策略組合提高勝率 專家解析選擇權遊戲規則

文．蔡武穆

選擇權的遊戲規則比股票、期貨複雜，多數人心生畏懼，期權專家張林忠用很簡單的方式，帶領大家初步了解選擇權的規則及靈活的策略組合。

一般人在股市、期貨習慣做多，即便是融券放空也是少數，選擇權的好處是流動大、多空可做。相較於台指期，大台一口保證金十六萬元，小台一口保證金四萬元，選擇權一點五十元，買五十點，一口權利金只要2500元，對於小資族來說，輕鬆很多。

權證vs.選擇權 操作心態有雷同

張林忠說，選擇權跟權證很像，選擇權的Buy Call很像認購權證，Buy Put有如認售權證，有操作過權證的人都很適合來玩選擇權，操作心態上二者差不多，停利、停損都要很清楚。

選擇權的買賣方式有四種，包含買買權(Buy Call)、買賣權(buy Put)、賣買權(Sell Call)、賣賣權(Sell Put)，其中隱含多空概念，一般人容易混淆，張林忠表示，用簡單的數學符號就可輕易釐清。

他說明，Buy和Call看為數學符號的正號(+)，Sell和Put看為負號(-)，四種組合，買買權(Buy Call)正正得正─為看多，買賣權(Buy Put)正負得負─為看空，賣買權(Sell Call)負正得負─為看空，賣賣權(Sell Put)負負得正─為看多。

盤整盤 適合做賣方

舉例來說，假設買進18000點的買權，代表認為指數會漲超過18000點，相對地，賣出18000點的買權，代表認為指數不會漲到18000點以上。

操作面上，一月十三日(六)為總統大選，接下來星期一行情可能大漲或大跌，有人看多、有人看空，這時候可以兩邊買，同時買Call和Put，因為指數只會往一邊衝出去，一邊損失權利金，另一邊賺錢，但如果是盤整盤，就是適合做賣方，收取權利金。

張林忠說，自營商最喜歡做賣方，賭行情不會到哪裡，例如，判斷行情不會過18000點，就去賣18000點的Call，若判斷行情在17000點跌不下去，就去賣17000點的Put。但說實在的，行情要上下震盪一千點的機率不高，對於手中有大資金的自營商來說勝率很高。

小資族 周選較有勝算

「小資族錢不多，比較適合做買方」，看多就做Buy Call，看空就做Buy Put，市場上有一句話，「買方風險有限、獲利無限」，因為買方最多只損失權利金，例如買五十點，最後只賠2500元權利金。

但是反過來，「賣方獲利有限，而風險無限」，賣方只賺取權利金，但是如遇行情大漲或大跌超過千點，賣方的損失就會非常嚴重。不過，張林忠也提醒，買方的勝率只有三成，賣方有交易優勢。

再來，選擇權有周選和月選之別，周選五天結算，月選二十二天以上結算，簡單來說，周選做短單，看五天之內的方向性，月選則要看二十天以上，小資族做周選較有勝算。

另一方面，周選的權利金較便宜，可用較少的錢，創造較多獲利；相對的，月選權利金高，賣方喜歡收高一點的權利金，做月選較適合。不過，張林忠提醒，新手進入市場先做一種就好，不要二者一起做，容易混淆。

買方付權利金 賣方付保證金

操作選擇權，買方要付權利金，賣方則要付保證金。權利金是由時間價值和內涵價值所組成，其中，內涵價值是真實的價值。

舉例來說，一月十一日大盤收在17545點，看好大盤會漲超過17700點，就買17700的Call，權利金是108點，但大盤目前是在17545點，距離17700點還有155點，還沒有實現17700點，所以這108點全部都是時間價值。

如果看17200點的Call，權利金是425點，假設大盤來到17545點，內涵價值就是345點(17545-17200=345)，時間價值就是80點(425-345=80)。

其次，如果做賣方需要付保證金，保證金是浮動的，但是浮動範圍不會太大，例如，早上開盤31500元，收盤31700元，價差不大，賣方的風險主要是大漲大跌。

三個指標判斷大盤多空

進一步來說，操作選擇權最關鍵的是判斷大盤方向及抓目標價。首先，判斷多空方向，張林忠會參考美元指數、美公債殖利率及VIX波動程度指標，如果三個指標同時走空，行情就可能大跌。

同時，他也會觀察「最大未平倉量」，「最大未平倉量」代表莊家對市場的看法，例如一月十一日近月契約買權最大未平倉量為18100點，代表大盤走到18100點就會碰到壓力，短線上過不去；賣權最大未平倉量17000點，代表日後若下跌，支撐點在17000點。

抓轉折 觀察技術指標RSI及MACD

至於如何抓轉折，張林忠會觀察技術指標RSI及MACD。RSI以50當作多空分水嶺，MACD以零軸為界線，零軸以上紅柱偏多，零軸以下綠柱則偏空。籌碼方面，期交所每日會公布散戶指標，「散戶做多，大盤下跌；散戶做空，大盤就上漲。非常準確」。

第二，如何抓目標價，張林忠說明，可以看選擇權Ｔ字報價，若是看多，買買權(Buy Call)選價外五檔以內，如價平為17500點，價外五檔分別是17550、17600、17650、17700、17750，成交量會比較大。若是看空則買賣權(Buy Put)，價平17500點，價外五檔分別是17450、17400、17350、17300、17250等。

策略組合提高勝率

選擇權多空雙向，最有趣的是，可以用策略組合來提高勝率。張林忠常用賣權多頭價差(偏多)、買權空頭價差(偏空)兩種策略，可以收權利金，又可以賺價差。例如，看空的話，可以先賣18000點的Call，再去買一個18200點的Call，就變成一個收權利金型的空頭價差。

最末，對於想進入選擇權的新手，張林忠建議，先從買方開始嘗試，可以先從價外的開始，權利金較便宜，並善設停損停利，如果要做賣方，不要只有單純收權利金，一定要做價差單。