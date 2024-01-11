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封關大飆股

聯合新聞網／ 理財周刊

文．陳春霖

台股金兔年將於2月5日封關，6日至14日休市，雖然尚有半個月不到交易日，然「封關」卻在各財經搜尋網站成為熱搜關鍵詞，顯然投資人依舊關心大盤封關前後走勢，因此理周投研部幫大家疏理一番，從歷屆大選前後一至兩週漲率高達七成，且今年因在疫情解封後景氣逐步呈現復甦，與美採購經理人指數(PMI)與庫存調整接近尾聲新訂單湧現挹注台廠業績等，都將牽動台股大盤指數，台股短線仍有高點可期，飆股可鎖定寒假概念股與2023年12月營收推估全年獲利創高者。

選前選後漲多跌少

根據法人資料指出，從1996年至2020年共歷經八次總統大選，選前兩週僅2000年網路泡沫與2016年政權交替影響大盤指數外，其餘均上漲；選後兩週則以2004年與2020年表現稍差外，其餘也都有亮麗表現，期間有包括經濟因素與非經濟因素造成。不過，超過70%在大選前後一、兩週大盤指數上漲機率高，尤其選後不管執政黨或在野黨誰選贏，短線上的慶祝行情不能免俗，投資人可以把握機會。

再就經濟數據來解析，從2000年網路泡沫、2008年金融風暴以及2020年疫情爆發來看，美國新訂單與庫存對應關係指數分別降至0.9、0.67與0.54，而採購經理人指數也分別降至50與40以下，但在2023年年底時兩個指數已經分別達1.1與50之上了，整個線型是呈現向上走勢，由於美國經濟走勢攸關台廠業績好壞，也影響股價表現。

指數不破月線應有攻高機會

綜觀上述，就政治面與經濟數據著眼，此次的大選短線上應仍有高點可期，當然區域戰爭風險，高通膨的壓力仍存在，再加上美聯儲會議要降低市場對2024年3月降息的預期等，讓美股開年第一週出現跌勢，甚至牽動全球股市全面跟著下跌，台股更跌逾300點，市場悲觀者甚至表示，美股開年第一週下跌，整年有可能走進熊市。理周投研部則認為，由於疫情解封後，全球股市都有一波高漲幅，回檔修正是必然的走勢，以目前經濟數據與外資從2023年11月底至今買超金額4,200餘億元，上週賣超金額僅228億元來看，台股短線大盤指數不破月線，應該都尚有攻高點機會。

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封關大飆股

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