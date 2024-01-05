快訊

大陸跨年「真唱」 張韶涵咬字遭疑改唱法、張信哲唱抖音神曲被虧「痛苦面具」

帶「小黃狗」回家當寵物！養一年膨脹長角變牛魔王 躺大腿撒嬌成萬人迷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

景氣回溫 把握第二階段牛市布局

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

大盤指數在去(2023)年封關收在最高17930點，許多人望之卻步，害怕買在高點，2024年降息在即，行情怎麼看？又該留意那些類股？股市富媽媽十方不吝惜公開投資策略，幫助大家能在年初時就做好規劃，穩賺波段財。

過去一年，十方在台、美股的報酬亮眼，台股獲利35%、美股獲利38%，總浮盈超過五百萬元。

危機入市狠賺一波

2022年通膨、升息及俄烏戰爭攪局，股市從年初的18619高點跌到12629低點，將近摔了六千點，直到十月才止跌，十方並沒有惶恐，反而危機入市，押寶台積電、聯電、勝一等晶片概念股，台積電買在404元、勝一買在110元，投資比重高達四成，賺了將近30%。

同時間，美股走熊市，科技股慘跌，預期熊市會復甦，她一樣勇敢買進電子股，先押注QQQ ETF跟著大盤走，其後陸續買進阿里巴巴、騰訊、拼多多、臉書、亞馬遜等AI概念股，2023年AI火熱，抱了一段多頭行情。

其次，當大盤還在低點時，押注高股息個股，像是聯華食、裕融、和潤等，入手時殖利率高達13%，作為養老之用。

能在去年狠賺一波，她謙虛表示，一方面是幸運，能在低點進場，一方面是策略得宜，採用巨波投資法，在熊市復甦的階段，先押注電子股、資本財，再來是電子零組件，尾巴才是金融股。

美國經濟數據強於預期

然而，現在加權指數已在17600的高點，那斯達克、標普500相繼創下波段新高，接下來的行情怎麼看？她直言「漲定了！」

總經面來看，美國經濟非常活絡，2023年十一月非農就業人口19.9萬人，高於預期的18萬人，失業率降到3.7%的二十年來新低，強勁就業市場也帶來薪資上揚，據統計，2019第三季度到2023季度，工人實際周收入的中位數增漲1.7%，遠超過加拿大、英國、法國、德國、日本等已開發國家。

更有趣的是，十一月零售額成長 0.3%，強於十月0.2%的跌幅，其中新家具的訂單比2022年同期大幅增加，退貨率也比2022年大幅減少，意味著美國人口袋有錢，也敢於消費。

另外，FED宣布2024年降息三次，銀行房貸利率降低，買房變得更容易，企業投資貸款也會增加。換算下來，若貸款1250萬台幣購屋，利率從7%降至6%，每月可以省下6500元(台幣)的繳息，一年下來，就8萬5千元，其實相當有感。

如此一來，工作變多、薪資增加、利率降低，人民手中有多餘的錢消費，股市焉能不漲？

台美股連動 留意大選結果影響

從標普的歷史分析，2020年新冠肺炎爆發，FED無限QE，利率降到趨近於零，2021年標普大漲，本益比來到35倍，2023年標普漲到4781的歷史高位，本益比也才26.5倍，相比過去35倍，是貴了一點，但也沒有很離譜。

中研院預估今年台灣GDP年增3%，央行也說今年二月通膨若維持在2%以下，即代表升息循環結束。台灣以外銷的電子業居多，產業鏈和美國相當緊密，美股漲，台股也會跟著漲，更何況，目前電子業正走在復甦階段，上游IC設計業者如聯詠、鈺創等庫存水位降低，營收狀況越來越好，可預見今年景氣回溫。十方強調，美股若大漲，台股要下跌不容易，唯一風險是一月份總統大選，不管誰選上，對岸的恫嚇都會影響台股劇烈波動。

牛市二階段布局

既然台股「漲定了」，那麼該怎麼挑股，十方說明，第一階段牛市，AI帶動台股大漲，晶圓製造、IC設計、散熱、機殼、組裝等皆有表現，第二階段的牛市，資金回往上游處流動，市場對於台積電的晶片需求度高，相關的原材料、化學等跟著水漲船高，相關個股如三福化、聯華、勝一可持續留意。

另外，也可留意去年獲利亮眼的股票，如卜蜂2023年第三季EPS 5.67元，比2022年同期的4.05元，漲了40%。光本業，賣雞肉、雞飼料，就多賺了六億。又如新產2023年前三季EPS 6.86元，同比2022年前三季4.78元，多賺了43%。光是看本業，就是收保費、保費再投資，就多賺了7.4億元。

REITs跌到谷底可伺機進場

受到疫情、升息的影響，以收租為主的REITs幾乎跌到谷底，如全球房地產ETF，代碼VNQI，升息以來狂摔到十年新低，美國不動產信託指數ETF，代碼VNQ，也一路狂摔36%，十方認為，對於以REITs作為退休規劃的人來說，目前正是逢低進場的好時機。

不過，她警示，疫情衝擊，加上AI的推波助瀾，REITs的生態已經改變，實體店鋪轉為網路商店，小型店鋪即便是降價也租不出去，影響租金收益(FFO)，唯一可以看得到的是實驗室、數據機艙房、市中心辦公室，相關ETF如投資實驗室的ARE、投資公寓的NNN可留意。

她說明，ARE大部分租金收入來自大波士頓地區，佔36%，23%來自舊金山灣區，15%來自聖地牙哥。殖利率約4%上下，2019年初以來，FFO增長了32.2%。疫情底下，還能保持這麼高的FFO增長率，實在難能可貴。

NNN主要投資雜貨店、便利商店，專注於獨立式單租戶建築，同時避開購物中心，投資組合中仍擁有約3,500個房產，入住率從未低於96.4%，殖利率5.2%左右。NNN的PB倍數為0.82 倍，P/FFO倍數約為11.02倍，都是過去五年來新低。

未來降息，銀行利率降低，購屋成本下降，對於REITs有利，資本利得可望進一步回升。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1219期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

缺船、缺櫃的「供應鏈焦慮」大爆發 航運股成為台股最強族群

高股息 ETF 人氣王00919、00929大PK 三點比一比誰勝？

谷月涵示警台股修正壓力卻漲1300點！網酸反指標：等谷發文就賣

台積電開盤上漲2元 台股站上17600點

相關新聞

誰需要AI PC

隨著ChatGPT風靡全球，2023年是微軟、谷歌、Meta、亞馬遜等四大CSP搶建AI雲的基礎建設一年，在決戰大模型之後，小模型興起，企業開始建構屬於自己的AI企業雲，但隨著訓練模型衍生出來的知識專利權與商業隱私等問題廣泛被重視後，在本地端訓練專屬於自己的AI模型或助理成為下一個商機。

景氣回溫 把握第二階段牛市布局

大盤指數在去(2023)年封關收在最高17930點，許多人望之卻步，害怕買在高點，2024年降息在即，行情怎麼看？又該留意那些類股？股市富媽媽十方不吝惜公開投資策略，幫助大家能在年初時就做好規劃，穩賺波段財。

大選後挑股秘笈 三大族群Q1爭靚

匆匆送走了2023年，2024年開紅盤後馬上面臨總統大選的日子，以目前選情焦著的情況來看，鹿死誰手尚難論斷，不過，經濟櫥窗的台股短線仍受政治選舉結果影響而呈現震盪，法人認為，由於綠藍白當選結果難料，因此短線先撇開大盤指數的高低預測，但選後肯定有波段慶祝行情，因此鎖定題材性與趨勢性類股，再酌以出口與服務輸出數據推估，電子與週邊設備、觀光餐飲以及航運等較有勝率。

華義國際攜手智通科創 錢進印度手遊藍海

調研機構Newzoo指出，印度2022年手機遊戲市場產值約22億美元，預計2024年將突破30億美元，並在五年內達到40億美元。華義國際（3086）攜手智通科創（8932）於今（1/3）日簽署合作備忘錄，雙方宣布成立合資公司進軍印度遊戲市場，以期搶占市場大餅，創造雙贏局面。

紅海危機 航運轉機

2023年聖誕「劫」，騰訊控股大跌-12%、陽明跌停板，平安夜不平安，先來看騰訊跌什麼，12月22日中國國家新聞出版署發布的「網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)」，所有網路遊戲都將被要求對用戶充值帳戶設定限制，並透過彈跳視窗提醒和提醒用戶「非理性消費」。

CES複製COMPUTEX 聚焦指標股

歲末年終寒流一波波來襲，台股卻人氣熱呼呼，外資11月匯入3,000餘億元，散戶指標證券劃撥帳戶餘額暴增1,392億元，都在為來年提早布局做準備。跨入新年度首先面臨的最大題材就是美國年度的消費性電子展(CES)，很多投資人把它拿與2023 年台灣6月COMPUTEX展做比較複製，然盤面也確實出現類似的情形，理周投研部從善如流，從輝達(NVIDIA)與英特爾(Intel)股價變化找端倪，聚焦台廠供應鏈指標股做為短線操作的依據。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。