華義國際攜手智通科創 錢進印度手遊藍海

文．理財周刊新聞中心

調研機構Newzoo指出，印度2022年手機遊戲市場產值約22億美元，預計2024年將突破30億美元，並在五年內達到40億美元。華義國際（3086）攜手智通科創（8932）於今（1/3）日簽署合作備忘錄，雙方宣布成立合資公司進軍印度遊戲市場，以期搶占市場大餅，創造雙贏局面。

印度擁有全球第一大的人口紅利，於2021年成為全球最大手遊市場，約有3.4億的手遊玩家用戶，且未來每年維持成長趨勢，近兩年中國遊戲退出印度市場，正是許多遊戲發行商揮軍進攻之良機。華義國際集成30多年代理跨國遊戲的國際營銷經驗，與智通科創進行策略結盟，透過其落地優勢與手機商店渠道，不只要帶領集團內代理和自研產品遠征藍海，更將結合遊戲聯運平台拓展海外版圖，為困守台港澳的遊戲產業同盟們開拓錢進印度的新航線。

華義國際除了持續深耕日韓代理線產品外，遊戲聯運平台預計於2024年第2季啟動，在集團內部資源的串聯下打造遊戲、社群、影音、二次元相關娛樂及金流支付等多元娛樂服務。第一階段的台港澳市場完成優化後，將正式轉型國際版推進至印度市場，借重智通科創在OPPO行動裝置上的廣大用戶及支付平台進而全面性切入印度遊戲玩家的生活圈，結合雙方優勢適時推出專為印度量身打造的自製遊戲產品。

智通科創與OPPO獨家合作取得手機內建APP版位，掌握了印度OPPO手機8000萬行動用戶，提供用戶數位支付、貸款超市、商品優惠券等服務，具備平台流量優勢，未來除了在印度申請非銀行金融公司執照，加上與華義國際合作開拓遊戲市場，朝向打造數位生活完整生態圈邁進，建構流量閉環深化客戶黏著度，將是營運發展主要動能。