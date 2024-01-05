景氣回溫 把握第二階段牛市布局

文．蔡武穆

大盤指數在去(2023)年封關收在最高17930點，許多人望之卻步，害怕買在高點，2024年降息在即，行情怎麼看？又該留意那些類股？股市富媽媽十方不吝惜公開投資策略，幫助大家能在年初時就做好規劃，穩賺波段財。

過去一年，十方在台、美股的報酬亮眼，台股獲利35%、美股獲利38%，總浮盈超過五百萬元。

危機入市狠賺一波

2022年通膨、升息及俄烏戰爭攪局，股市從年初的18619高點跌到12629低點，將近摔了六千點，直到十月才止跌，十方並沒有惶恐，反而危機入市，押寶台積電、聯電、勝一等晶片概念股，台積電買在404元、勝一買在110元，投資比重高達四成，賺了將近30%。

同時間，美股走熊市，科技股慘跌，預期熊市會復甦，她一樣勇敢買進電子股，先押注QQQ ETF跟著大盤走，其後陸續買進阿里巴巴、騰訊、拼多多、臉書、亞馬遜等AI概念股，2023年AI火熱，抱了一段多頭行情。

其次，當大盤還在低點時，押注高股息個股，像是聯華食、裕融、和潤等，入手時殖利率高達13%，作為養老之用。

能在去年狠賺一波，她謙虛表示，一方面是幸運，能在低點進場，一方面是策略得宜，採用巨波投資法，在熊市復甦的階段，先押注電子股、資本財，再來是電子零組件，尾巴才是金融股。

美國經濟數據強於預期

然而，現在加權指數已在17600的高點，那斯達克、標普500相繼創下波段新高，接下來的行情怎麼看？她直言「漲定了！」

總經面來看，美國經濟非常活絡，2023年十一月非農就業人口19.9萬人，高於預期的18萬人，失業率降到3.7%的二十年來新低，強勁就業市場也帶來薪資上揚，據統計，2019第三季度到2023季度，工人實際周收入的中位數增漲1.7%，遠超過加拿大、英國、法國、德國、日本等已開發國家。

更有趣的是，十一月零售額成長 0.3%，強於十月0.2%的跌幅，其中新家具的訂單比2022年同期大幅增加，退貨率也比2022年大幅減少，意味著美國人口袋有錢，也敢於消費。

另外，FED宣布2024年降息三次，銀行房貸利率降低，買房變得更容易，企業投資貸款也會增加。換算下來，若貸款1250萬台幣購屋，利率從7%降至6%，每月可以省下6500元(台幣)的繳息，一年下來，就8萬5千元，其實相當有感。

如此一來，工作變多、薪資增加、利率降低，人民手中有多餘的錢消費，股市焉能不漲？

台美股連動 留意大選結果影響

從標普的歷史分析，2020年新冠肺炎爆發，FED無限QE，利率降到趨近於零，2021年標普大漲，本益比來到35倍，2023年標普漲到4781的歷史高位，本益比也才26.5倍，相比過去35倍，是貴了一點，但也沒有很離譜。

中研院預估今年台灣GDP年增3%，央行也說今年二月通膨若維持在2%以下，即代表升息循環結束。台灣以外銷的電子業居多，產業鏈和美國相當緊密，美股漲，台股也會跟著漲，更何況，目前電子業正走在復甦階段，上游IC設計業者如聯詠、鈺創等庫存水位降低，營收狀況越來越好，可預見今年景氣回溫。十方強調，美股若大漲，台股要下跌不容易，唯一風險是一月份總統大選，不管誰選上，對岸的恫嚇都會影響台股劇烈波動。

牛市二階段布局

既然台股「漲定了」，那麼該怎麼挑股，十方說明，第一階段牛市，AI帶動台股大漲，晶圓製造、IC設計、散熱、機殼、組裝等皆有表現，第二階段的牛市，資金回往上游處流動，市場對於台積電的晶片需求度高，相關的原材料、化學等跟著水漲船高，相關個股如三福化、聯華、勝一可持續留意。

另外，也可留意去年獲利亮眼的股票，如卜蜂2023年第三季EPS 5.67元，比2022年同期的4.05元，漲了40%。光本業，賣雞肉、雞飼料，就多賺了六億。又如新產2023年前三季EPS 6.86元，同比2022年前三季4.78元，多賺了43%。光是看本業，就是收保費、保費再投資，就多賺了7.4億元。

REITs跌到谷底可伺機進場

受到疫情、升息的影響，以收租為主的REITs幾乎跌到谷底，如全球房地產ETF，代碼VNQI，升息以來狂摔到十年新低，美國不動產信託指數ETF，代碼VNQ，也一路狂摔36%，十方認為，對於以REITs作為退休規劃的人來說，目前正是逢低進場的好時機。

不過，她警示，疫情衝擊，加上AI的推波助瀾，REITs的生態已經改變，實體店鋪轉為網路商店，小型店鋪即便是降價也租不出去，影響租金收益(FFO)，唯一可以看得到的是實驗室、數據機艙房、市中心辦公室，相關ETF如投資實驗室的ARE、投資公寓的NNN可留意。

她說明，ARE大部分租金收入來自大波士頓地區，佔36%，23%來自舊金山灣區，15%來自聖地牙哥。殖利率約4%上下，2019年初以來，FFO增長了32.2%。疫情底下，還能保持這麼高的FFO增長率，實在難能可貴。

NNN主要投資雜貨店、便利商店，專注於獨立式單租戶建築，同時避開購物中心，投資組合中仍擁有約3,500個房產，入住率從未低於96.4%，殖利率5.2%左右。NNN的PB倍數為0.82 倍，P/FFO倍數約為11.02倍，都是過去五年來新低。

未來降息，銀行利率降低，購屋成本下降，對於REITs有利，資本利得可望進一步回升。