。

簡言之，AI PC短期內仍只是作夢行情，從研發到真正落地並看到出貨放量是一個漸進式的過程，投資人宜採保守態度，現階段可先聚焦AI伺服器受惠股。

市況回溫！留意景氣循環股

除了半導體、AI類股之外，景氣循環股也值得投資人留意。陳唯泰表示，「包括塑化、鋼鐵、紡織等低基期原物料股受惠於降息消息，預期將在今年重返上升軌道。」

以鋼鐵為例，2022年先進國家啟動升息循環，拖累企業投資與民間消費，導致2022年下半年鋼鐵需求走弱，庫存難以去化。2023年中國解封，卻碰上中國房企連環發生債務違約等衝擊，房地產投資低迷，重創鋼鐵需求，在供給方調控力道不足下，導致鋼價疲軟。但近來國際經濟出現正向變化，加上中國製造業PMI指數連續走升，因此陳唯泰認為中國經濟會在今年第二季落底，預測接下來就能見到反轉向上的動能，並帶動鋼鐵需求回溫，後市可期。

另外，紅海危機遲遲未解，使運價不斷推高，進而帶動航運三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)股價突破疫後新高點，對此陳唯泰認為，儘管現階段紅海危機尚未化解，但基本上只要中東地區未再爆發更廣泛的衝突，近月的運費與股價漲勢可能會在未來幾個月消退，航運股終將回歸基本面，亦即股價漲跌取決於全球市場伴隨降息是否有顯著復甦並拉抬消費成長？陳唯泰進一步表示，紅海危機帶來的上漲題材已經漲了一些時日了，他建議投資人不要因短線消息再去追價。

陳唯泰最後提醒投資人，今年在做策略布局時需要特別留意進場時機，「今年台股基期相對高，多數本益比也在高檔，要大幅度成長的機會相對低，若不小心追高，很有可能被套在歷史高點，投資人在進場時要更加小心謹慎！」