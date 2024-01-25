文．洪寶山

國家AI算力比高下 國際股市走勢見真章

筆者最驚艷的功能是即時翻譯，直接把翻譯產業裁員了，以後無論講電話還是發短訊，打開「寫作助理」功能，包括中文在內的十三國語言，AI都能即時翻譯，讓你與外國人交流毫無障礙，語言隔閡從此不再存在！國際貨幣基金顯示，全球約40%的就業機會可能會受到AI崛起的影響，在沒有政治干預的情況下，AI將加劇不平等。就連國與國之間的AI算力高下，也表現在股市走勢。

1/22上証指數創2867.95點新低，這是2020/3/19因COVID-19爆發、武漢封城以來的次低點，而同一時間，費城半導體指數從3/18的1233.97低點起漲至今，創疫情之後的4380.79新高點。美中貿易戰＋科技戰的結果已經很明顯了，雖然中國仍有本錢可以救經濟，但目前的施政重點不在經濟，加上美國新晶片禁令限制輝達、AMD與英特爾的AI晶片輸中，正如英特爾執行長季辛格所言：「美國、日本、荷蘭對中國半導體業的制裁限制了中國七奈米以上製程技術的發展，中國的半導體技術將落後約十年，而且情況會繼續下去。」換言之，技術領先的AI科技大廠將持續帶領股市創新高。

美國AI科技股牛氣沖天 美超微上修財測暴漲 輝達創高

美超微大幅上修上季財測，1/19股價暴漲將近36%，1/22又續漲3.04%，收436.24美元，創歷史新高。輝達跟漲以603.31美元創歷史新高。AMD的MI300X正式出貨，效能又擊敗輝達H100 80GB，華爾街看好在輝達GPU大缺貨，今年累積14.09%漲幅，美國AI科技股牛氣沖天。

不過，在市場一片看好AI晶片之際，Northland Capital Markets於1/22以估值過高、投資人對AI晶片成長「熱情到不理性」為由，將AMD投資評等由「表現優於大盤」調降至「中性權值」。主要觀點是在搶不到輝達GPU的當下，客戶重複下單給AMD。

只要GPT不斷升級 雲企業就需要更多輝達GPU

所以關鍵的問題是，AI晶片的需求會重演COVID-19疫情期間的缺櫃、缺船的重複下單情境？筆者認為這太杞人憂天。台積電對AI的最新觀點是未來數年的複合成長率達50%，為了訓練GPT-4，OpenAI用了大約二萬五千片A100 GPU，而訓練GPT-5，則需要五萬張H100。換言之，只要GPT持續升級，那麼微軟、谷歌、Meta、亞馬遜、OpenAI等雲企業就需要更多的輝達GPU，而GPT升級有盡頭嗎？至少在自動駕駛、人形機器人等聰明到可以滿足人類的需求再來談這個議題。

輝達的GPU有多搶手？簡直就像極了PC時代的英特爾壟斷了AI晶片市場，為了建置能夠支持AGI願景的基礎設施，1/18祖克柏宣布Meta計畫在今年底前獲得約三十五萬片輝達的H100 GPU。目前H100 GPU市價一片約三萬美元，三十五萬片相當於105億美元，激勵輝達股價突破600美元大關，今年已經累積19.38%漲幅，但這對於去年累積2.39倍漲幅的輝達遠遠未感到滿足，相信OpenAI的GPT-5可能是推升輝達今年上漲的一大動力。KeyBanc Capital Markets表示，AMD的MI300X GPU目前的市場需求相信具備五十萬片的潛力，這代表2024年數據中心的GPU營收為80億美元。

Vision Pro考驗果粉忠誠度 AI加持iPhone升級速度將加快

當然微軟與蘋果爭奪全球市值龍頭之戰也吸引了目光，2/2售價3499美元的蘋果Vision Pro預購秒殺，但華爾街預估全年銷售量僅50萬台，就等消費者回饋體驗口碑。筆者認為關鍵在Vision Pro配戴的舒適感，根據預售當天記者與網紅的實際體驗發現，如果沒有正確的配戴到位，那麼整體的體驗將會不好，而且配戴半小時就感到頭暈、流汗。另外Vision Pro易破裂，蘋果多附贈一個外部顯示頭蓋，因為碰撞牆壁或掉落地面就會破裂。

筆者覺得庫克這次真的是考驗果粉的忠誠度了，一個貴森森，又缺乏爆款的APP搭配，配戴不舒適，容易破裂的空間計算消費裝置，會有多少果粉願意買單？

不過，美銀將蘋果評級從中性上調為買進，倒不是因為Vision Pro，而是在AI加持下，預計iPhone升級速度將會加快，蘋果股價潛在上漲空間達23%，目標價從208美元上調至225美元。