大選後挑股秘笈 三大族群Q1爭靚

文．陳春霖

匆匆送走了2023年，2024年開紅盤後馬上面臨總統大選的日子，以目前選情焦著的情況來看，鹿死誰手尚難論斷，不過，經濟櫥窗的台股短線仍受政治選舉結果影響而呈現震盪，法人認為，由於綠藍白當選結果難料，因此短線先撇開大盤指數的高低預測，但選後肯定有波段慶祝行情，因此鎖定題材性與趨勢性類股，再酌以出口與服務輸出數據推估，電子與週邊設備、觀光餐飲以及航運等較有勝率。

三大類股首季有看頭 航運指標看陽明

法人指出，2024年隨著疫情解封，升息凍升通膨趨緩的經濟優勢，台股上市櫃公司全年營收估有機會挑戰年增8%，不僅較2023年的-6%高，也較前三年平均7%來得好，且根據主計處資料顯示，台灣產品與服務輸出占生產毛額(GDP)高達70%，而產業營收與相關係數占比高達七成以上且與台股指數連動較大者，以電子與週邊設備、航運與觀光餐飲為主，也就是說這三大類股在第一季的業績表現會優於其他類股，若再加上題材性的操作，股價走勢比較值得期待，觀光餐飲後面篇幅有詳盡報導，先來看看航運短線題材與基本面。

航運股分兩大族群，一是散裝航運，在景氣逐步回升，現又正值農曆春節需求旺季，散裝航運商均受惠波羅的海(BDI)指數上漲，2023年12月初不少個股包括台航(2617)、裕民(2606)、中航(2612)以及正德(2641)、慧洋-KY(2637)均有一波漲勢。

另外，貨櫃航運則受紅海危機似乎短期內無法落幕，引發航線中斷，台廠陽明(2609)與長榮(2603)繞行好望角，造成航期大亂、艙位吃緊等連鎖效應，上海出口集裝箱(SCFI)運價指數連五周上漲，歐洲線與地中海線短短一周上漲八成，一個月已翻漲兩倍。理周投研部表示，這個事件不僅具短線題材效應，且可以轉化挹注基本面轉強，因此航運股是大選後值得留意的類股。

當然指標股以陽明馬首是瞻，陽明主要以貨櫃航運為主，營收占比高達90%以上，擁有百艘以上船隊，運載量能年高達70萬以上TEU，全球市占2.7%，美國線營收占比達34%、歐洲線占43%以及近洋亞洲線等，2023年第三季EPS 0.8元，主要是匯兌收益與升息後利息收入攀高，實際核心獲利則受美國低新合約價影響而表現不佳，法人原預估第四季EPS會小虧0.5元，但紅海事件是否激勵個股基本面轉強，可觀察2023年12月以及2024年1月營收表現。