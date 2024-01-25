台積電600元 機會與風險

文．陳春霖

首先來看看全球資金動能與通膨壓力，歐洲受紅海事件影響航運，通膨似乎仍居高不下，美國則在2022年3月啟動升息後，目前已經升息21碼，確實有效壓抑通膨高曲線，並已連績三凍升，接下來可能至3月才會有更明確的降息動作，不過，1月底2月初的議息會議結論顯得相當重要。

法人指出，2023年12月美國有抵押隔夜融資利率(SOFR)平均成交量達1.69兆元創新高，聯準會貸款金額連續增長情況來看，升息縮表已近尾聲，重點是何時會宣布降息，若3月有機會見到降息聲浪，那麼外資回補力道將是此波段攻高點之動能。

台積電與大盤 宜採區間操作

短線上大盤指數站上萬七點，外資在上周(1/15~1/19)賣超603億元，今年年初至1月19日止，外資賣超達484億元，但從1月12日至19日外資持股市值卻大幅增了6,219億元，顯然是與本土所有資金對作，且市值卻增加，一旦警醒由賣轉買資金動能將是推升指數攻高的重要角色。

資金量能牽動股市走向，量足才能推升指數續航攻漲，大環境如此，理周投研部再根據短期台積電個股量價關係與大盤指數互相連動關係來推估短線變化。台積電在去年5月26日爆出9.6萬張大量，收在566元，之後在6月13日成交量5.6萬張高點594元，期間漲幅4.9%，而1月19日則爆出16萬張巨量，站上600元至626元，雖然不少外資法人前陣子高喊台積電可上看700元，但就前述歷史數據資料推估，台積電爆量後的短線高點上看661元的機會很大，建設投資人可區間操作，見高點應減碼為宜。

再就台積電影響大盤指數著眼，如前述同期間大盤5月26日成交量達3,754億元，指數16505點，6月15日成交量達3,775億元，指數來到17346點，漲幅約5%與台積電相當，只是落後兩天，1月19日爆出4,231億元，收17681點，依5%漲幅推估，短線大盤指數高點可上看18565點。